Perussuomalaisten puheenjohtaja ei lähde arvioimaan, edesauttoiko Trump omalla toiminnallaan levottomuuksien syntymistä.

Yhdysvaltojen keskiviikon levottomuudet näyttävät uutisten perusteella erikoisilta, sanoo suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Vallankaappausyritykseksi hän ei kuitenkaan niitä kuvaile.

”En lähtisi suurentelemaan tapahtumia, vaikka niihin on syytä suhtautua vakavasti. Kyllähän tällaista rähinöintiä ja hulinointia on nähty muuallakin maailmassa”, Halla-aho sanoo.

Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö kuvaili keskiviikkoiltana meneillään olevan ”demokratian uskomaton painajainen”.

Halla-aho puolestaan sanoo, ettei olisi ”liian huolissaan” keskiviikon tapahtumista.

”Yhdysvallat taitaa olla maailman vanhin yhtäjaksoinen demokratia ja oikeusvaltio. Siellä on toimiva oikeuslaitos, toimivat lainvalvontaviranomaiset ja toimiva kansanedustuslaitos. Ne varmasti selviävät tästäkin.”

Halla-ahon mukaan on merkityksetöntä, lähtevätkö suomalaiset kommentaattorit tuomitsemaan tapahtumia vai eivät.

”Tuomitsen laittomuudet tietysti kaikkialla. Mutta Yhdysvalloissa on oikeuslaitos, joka tässä asiassa hoitaa tuomitsemiset.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja on suomalaisten puoluejohtajien keskuudessa poikkeus siinä, että hän on takavuosina antanut tukea Trumpin politiikalle. Kesäkuussa 2019 Halla-aho vastasi Twitterissä pitävänsä Trumpia hyvänä presidenttinä ja kirjoitti Trumpin olevan ”parasta, mitä Yhdysvalloille ja länsimaailmalle on tapahtunut pitkään aikaan”.

Halla-aho sanoo olevansa yhä sitä mieltä, että Trump oli vuonna 2016 tervetullut ilmiö Yhdysvaltain politiikkaan ja maailmanpolitiikkaan ylipäätään. Trump sotki konsensuspolitiikan pakkaa ja teki monia oikeita poliittisia linjauksia, Halla-aho katsoo.

”Tärkeää oli ennen kaikkea se, että hän edeltäjistään poiketen uskalsi nostaa pöydälle kissan nimeltä Kiina. Lisäksi hän mielestäni oli tervetullut vastavoima kulttuurivasemmistolaiselle liberalismille, joka on pitänyt Yhdysvalloissa valtaa pitkään. Hänen aloitteensa siirtolaispolitiikassa ovat mielestäni olleet oikein hyviä.”

Halla-aho sanoo kuitenkin kiitelleensä pikemminkin Trumpin politiikkaa kuin hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan.

”Minulle on tullut vähän yllätyksenä se, mitä tässä edellisten presidentinvaalien jälkeen on tapahtunut. Uskon, että Trump on todellisuuspakoisella suhtautumisellaan vaalitappioonsa aiheuttanut vahinkoa republikaanipuolueelle senaatinvaaleissa. Se on ehkä poliittisesti merkittävämpi kysymys kuin se, että hän hävisi presidentinvaalit.”

Sitä Halla-aho lähde arviomaan, onko Trump vaalitappionsa kiistämällä ollut osaltaan lietsomassa mellakoita.

”En tiedä, ketkä siellä tarkalleen mellakoivat. Trumpin kannattajia epäilemättä, mutta mikä heidän profiilinsa ja taustansa noin muuten on. Hyvin vaikea siis arvioida sitä, onko Trumpin omalla toiminnalla ja puheilla ollut merkittävä vaikutus siihen vai olisiko tällaisia ylilyöntejä nähty joka tapauksessa. En osaa sanoa.”

Halla-aho sanoo kuitenkin olevansa varma siitä, että vallanvaihto tulee tapahtumaan suunnitellusti ja mellakoissa mahdollisesti laittomuuksiin syyllistyneet tullaan tuomitsemaan.