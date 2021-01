Arvostelu hitaasta rokotustahdista on kasvanut useassa Euroopan maassa. EU:n rokotestrategiaa on arvosteltu liian vähäisistä hankintamääristä.

Bryssel

Arvostelu hitaasta koronarokottamistahdista on kiihtynyt viime päivinä useassa Euroopan maassa. Myöskään Suomessa rokotuksia ei ole pystytty antamaan toivottuun tahtiin.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan rokotteita oli sunnuntaihin mennessä annettu 6 000–7 000. Ensimmäisen, noin kymmenentuhatta rokoteannosta sisältävän, toimituksen jälkeen Suomeen tuli viime viikolla 40 000 annosta lisää.

Uutistoimisto Bloombergin maanantaina keräämien rokotustietojen mukaan Yhdysvallat oli rokottanut 1,4 prosenttia väestöstään 4,7 miljoonalla rokoteannoksella. Israelissa on rokotettu jo 14 prosenttia väestöstä. Britanniassa on rokotettu 1,4 prosenttia väestöstä 947 000 rokoteannoksella.

Euroopan maat ovat aloittaneet rokotukset eritahtisesti. Valtaosa EU-maista aloitti rokottamisen 27. joulukuuta.

Ranskassa presidentti Emmanuel Macron keräsi ydinministerit hätäkokoukseen hitaan rokottamistahdin vuoksi. Myös Saksassa rokotustahti ja rokotteiden saatavuus on ollut ykkösuutisaihe.

Esimerkiksi Hollannissa rokottaminen aloitetaan vasta tämän viikon loppupuolella. Hollannin terveysministeri Hugo De Jonge kirjoitti parlamentille, että maa varautuu Oxfordin yliopiston ja Astra Zenecan rokotteen hyväksymiseen ensin. Se ei tarvitse nyt käytössä olevan Pfizerin ja Biontechin tapaista todella kylmää kuljetusketjua.

Vuodettujen rokotehintatietojen mukaan Astra Zenecan rokoteannos maksaa kaksi euroa, mikä on merkittävästi Pfizerin rokotetta vähemmän. Pfizerin rokote maksaa tietojen mukaan 12 euroa annosta kohti.

”Ehkä tämä olisi voitu ja pitänyt hoitaa eri tavalla”, De Jonge kirjoitti maanantaina Politicon mukaan.

Erityisesti Saksassa on arvosteltu Euroopan komissiota, joka on neuvotellut rokotestrategiassaan sopimukset jäsenmaiden puolesta.

Saksa teki ensin kolmen muun maan kanssa oman sopimuksen Astra Zenecan kanssa, mutta luovutti sen komissiolle. Nyt liittokansleri Angela Merkeliä on moitittu ratkaisusta.

Komissio on tehnyt ostosopimuksen kuuden rokotevalmistajan kanssa. Jäsenmaat hyväksyivät strategian kesäkuussa. Tarkoituksena oli tehdä EU-maille yhteinen ja mahdollisimman kattava rokoteportfolio, jossa on useita eri yrityksiä ja eri rokotustekniikoita.

Kun sopimuksia tehtiin kesällä ja alkusyksystä, oli vielä mahdotonta määritellä, mikä rokotteista saa myyntiluvan ensin. Biontechin rokote toimii rna-tekniikalla, jota ei ole kertaakaan aiemmin hyväksytty rokotetekniikaksi. Moni odotti, että Astra Zenecan rokote valmistuisi käyttöön ensin.

EU:n sopimukset ovat pääosin ostovelvoitesopimuksia, eli niihin sitoutuneiden jäsenmaiden on lunastettava rokotteet. Ainoastaan Sanofin ostosopimus ei ole velvoittava.

Saksassa rokotettu saa tarran vihkoon koronarokotteen saamisen merkiksi.­

EU on tehnyt rokotesopimuksia yli kahdesta miljardista rokoteannoksesta, jotka se on pääosin myös sitoutunut ostamaan. Tarkoitus on, että EU-maat voivat tarvittaessa ostaa tai lahjoittaa ylijäämärokotteita myös muualle maailmaan.

EU:n sopimus saksalaisen Biontechin kanssa on 200 miljoonaa rokotetta, ja sopimukseen kuuluu sadan miljoonan rokotteen lisäostomahdollisuus. Yhdysvaltalaisen Modernan kanssa sopimus on 80 miljoonaa annosta ja 80 miljoonaa lisäannosta.

Uutistoimisto Bloomberg uutisoi tiistaina nimettömiin lähteisiin perustuen, että komissio neuvottelee parhaillaan Biontechin kanssa vielä 300 miljoonasta lisäannoksesta.

Euroopan lääkevirastoa on syytetty hitaudesta, koska esimerkiksi Yhdysvallat, Britannia ja Israel ovat hyväksyneet rokotteita nopeammin. Virasto on puolustautunut vetoamalla kattavaan hyväksymisprosessiin ja vastuiden määrittämiseen, mikäli rokottamisessa tulee epätoivottuja sivuvaikutuksia.

Euroopan lääkevirasto käsittelee Modernan rokotteen hyväksymistä keskiviikkona. Israel hyväksyi Modernan rokotteen käyttöön tiistaina. Modernan rokotteen saatavuus on kuitenkin rajoitettua, ja Israel odottaa rokotteita vasta helmikuussa.

