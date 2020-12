Sopimuksen virallinen vahvistaminen venyy yli vuodenvaihteen.

Jouluaattona valmistuneen EU:n ja Britannian kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta tehdään päätöksiä lähipäivinä. Komission ehdotus on, että väliaikaisella järjestelyllä mennään helmikuun loppuun asti. Siihen mennessä se on määrä saada hyväksytyksi virallisesti.

Jäsenmaiden odotetaan antavan hyväksyntänsä sopimuksen väliaikaiselle soveltamiselle maanantai-iltaan mennessä, jolloin se voidaan allekirjoittaa tiistaina.

Yli 1 200 sivun mittaista sopimustekstiä on perattu Suomen ministeriöissä joulupyhien aikana. Hallituksen EU-ministerivaliokunta määrittää kantansa siihen maanantaina aamulla. Iltapäivällä eduskunnan suuri valiokunta ottaa eduskunnan puolesta kantaa hallituksen linjaukseen.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr) toteaa, että valiokunnan rooli ei ole käydä läpi tekstin yksityiskohtia.

”Suuren valiokunnan tehtävä on ottaa kantaa Suomen hallituksen linjaan EU:n ministerineuvoston päätöksenteossa. Jos olisi kysymys kansainvälisestä sopimuksesta, sen käsittelisi ulkoasiainvaliokunta”, Hassi sanoi STT:lle.

Sopimusta esittelee suurelle valiokunnalle eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd), joka joulupäivänä totesi, että sopu on hyvä asia, mutta ei juhlan aihe. Tuppuraisen mukaan kyse on vahinkojen minimoinnista.

Hassi arvioi, että unionin kannalta tärkeimmät tavoitteet toteutuivat.

”EU-näkökulmasta tärkeää on se, että Britannia ei saa sellaista pääsyä EU-markkinoille, että se voisi polkea ympäristö- ja sosiaalisia normeja. Se on tässä taattu. Nuorten kannalta huono juttu on, että Erasmus-yhteistyö päättyy. Tulevasta opiskelijavaihdosta neuvotellaan myöhemmin.”

EU-parlamentin puolella sopimusta käsitellään valiokunnissa ja täysistunnossa vuodenvaihteen jälkeen. Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen ennakoi, että hyväksyntä menee helmikuun täysistuntoviikolle.

Käsittelystä ja aikataulusta keskustellaan maanantaina aamupäivällä parlamentin ryhmien johtajien, EU:n brexit-neuvottelijan Michel Barnierin sekä komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin tapaamisessa.

”Tämä on meidän kannaltamme ihan hyvä ratkaisu, jos tätä sovelletaan väliaikaisesti. Jäsenmaissa ja parlamentissa ehditään käydä se huolellisesti läpi”, Virkkunen sanoi.

Virkkusen mukaan erityistä pettymystä parlamentissa on herättänyt se, että Britannia halusi vetäytyä Erasmus-ohjelmasta.

”Irlanti ilmoitti, että he aikovat maksaa pohjoisirlantilaisten Erasmus-paikat. He katsovat, että se ei ole kulu vaan investointi. Erasmus on varmaankin ollut EU:n ohjelmista se kaikkein suosituin ja menestyksekkäin. Siihen on osallistunut miljoonia opiskelijoita vuosien varrella.”