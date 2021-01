Kiivas koronavirusvuosi on takana, ja alkavana vuonna keskitytään yhä selvemmin pandemian jälkihoitoon. Mikä muu on politiikan agendalla?

Kiihtymisvaihe, RO-luku ja laumasuoja. Nämä ja monet muut koronavirustermit tulivat rytinällä osaksi politiikan arkikieltä pandemian hallitsemana vuonna 2020. Valmiuslakien käyttöönotto ja puhe erilaisista rajoituksista hallitsivat yhteiskunnallista keskustelua.

Samalla 2020 oli myös vuosi, jona politiikan seuraajat vahtivat tarkasti työllisyystoimia, ihmettelivät keskustan kannatusongelmia ja analysoivat pääministerin esiintymistä muotilehti Voguessa.

Perustuslakivaliokunta oli jatkuvasti otsikoissa.

Entä mihin huomio kiinnittyy alkavana vuonna 2021? HS listasi kuusi kotimaan politiikan keskeistä teemaa.

1. Koronaviruskeskustelussa paino siirtyy jälkihoitoon

Vaikka koronapandemian pahin vaihe vähitellen luultavasti hellittää, on pandemia yhä vuonna 2021 politiikan päiväjärjestystä määrittelevä teema.

Heti alkuvuodesta yksi viranomaisten ja hallituksen kovista koetuksista on saada rokotejakelu sujumaan niin, että yhteiskuntaa saadaan vähitellen avattua. Jos tässä onnistutaan, kiinnittyy huomio vähitellen yhä selvemmin koronaviruskriisin jälkihoitoon niin taloudessa kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Talouden vähittäistä elpymistä seurataan luonnollisesti tarkasti. Samalla keskustelua aletaan luultavasti käydä yhä enemmän julkisen talouden tasapainottamisesta velkaantumisen seurauksena.

Valtiovarainministeriö ennusti ennen joulua, että Suomen bruttokansantuote kasvaisi alkavana vuonna 2,5 prosenttia vuoden 2020 runsaan kolmen prosentin supistumisen jälkeen. Epävarmuuksia on silti paljon. Suuri merkitys on sillä, miten elvytystoimet alkavat purra Suomen suurissa vientimaissa ja miten tämä tuntuu Suomelle tärkeillä aloilla.

Yksi esimerkki alasta, jota seurattaneen tarkasti, on telakkateollisuus. Risteilymatkustuksen hyytyminen on ollut rankka isku Suomelle tärkeälle vientialalle, ja nyt elpymistä odotetaan. Asialla on merkitystä myös poliittisesti, sillä valtiolla on omat riskinsä telakkateollisuudessa erityisrahoitusyhtiö Finnveran antamien miljarditakausten kautta.

Alkuvuodesta taloudessa kiinnitetään huomiota myös esimerkiksi yritysten tilanteeseen. Konkursseja on tähän mennessä tullut hyvin maltillisesti, sillä väliaikainen lakimuutos on suojannut tilapäisiin koronaongelmiin ajautuneita yrityksiä.

Väliaikainen lakimuutos päättyy näillä näkymin tammikuun lopussa. Tämän jälkeenkin yrityksille on luvassa helpotus, joka pidentää niiden velanmaksuaikaa. Esimerkiksi ravintola- ja matkailualalla on silti arvioitu, että alkuvuodesta voi rytistä, sillä moni yritys on sinnitellyt viimeisillään viime aikoina.

Talousvaikutusten tasoittamisen lisäksi poliitikkojen tehtäväksi tulee alkavana vuonna yhä vahvemmin huolehtia koronaviruksen laajemmista yhteiskunnallista seurauksista, esimerkiksi hoitovelan paikkaamisesta terveydenhuollossa. Keskustelua käytäneen myös sosiaalisista seurauksista, kuten etäopetuksen mahdollisesti kasvattamien oppimiserojen tasaamisesta kouluissa. Nämä teemat ovat toistaiseksi jääneet akuutin tautitilanteen hoitamisen varjoon.

Risteilymatkustaminen on hyytynyt koronapandemian vuoksi. Telakkateollisuus on ala, jonka kehitystä seurataan siksi tarkasti Suomessa. Kuva Meyerin Turun-telakalta.­

2. Kuntavaalit sähköistävät politiikan alkuvuoden

Kuntavaalit järjestetään näillä näkymin 18. huhtikuuta. Vaalikamppailun ja siihen liittyvän kipuilun voi siis odottaa värittävän alkuvuoden politiikantekoa.

Omalle kentälle viestiminen heijastui jo ennen joulua esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuu­asian jälkipeleissä, kun sekä vihreät että keskusta koettivat vääntää asiaa parhain päin äänestäjilleen.

