Vedystä ja hiilidioksidista tehtyjen polttoaineiden kaupallinen merkitys alkaa kasvaa vasta 2030-luvulla.

Suomi aikoo liittää sähköpolttoaineet osaksi nykyistä polttoaineiden jakeluvelvoitejärjestelmää. Samalla jakeluvelvoitetta laajennetaan myös biokaasuun.

Tätä koskeva esitys lähti lausuntokierrokselle työ- ja elinkeinoministeriöstä ennen joulua.

Muutos voi vauhdittaa suomalaisia hankkeita sähköpolttoaineiden tuotannon aloittamiseksi, koska jakeluvelvoite tarkoittaa niiden kannalta, että lopputuotteelle löytyy myös markkinoita.

Jakelu- tai sekoitevelvoite määrittää, kuinka suuren osuuden myydystä polttoaineesta täytyy olla uusiutuvaa, esimerkiksi eloperäisestä aineesta tehtyä biopolttoainetta. Osuus nousee Suomessa vuoteen 2029 mennessä asteittain nykyiseltä 20 prosentin tasolta 30 prosenttiin. Myydystä liikennepolttoaineesta korkeintaan 70 prosenttia saa sen jälkeen olla fossiilista eli raakaöljystä valmistettua.

Sen sijaan vielä ei ole tiedossa, voiko Joutsenoon suunnitellun sähköpolttoaineiden pilottilaitoksen lopputuote päästä mukaan jakeluvelvoitteeseen. LUT-yliopisto ja joukko yrityksiä ovat suunnitelleet laitosta, joka käyttäisi Kemiran tehtaan ylijäämävetyä ja Finnsementin Lappeenrannan tuotantolaitoksen päästöistä talteen otettavaa hiilidioksidia.

EU-maissa on valmisteilla uusiutuvan energian direktiivin eli Red II:n toimeenpano. Direktiivissä asetetaan EU-tasolla 14 prosentin uusiutuvan energian osuus liikennesektorille.

Tähän asti keskeinen keino edistää uusiutuvaa energiaa liikennesektorilla ovat olleet biopolttoaineet.

”Red II mahdollistaa myös uusia uusiutuvaan energiaan pohjautuvia polttoaineita, esimerkiksi sähköpolttoaineet”, sanoo erityisasiantuntija Harri Haavisto työ- je elinkeinoministeriön energiaosastolta.

”Ongelma Red II:ssa on se, että vaikka ne on mainittu keinona, säännöt puuttuvat vielä. Siellä on vaatimus kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisestä, ja siitä on vasta tämän vuoden aikana tulossa säädös, jossa otetaan kantaa, miten tämä vaatimus täyttyisi”, Haavisto sanoo.

Kun uusiutuvaa energiaa liikenteessä halutaan edistää, se tarkoittaa, että sähköpolttoaineiden tuotannossa käytetyn sähkön pitää olla uusiutuvasti tehtyä.

”Myös säännöt siitä, miten uusiutuva sähkö huomioidaan prosessissa ja laskennassa, selviävät viimeistään tämän vuoden lopulla. Kun sääntöjä ei ole EU-tasollakaan luotu, niihin ei oikein voi kansallisestikaan ottaa kantaa”, Haavisto sanoo.

Joutsenon laitos joutuneekin odottamaan EU-tasolta vuonna 2021 tulevia linjauksia siitä, millä edellytyksillä ylijäämävety kävisi sen sähköpolttoaineen raaka-aineeksi.

Sähköpolttoaineita ei Suomessa ole vielä tuotannossa eikä markkinoilla. Niillä alkaa olla kaupallista merkitystä lähempänä vuotta 2030 tai sen jälkeen.

Tämän hetken arvion mukaan sähköpolttoaineiden tuotantokustannukset ovat noin kaksi kertaa suuremmat kuin kehittyneillä biopolttoaineilla, mutta tuotantokustannusten arvioidaan lähentyvän toisiaan vuoden 2030 jälkeen. Sähköpolttoaineiden kustannukset ovat suoraan verrannollisia siihen, mikä on päästöttömän eli esimerkiksi tuulivoimalla tuotetun sähkön hinta.

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti konsulttiyhtiö Afrylla selvityksen jakeluvelvoitteen laajentamisesta, ja sen mukaan sähköpolttoaineiden kilpailukyky voidaan olettaa haastavaksi vuoteen 2030 saakka, eikä niillä nähdä olevan vaikutusta Suomen pumppuhintoihin ainakaan alentavasti.

Afryn selvitys suositteli, että nestemäiset sähköpolttoaineet ja metaani tulisi tuoda jakeluvelvoitteen piiriin polttoainekohtaisesti vasta sen jälkeen, kun EU:n komission asettamat kasvihuonekaasu­päästöjen vähennysten arviointimenetelmät ovat tiedossa.

Nyt lausunnolle lähtenyt jakeluvelvoitteen laajennus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30. kesäkuuta tänä vuonna. Jakeluvelvoitelain ehdotettujen siirtymäsäännösten mukaisesti biokaasu lisättäisiin jakeluvelvoitteiseen 1.1.2022 alkaen ja muut kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat liikenteen polttoaineet 1.1.2023 alkaen.