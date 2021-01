Hallitukselta on jo peräänkuulutettu tietoa siitä, millä tavoin ensi kesän kausityövoiman tarpeet turvataan. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä lupaa, että asia hoituu ja tarkempia linjauksia saadaan heti alkuvuodesta.

Viime keväänä, kun koronavirus sulki rajat, Suomen maatiloille tuli kova hätä ulkomaalaisen kausityövoiman saamisesta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) haluaa nyt luvata, että alkavana vuonna vastaavaan tilanteeseen ei jouduta.

Maa- ja metsätalousministeriössä hiotaan paraikaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa käytäntöjä ulkomaalaisten kausityöntekijöiden maahantulon varmistamiseksi terveysturvallisesti.

”Me haluamme turvata ja turvaamme kausityövoiman saamisen. Asia hoituu”, Leppä sanoo.

Hän muistuttaa, että tällä kertaa liikkeellä ollaan paljon aikaisemmin kuin viime kasvukaudella.

”Olemme kokemusta rikkaampia ja valmistautuneita tähän asiaan.”

Maatiloilla kevättyöt käynnistyvät maaliskuun kieppeillä, eikä koronavirusrokotteiden voi luottaa helpottavan vielä silloin matkustamista riittävissä määrin.

Esimerkiksi Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on jo ehtinyt vaatia hallitukselta tarkkaa tietoa ulkomaalaista kausityövoimaa koskevista järjestetyistä.

Sen mielestä nyt ollaan jo myöhässä, sillä tilojen pitäisi saada viljelysuunnitelmansa lyötyä lukkoon ajoissa. Huolena on myös se, että työlupaprosessit voivat olla pitkiä. Kevään ensimmäiset kausityöntekijät tarvitsevat usein pidempiaikaiseen oleskeluun oikeuttavan kausityöluvan, jonka saaminen kestää maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan keskimäärin kolme kuukautta.

Leppä lupaa, että tarkempaa tietoa saadaan pian. Ministeriön on määrä esitellä kausityöntekijöitä koskevia linjauksia heti alkuvuodesta.

”Kannustan siihen, että lupahakemuksia laitetaan vetämään. Me teemme täällä kaikkemme ilman muuta”, Leppä sanoo.

Hänen mukaansa lupaprosessien hitauden viime vuonna aiheuttamat ongelmat ovat tiedossa, ja joustavuutta koetetaan saada lisää.

”Siellä oli viivästyksiä. Ja ymmärrän sen työnantajien kannalta, että kun sato valmistuu ja on käsissä, niin se on pakko saada korjattua. Jos ei ole näköpiirissä ihmisiä, jotka sen työn tekevät, niin on aika hankalaa.”

Tärkein oppi viime vuodesta oli ylipäätään se, että työntekijöiden saatavuuden varmistamisessa pitää olla ajoissa liikkeellä, hän painottaa.

”Kyllä siinä elettiin ihan kädestä suuhun työvoiman saannin osalta viime keväänä, se on ihan reilusti sanottava.”

Lepän mukaan perusajatuksena tulevalla kasvukaudella on, että ulkomaalaisen kausityövoiman maahantulossa käytettäisiin vastaavankaltaisia periaatteita kuin viime kaudella.

Toisin sanoen EU:n ulkopuolelta tulevat työntekijät tulisivat lähtökohtaisesti keskitetysti ja järjestäytyneesti charter-lennoilla, joiden koronaturvallisuus varmistetaan tarkemmin määriteltävin tavoin. Tiloille on laadittu tarkat ohjeet.

Viime kesänä toimintaa koordinoitiin pitkälti Töitä Suomesta -palvelun kautta, jonka taustalla vaikuttavat MTK, Suomen Kylät -yhdistys ja ja ProAgria. Leppä kiittää näiden toimia.

Alkavan vuoden kausityön yksityiskohdista auki on yhä esimerkiksi se, asetetaanko EU:n ulkopuolelta tuleville kausityöntekijöille kiintiöt, kuten viime kasvukaudella tehtiin.

Viime kaudella maahantulo sallittiin ensin 1 500 työntekijälle. Tämän jälkeen kiintiötä kasvatettiin useampaan kertaan siten, että se oli lopulta 9 000 tulijaa. Lopulta tulijoita saatiin noin 7 000, kun tavallisina vuosina luku on ollut noin 16 000.

Lepän mukaan kiintiöjärjestelmä loi tiloille epävarmuutta sallittujen tulijoiden määristä, mikä olisi hyvä alkavana vuonna välttää. Jos siis terveysturvallisuus ja lupa-asiat saadaan sujuvasti hoidettua ilman kiintiöitä, olisi se toivottavaa.

”Pitää analysoida tarkkaan, että oliko kiintiöistä oikeasti hyötyä vai oliko se jarruttava tekijä”, hän sanoo.