Euroopan lääkevirasto on jo aloittanut selvitykset Astra Zenecan rokotteesta, mutta hakemusta myyntiluvalle ei ole vielä tullut.

EU:n komissio puolustautui hitaussyytöksiä vastaan alkuviikosta.

”Komissio ei osta rokoteannoksia, vaan on toiminut sijoittajana. Rokotesopimus annoksista on ollut rahoitusta lääkeyhtiöihin, jotta ne voisivat kiihdyttää tuotantoaan ja tutkimustaan”, komission päätiedottaja Eric Mamer sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

”Olemme vasta alussa, joten on liian aikaista arvioida strategian menestystä”, hän jatkoi.

Komission terveysasioista vastaava tiedottaja Stefan de Keersmaecker muistutti, että EU:n rokotestrategian pääpaino on ollut mahdollisimman monipuolisessa rokoteportfoliossa.

”Jäsenmaiden johtajat hyväksyivät rokotestrategian jo kesäkuussa, kun emme vielä edes tienneet, mikä rokote onnistuu. EU oli yksi ensimmäisistä tahoista, jotka sijoittivat esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin rokotetuotantokapasiteetin kasvattamiseen.”

Tiedotustilaisuudessa muistutettiin myös, että vielä lokakuun puolivälissä moni asiantuntija oli skeptinen rna-tekniikasta.

Yksi EU:n rokotestrategian tarkoituksista on ollut myös eurooppalaisen lääketuotannon ja innovaatioiden tukeminen.

”Tarkoituksena on, että voisimme olla itsenäisiä omassa eurooppalaisessa rokotetuotannossamme”, sanoi sisämarkkinoista vastaava ranskalaiskomissaari Thierry Breton Le Figaron mukaan.

Koronavirusrokotteita valmiina pistettäväksi Potsdamissa Saksassa.­

EU:n komissio muistutti, että se ohjeisti jo syksyllä jäsenmaita rokotteiden tehokkaasta jakamisesta.

Itse rokottamisen järjestäminen ei kuulu Euroopan unionille, vaan se on osa kansallista vastuuta. Jokainen jäsenmaa tekee omat suunnitelmansa esimerkiksi rokotejärjestyksestä.

Yksi syy hitaaseen rokotustahtiin on Ranskassa ollut esimerkiksi se, että rokotukset aloitettiin vanhainkotien asukkaista. Rokotuksiin tarvittavat luvat ovat olleet hitaita saada.

Ranskan terveysministeri Olivier Veran lupasi tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan, että maan rokotustahti kiihtyy lähipäivinä. Ranska saa jatkossa puolen miljoonan rokoteannoksen erän tehtaalta viikoittain, Veran sanoi.

Ranska laajentaa rokotusohjelmaansa kaikkiin yli 75-vuotiaisiin. Myös palomiehet sekä kotihoitajat rokotetaan.

200 miljoonaa Pfizerin rokotetta jaetaan EU-maiden kesken suhteessa niiden välilukuun. Esimerkiksi Suomen osto-oikeus on 2 460 000 kappaletta. Sadan miljoonan annoksen lisäosto-oikeuden jäsenmaaosuuksista neuvotellaan parhaillaan.

Komission mukaan oli tiedossa jo joulukuussa, että rokotteiden toimituksessa on aluksi hitautta. Tuotannon pullonkauloista päästään kevään aikana, mutta Pfizer ei ole kertonut tarkkoja tuotanto- ja toimitusmääriään.

Suomi odottaa tammikuussa viikoittain 50 000:ta rokoteannosta. Tiistaina rokotetiedotustilaisuudessa puhuneen THL:n johtava asiantuntija Mia Kontion mukaan Suomessa on annettu kesään mennessä 5–7 miljoonaa rokoteannosta. Rokoteannoksia tarvitaan kaksi.

Alun hidas rokotustahti huolestuttaa erityisesti maissa, joissa on havaittu paljon Britanniassa leviävää koronaviruksen mutaatiota. Esimerkiksi Tanska on arvioinut, että maassa on noin 800 virusmutaatiosta sairastunutta ihmistä.

Moni Euroopan maa on tällä viikolla kertonut kiristyvistä rajoitustoimista kohonneiden tautimäärien takia.

Jäsenmaat ovat sitoutuneet EU:n rokotestrategiassa siihen, etteivät ne lähde omaan rokotekilpailuun valmistajien kanssa. Esimerkiksi Suomen olisi hyvin vaikea kilpailla rokotusannosten saamisessa yksin.

Saksa on hankkinut 30 miljoonaa Biontechin rokoteannosta ohi EU:n rokotesopimusten. Tanska on kertonut saaneensa 2,6 miljoonaa rokotetta lisää EU-sopimuksesta, kun jokin toinen maa ei lunastanut kaikkia. Tanska on jo kertonut viivyttävänsä toisen rokotteen antamisaikaa suosituksista, jotta saisi rokotettua nopeammin.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Tuija Kumpulaisen mukaan Suomi ei ole hankkimassa rokotteita virallisten kanavien ohi.