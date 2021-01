Haaviston mukaan demokratia voidaan myrkyttää vihapuheella.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on huolissaan siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu presidentti Donald Trumpin vielä jäljellä olevan valtakauden aikana, jota kestää vielä kaksi viikkoa. Uuden presidentin Joe Bidenin virkaanastujaiset ovat 20. tammikuuta.

”Monet mielenosoittajat kuuluvat uhanneen, että tämä on vasta alkusoittoa. Jos joku haluaa tehdä tästä levottoman jakson, niin on se mahdollista. Toivottavasti kukaan ei halua tästä enää mennä pidemmälle. Jos uutiset esimerkiksi pommien löytymisestä pitävät paikkansa, se viittaa siihen, että jollakin voisi olla vielä väkivaltaisempia suunnitelmia”, Haavisto sanoi torstaina.

Hänen mukaansa demokratia perustuu siihen, että demokratiaan uskotaan ja luotetaan.

”Tässä usko on horjunut tai sitä on haluttu horjuttaa luomalla kilpaileva narratiivi, että vaalit eivät ole menneet sääntöjen mukaan. On huolestuttavaa, että vaaleissa olleet ehdokkaat lähtevät tälle tielle. Ollaan ihan demokratian pelisääntöjen ytimessä.”

Haaviston mielestä vihapuhe ympäröi Yhdysvaltain presidentinvaaleja ja on ympäröinyt maan politiikkaa aikaisemminkin.

”Demokratia voidaan myrkyttää tällaisella puheella. Tämä on yksi osoitus siitä.”

Haavisto seurasi Yhdysvaltain kongressin tilanteen kehittymistä yömyöhään yhdysvaltalaiselta televisiokanavalta.

”Minulla oli illalla CNN auki, ja kun aamulla havahduin, CNN oli edelleen auki.”

Haaviston mukaan uutiskuvat kongressista olivat illan aikana ”tavattoman huolestuttavia”.

”Kongressin suojaamisessa oli selvästi epäonnistuttu, kun istunto jouduttiin keskeyttämään väkivallan uhan ja rakennukseen tunkeutumisen takia. Virkavalta epäonnistui suojaamisessa ja mielenosoituksessa tapahtui aikamoinen ylilyönti”, Haavisto sanoo.

Haaviston arvion mukaan varapresidentti Mike Pence näytti vastuunkantajalta, koska uutisten mukaan hän teki ratkaisevia päätöksiä kongressin suojaamiseksi.

”Presidentti Trumpilla oli tässä tilanteessa suuri vaikutusvalta mielenosoittajiin. Kun hän viimein vetosi siihen, että ihmisten on aika lähteä kotiin, se oli varmasti tärkeä vetoomus. Hän olisi voinut toimia tässä aikaisemmin”, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan Yhdysvallat on ollut demokratian esikuva ja puhunut aiemmin demokratian vahvistamisen ja demokraattisesti hallittujen maiden yhteistyön puolesta. Aiemmin Yhdysvallat on vaatinut demokratian vahvistamista esimerkiksi Venezuelassa ja Valko-Venäjällä.

”Kyllä tämä lommon aiheuttaa siihen puheeseen. Sellainenkin huolestuttava piirre on, että usein Yhdysvaltojen vaalien tapahtumia seurataan muualla ja ajatellaan niitä suuntana, johon ollaan menossa. Monet vaaleihin ja kampanjoihin liittyvät uudet innovaatiot tulevat Yhdysvalloista. Tämä on innovaatio, jota ei toivottavasti matkita missään”, Haavisto sanoo.

Torstaina Haavisto tapasi Yhdysvaltain Suomen-suurlähettilään Robert Pencen.

”Meillä oli hyvä keskustelu. Suurlähettiläs on vannoutunut Suomen-ystävä, joka on tehnyt paljon Suomen ja Yhdysvaltain suhteiden eteen. Hänkin myönsi, että uutiset ovat olleet todella huolestuttavia ja järkyttäviäkin. On liian aikaista analysoida, kuka on eri toimien takana, ja totesimme, että tästä varmaan tullaan Yhdysvalloissa tekemään jokin selvitys.”