”En näe, että ne ovat välttämättömiä, ei tänne ylimääräisiä ihmisiä tule.”

Hän pitää tärkeänä, että työlupaprosessit olisivat joustavia. Viime kesänä toimivaksi todettiin esimerkiksi käytäntö, jolla työntekijä sai samalla luvalla liikkua eri tilojen välillä.

”On erilaisia ja erilaisessa kasvurytmissä olevia kasveja, joiden sadonkorjuu on eri aikaan. Tämä auttoi todella paljon.”

Leppä muistuttaa kuitenkin, ettei kaikki ole kiinni Suomen päästä. Suomeen paljon työvoimaa on viime vuosina tullut esimerkiksi Ukrainasta. Viime kaudella oltiin jonkin aikaa tilanteessa, jossa Suomeen olisi kyllä päässyt, mutta työntekijät eivät päässeet lähtemään Ukrainasta.

Osa viime kasvukaudella poikkeusoloissa tehdyistä toimista onnistui niin hyvin, että Leppä uskoo tilojen muuttavan käytäntöjään ainakin jossain määrin pysyvämmin.

Osaa töistä on saatettu automatisoida. Myös kotimaista työvoimaa käytettiin aiempaa enemmän, hän sanoo.

Tarkkoja tilastoja siitä, kuinka paljon suomalaisten työntekijöiden palkkaaminen lisääntyi, ei ole. Lisäys oli joka tapauksessa esimerkiksi MTK:n arvion mukaan näkyvä. Osa kokemuksista oli hyviä, osa heikompia.

Viime vuonna lakeja muutettiin siten, että myös suomalaisilla olisi enemmän kannusteita hakeutua kausitöihin. Työttömyysturvan suojaosaa korotettiin määräaikaisesti, liikkuvuusavustuksen ehtoja muutettiin ja viljelystä luopuneille suunnatun luopumistuen ansiotulorajaa jätettiin soveltamatta.

Leppä lupaa, että vastaavantyyppisiä kannusteita on luvassa myös tulevalle kesälle. Harkinnassa on myös uusia keinoja.

MTK on vaatinut muun muassa ”nuorisoseteliä”, joka alentaisi nuoren työntekijän palkkaamisen kustannuksia. Ajatuksena on, että tuki laskisi kynnystä ottaa töihin usein kokematon suomalaisnuori, joita helposti pitää palkata kaksi, jotta teho olisi sama kuin yhden kokeneen ulkomaalaisen kausityöntekijän.

Nuorisosetelin kaltainen tuki on yksi harkinnassa olevista keinoista, Leppä sanoo.

Leppä itse pyörittää puolisonsa kanssa Antinmäen tilaa Pertunmaalla Etelä-Savossa. Tila tuottaa muun muassa maitoa ja tarjoaa majoitusta.

Lepän mukaan kotitilalla on selvitty korona-ajasta hyvin. Majoituksellakin on riittänyt kysyntää, kun kotimaan matkailu on lisääntynyt.

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat tuntuneet kuitenkin maatilan arjessa muun muassa siten, että terveysturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä piti suunnitella poikkeuksellisen tarkasti. Esimerkiksi urakoitsijoiden, eläinlääkärien ja muiden ulkopuolisten vierailut piti käydä läpi bioturvallisuus mielessä.

Bioturvallisuudella tarkoitetaan muun muassa keinoja, joilla minimoidaan taudinaiheuttajien pääsy tiloille ja niiden leviäminen.

Lepästä korona-aika on näyttänyt ylipäätään maataloudessa sen, että suomalaisilla tiloilla ollaan bioturvallisuuden ammattilaisia. Hän pitää myönteisenä, että maatiloilla on vältytty mittavilta koronavirukseen liittyviltä ongelmilta.

Tietoon on tullut kuitenkin joitakin tartuntaketjuja, esimerkiksi viime kesän kausityöntekijöillä Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa.

Leppä painottaa, että tilojen on noudatettava tarkasti karanteeni- ja muita sääntöjä, joita niille on annettu, jotta vastaavalta voidaan välttyä.

Myönteistä on hänestä menneessä vuodessa sekin, että kotimaisen ruoan arvostus on kasvanut.

”Se näkyy myös kulutuksessa. Kotimaisten elintarvikkeiden kulutus on kasvanut ja se on erittäin myönteinen asia.”

Kriisi on Lepästä ollut kaiken kaikkiaan osoitus siitä, että ongelmista huolimatta varautuminen on Suomessa hyvällä tasolla. Elintarvikkeita on ollut jatkuvasti saatavilla ja turvallisuus kunnossa.

”Meidän on muistettava, että huoltovarmuudesta pidetään huolta hyvinä aikoina ja normaaliaikoina. Huoltovarmuudesta hyödytään sitten, kun on poikkeukselliset ajat.”