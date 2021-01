Presidentin mukaan Yhdysvallat joutuu hakemaan vastauksia siihen, miten maan yhtenäisyyttä rakennettaisiin uudelleen. ”Kansainvälisen yhteisön, ja Suomenkin kannalta, on tärkeää, että Yhdysvaltain oma tilanne selkiytyy.”

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Yhdysvaltain sisäisessä keskustelussa joudutaan nyt hakemaan vastauksia siihen, miksi asenteet ovat koventuneet ja kärjistyneet, ja miten kansakunnan yhtenäisyyttä rakennetaan uudelleen.

Niinistö kommentoi torstaina Yhdysvaltain kongressin tapahtumia. Niinistö kirjoitti heti tuoreeltaan keskiviikkona viestipalvelu Twitterissä, että ”meneillään on uskomaton demokratian painajainen”.

Niinistö kommentoi torstaina, että vastuuntuntoisuus on voittamassa alaa.

”Yhdysvaltain kongressi on tänään vahvistanut presidentinvaalien tuloksen. Perustuslain mukaisen prosessin jatkuminen osoittaa, että järjestelmä edelleen toimii, vaikka sitä koetellaan. Olemme nähneet myös järjestystä palauttavia toimia.”

Niinistön mukaan vallan vaihtuminen ja tappioon päättyvän vaalituloksen hyväksyminen on keskeinen osa demokraattista järjestystä.

”On nähtävä, että aggressiivisen poliittisen retoriikan ja yllyttämisen lisäksi on syvempiä syitä. Taustalla on myös pettymystä oman aseman ja osallisuuden heikkenemiseen, jolloin väite vallankäyttäjien ylimielisyydestä on löytänyt yleisönsä. Pahimmillaan tällainen johtaa nyt nähtyyn mellakointiin, joka on tuomittavaa.”

Niinistön mukaan vallanvaihdon myötä on odotettu, että Yhdysvaltain rooli kansainvälisessä yhteisössä vahvistuu.

”Sisäinen hajanaisuus vaarantaa tätä. Siksi kansainvälisen yhteisön, ja Suomenkin kannalta, on tärkeää, että Yhdysvaltain oma tilanne selkiytyy.”