Kuntavaalit ovat eräänlainen väliaikamittaus matkalla kohti seuraavia eduskuntavaaleja vuonna 2023. Huomio kiinnittyy luonnollisesti siihen, mikä puolue kipuaa suurimman puolueen asemaan.

Onnistuuko edellisten kuntavaalien ykköspuolue kokoomus kirimään viime aikojen haparoivasta kannatuksesta huolimatta?

Entä missä määrin Sdp:n koronaviruksesta ja pääministeri Sanna Marinista saama noste tuottaa ääniä kuntatasolla?

Kokoomuksen kohdalla kiinnostavaa on muun muassa, miten puolueelle käy Helsingissä, missä pormestari Jan Vapaavuori ei hae jatkokautta. Ylipäätään suuren huomion vie Helsingin pormestarikisa, jossa ehdolla on esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Viime vaalien toiseksi suurimmalla pääkaupunkipuolueella vihreillä voisi olla mahdollisuudet nousta paikallisesti suurimmaksi, kun Vapaavuori ei ole enää ääniharavana. Vihreiden kannatus oli kuitenkin kokoomuksen tavoin loppuvuodesta valtakunnallisesti laskussa. Vaaleissa seurataan, kuinka paljon molempien puolueiden ongelmat tuntuvat kuntatasolla.

Kuntavaalit ovat aina myös puolueiden puheenjohtajille mahdollisuus näyttää voimansa. Tällä kertaa ainakin parilla johtajalla on paljon pelissä.

Kokoomuksen vaalitulosta seurattaessa mietitään esimerkiksi myös puheenjohtaja Petteri Orpon asemaa. Jos kuntavaalit menevät huonosti, voi Orpon odottaa saavan haastajia ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Tehtävään on jo monesti veikkailtu esimerkiksi puolueen varapuheenjohtajia Elina Lepomäkeä ja Antti Häkkästä, jotka ovat jo kärkkyneet asemissa ja nostaneet profiiliaan.

Mielenkiintoista on myös, onnistuuko historiallisen heikoista kannatusluvuista kärsinyt keskusta ottamaan torjuntavoiton syksyllä aloittaneen puheenjohtajansa Annika Saarikon johdolla. Saarikolle ja häneen toivonsa panneelle keskustalle paha kannatuksen lasku olisi kova isku, vaikka tuskin taas heti johtajavaihdoksen asia.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kampanjoi kuntavaaleja varten Vammalan torilla.­

Tällä hetkellä keskusta pitää valtaa suuressa osassa Suomen kuntia, ja vaaleissa seurataan myös perussuomalaisten yritystä horjuttaa tätä asetelmaa. Puolue on koettanut profiloida itseään vaihtoehtona maaseudulla rummuttamalla esimerkiksi autoilun puolesta ja polttoaineverojen korotusta vastaan. Perussuomalaiset on vielä kunnissa pieni, mutta sen viimeaikainen suosio mieli­pidemittauksissa ennakoi, että se voi hyvinkin kiriä myös kunnissa.

3. Hallitukselta odotetaan taas työllisyystoimia

Hallituksella on keväällä edessään niin sanottu puoliväliriihi, jossa käydään läpi hallituksen suurien tavoitteiden toteutumista ja korjataan tarvittaessa kurssia.

Päätöksiä odotetaan ainakin työllisyydestä.

Hallitus on luvannut tehdä kautensa aikana päätökset yhteensä 80 000 uuden työpaikan luomiseksi. Taustalla ovat muun muassa huolet julkisen talouden kestävyydestä ikääntyvässä Suomessa.

Menneen syksyn päätöksillä hallitus laski tavoittelevansa 31 000–36 000 lisätyöllistä. Tähän pottiin kuului myös hiljattain päätetty eläkeputken poisto.

Jäljellä on siis vielä kymmenientuhansien työpaikkojen potti. Siitä päättämistä helpottaa, ettei hallitus ole sitonut käsiään valtiovarainministeriön vaikutusarvioihin työpaikkojen synnystä, kuten syksyllä.

Edessä on tästä huolimatta mitä todennäköisemmin kovia vääntöjä, jos esimerkiksi etuuksia joudutaan leikkaamaan. Hallituksen vasemmistopuolueille tämä olisi erityisen vaikeaa. Jo eläkeputken poistumisesta päätettäessä vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson teki hyvin selväksi julkisuudessa, että vasemmistoliitto ei pitänyt lainkaan ratkaisusta.

Seuraavissa neuvotteluissa Anderssonin sijaisena toimii tämän vanhempainvapaan vuoksi ensimmäisen kauden kansanedustaja ja opetusministeri Jussi Saramo.

