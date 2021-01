Politiikka

Malkista on vaarallista tuudittautua siihen, ettei Suomessa voisi tapahtua samanlaista poliittista väkivaltaa kuin Yhdysvalloissa.

Helsingin yliopistossa työskentelevä terrorismin ja politiikan tutkija Leena Malkki pitää mahdollisena, että Suomessakin tapahtuisi samanlaista poliittista väkivaltaa kuin mitä keskiviikkona koettiin Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa.

Yhdysvaltojen väistyvän presidentin Donald Trumpin kannattajat valtasivat maan Eduskuntataloa vastaavan kongressitalon useiksi tunneiksi.

Ennen väkivaltaisuuksiin johtaneita tapahtumia Trump oli puhunut totuudenvastaisesti, että hän on presidentinvaalien voittaja ja kehottanut kannattajiaan marssimaan kohti kongressia.

”Voisiko vastaavaa tapahtua Suomessa? Kyllä, ja itse asiassa on tapahtunutkin”, Malkki kirjoitti Twitterissä torstaina.

Malkki sanoo HS:lle, että hän viittaa Suomen sisällissotaan vuonna 1918 ja äärioikeistolaisen Lapuan liikkeen tekemiin ihmisryöstöihin, pahoinpitelyihin ja poliittisiin murhiin 1930-luvulla.

”Tämä voi tapahtua Suomessa, mutta en näe mitään akuuttia uhkaa. Suomessa ajatellaan usein, ettei poliittinen väkivalta kuuluu suomalaiseen yhteiskuntaan, koska meillä on tällainen yhteiskunta sen takia, että me olemme sellaisia kuin me olemme”, Malkki sanoo.

”Minua häiritsee tällainen puhe, koska se vähättelee ajatusta siitä, että nykyinen tilanne on todellisuudessa rakennettu ja sitä pitää ylläpitää.”

Malkin mukaan suomalaisia ominaispiirteitä korostavassa puheessa on riski, että se marginalisoi ihmisryhmiä, jotka ovat osa yhteiskuntaa sekä sen mielipiteitä ja huolia.

”Tämä voi johtaa siihen, ettei oteta kaikkia uhkia ja asioita riittävän vakavasti kun ajatellaan, ettei tällaista missään tapauksessa voi tapahtua.”

Yhdysvaltojen tapahtumat johtuvat suurelta osin voimakkaasta poliittisten ääripäiden vastakkainasettelusta eli polarisoitumisesta.

Malkki näkee myös suomalaisessa poliittisessa keskustelussa asettumista ääripäihin. ”Suomessa ei olla kuitenkaan vielä läheskään siinä tilanteessa, että elettäisiin aivan eri mediatodellisuuksissa kuten Yhdysvalloissa eletään.”

Hänen mukaansa Suomea suojelee jonkin verran vahva koulutus ja pieni yhteiskunta, jossa jokseenkin kaikilla on samoja kokemuksia ja jossa kansalaiset lukevat laajasti samoja uutisia.

Malkki havaitsee ainakin perussuomalaisten toiminnassa samanlaisia poliittisia strategioita, jotka ovat vahvistaneet Yhdysvaltojen polarisoitumista.

Hän mainitsee esimerkiksi sen, kuinka laajasti perussuomalaisten sosiaalisessa mediassa kyseenalaistetaan valtamedioiden uutisia. ”Ja se, että helposti epäillään virkamiehillä olevan poliittisia päämääriä, vaikka virkamies noudattaisi vain lakia.”

HS haastatteli perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa torstaina. Halla-aho on poikkeuksellinen suomalainen puoluejohtaja sikäli, että hän on takavuosina antanut tukea Trumpin politiikalle. Kesäkuussa 2019 Halla-aho vastasi Twitterissä pitävänsä Trumpia hyvänä presidenttinä ja kirjoitti Trumpin olevan ”parasta, mitä Yhdysvalloille ja länsimaailmalle on tapahtunut pitkään aikaan”.

Torstaina Halla-aho sanoi HS:lle, ettei olisi ”liian huolissaan” Yhdysvaltain tapahtumista.

Malkki sanoo olevansa huolissaan siitä, millainen esimerkki Yhdysvaltojen tapahtumista tulee. ”Tämä voi vaikuttaa siihen, miten vaalitappioihin reagoidaan jatkossa.”

Suomessa tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että presidentti ei suostuisi jättämään tehtäväänsä tai pääministeri linnoittuisi virka-asunnolleen kautensa päätteeksi, Malkki sanoo.

”Pelin henki on, että luodaan vastakkainasettelua ja syödään poliittisten vastustajien legitimiteettiä kyseenalaistamalla heidän motiivejaan. Tätä kautta rakennetaan omaa kannatusta ja omaa kuplaa. Tällä tiellä voi tulla kiusaus myös jollakin tavalla kyseenalaistaa demokraattisen järjestelmän perusinstituutiota.”

Malkista on tärkeää muistaa koko ajan, etteivät kaikki poliittiset liikkeet Euroopassakaan välttämättä ole sitoutuneita demokraattisiin periaatteisiin.

Malkin mukaan yksi keskeinen keino pitää yllä demokratiaa on se, että demokratia uusiutuu ja ottaa tosissaan haastajat.

”Demokratian pitää pystyä uusiutumaan ilman, että se nakertuu. Ei minulla ole hienoa ratkaisua tähän muuta kuin toteamus, että polarisaatiota kannattaa välttää, se on täysin ilmeistä. Erimielisyys kuuluu demokratiaan, mutta sitä pitää pystyä hallitsemaan ilman polarisoimista.”