Vasemmistoliiton ministereihin odotetaan alkavana vuonna myös toista muutosta. Kansanedustaja Hanna Sarkkisen on määrä ottaa sosiaali- ja terveysministerin paikka pestiä hallituskauden ensimmäisen puoliskon hoitaneelta Aino-Kaisa Pekoselta.

Mielenkiinnolla seurataan myös, tuleeko hallitukseen muita ministerivaihdoksia. Jatkaako esimerkiksi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) tehtävässään? Hän on antanut aiemmin ymmärtää, ettei istuisi koko kautta ministerinä.

4. Ilmasto- ja energiapolitiikassa odotetaan ratkaisuja

Yksi Marinin hallituksen näkyvimmistä ja haastavimmista tavoitteista on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi riittää vielä työtä, ja osa linjauksista tulee eteen alkavana vuonna.

Vuosaaren ilmastokokouksessa viime helmikuussa käytetty Suomen ilmastopaneelin arvio osoitti, että päästöjä pitäisi vähentää tavoitteen saavuttamiseksi noin 35 megatonnia. Tästä määrästä vielä runsaat 19 megatonnia oli tekemättä.

Kevään puoliväliriihessä on määrä muun muassa tehdä välitarkastelu siitä, kuinka paljon toimia nyt vielä tarvitaan.

Vääntöä ilmastoasioista nähdään silti varmasti jo ennen tätä.

Alkuvuodesta hallituksen pöydälle tulee ainakin keskustelu fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Tiekartan tavoitteena on määritellä keinot, joilla Suomi vähintään puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Viimeistään vuoteen 2045 mennessä liikenteestä pitäisi hallitusten linjausten mukaan tehdä nollapäästöistä.

Isoin vääntö asiassa liittyy näillä näkymin siihen, missä määrin päästövähennyksiin pääsemiseksi voidaan turvautua keinoihin, jotka korottavat polttoaineiden hintoja. Vihreät ja keskusta ovat olleet asiassa eri linjoilla. Vihreistä on viestitetty, ettei riittäviä päästövähennyksiä luultavasti saada aikaan ilman fossiilisten polttoaineiden hintojen korotuksia, siinä missä keskusta on ollut toisella linjalla.

Molempien puolueiden äänestäjille autoiluun liittyvät kysymykset ovat olennaisia, joten teema saattaa hyvinkin saada aikaan nokittelua alkuvuodesta.

Ilmasto- ja energiasektorilta tämän vuoden asioihin kuuluvat myös hallituksen ilmasto- ja energiastrategian laatiminen ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman valmistuminen. Molempien pitäisi valmistua kesällä 2021.

5. Eduskunta ruotii sote-uudistusta

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) esitteli hallituksen esitysluonnosta sote-uudistuksen lainsäädännöksi valtioneuvoston linnassa Helsingissä 15. kesäkuuta 2020.­

Vuosi 2021 näyttää myös, saadaanko 15 vuotta kestäneessä sote-urakassa viimein valmista.

Hallitus lähetti hiljattain esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi eduskuntaan. Kansanedustajilla on nyt edessään iso urakka, sillä lakiesityksillä on mittaa yli 1 600 sivua.

Tavoitteena on, että lait tulisivat voimaan loppuvuodesta 2021. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä hallintovaliokunta ovat jo ottaneet tuntumaa esitykseen. Töitä jatketaan istuntotauon jälkeen helmikuussa.

Uudistusta sote-valiokunnassa luotsaa valiokunnan uusi puheenjohtaja, keskustan Markus Lohi. Hän on luvannut, ettei hän anna valiokunnan sortua riitelyyn.

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi luotsaa sote-uudistusta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.­

Viime kaudella silloisen soten valiokuntakäsittely äityi pahoin riitaisaksi oppositiota edustaneen Krista Kiurun (sd) johdolla, kun oppositio ja hallituspuolueet taistelivat keskenään.

Uudistus ei liioin läpäissyt perustuslakivaliokunnan seulaa ja hallitukselta lopulta loppui aika korjausten tekemiseksi. Mielenkiinnolla seurataankin nyt myös perustuslakivaliokunnan kantoja uudistukseen.

6. Hallitus päättää miljardien hävittäjäkaupoista

Lopulta vuonna 2021 on määrä tehdä linjauksia myös Suomen historian suurimmasta asekaupasta. Koronavirus on viivästyttänyt neuvotteluja Hornet-hävittäjien korvaamisesta. Lopulliset tarjouspyynnöt viidelle valmistajalle on nyt kuitenkin tarkoitus saada lähtemään heti alkuvuodesta.

Keskustelun hävittäjähankinnoista voi odottaa kiihtyvän viimeistään loppuvuodesta, jolloin hallituksen on määrä päättää kaupoista. Hankkeeseen on varattu 10 miljardia euroa.