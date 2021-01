Kokoomuksen puheen­johtaja Petteri Orpo: Hallituksen maakunta­malli on kuolinisku kunnille

Orpo varoitti populismin uhkasta myös Suomessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että hallituksen kaavailema keskusjohtoinen maakuntamalli on kuolinisku Suomen kunnille.

Orpon mukaan kevään kuntavaaleissa ei ole kyse vain seuraavasta valtuustokaudesta, vaan koko kuntapohjaisen järjestelmän, kuntien ja kaupunkien tulevaisuudesta.

”Maakuntauudistuksen torjuminen on suomalaisten kuntien elinehto. Jos uudistus etenee, kuntien rahat viedään, mutta velat jäävät”, Orpo sanoi kokoomuksen verkkolähetyksenä järjestetyillä puheenjohtajapäivillä lauantaina.

”Maan hallitus on runnonut eteenpäin sosiaali- ja terveyspalveluiden keskusjohtoista maakuntamallia, jossa keskusta saa maakuntahallinnon ja vasemmisto työntää yksityisen sektorin sivuun. Hallituksen kaavailema maakuntamalli rakentaa uuden alueellisen tulonsiirtoautomaatin, kiristää verotusta ja vie palvelut kauemmas ihmisestä”, Orpo sanoi.

Orpon mukaan hallituksen suunnittelemassa mallissa kunnille ei jää tosiasiallista mahdollisuutta investoida tulevaisuuteen.

”Maakuntamalli lisää byrokratiaa sekä vie päätösvallan kuntien ja kaupunkien valtuustoista sosiaali- ja terveysministeriöön. Se romuttaa kaupunkien kyvyn investoida tulevaisuuteen, kuten kouluihin, infrastruktuuriin tai vapaa-ajan palveluihin”, Orpo sanoi.

Orpo sanoi, että kokoomus parantaisi hoitoon pääsyä ja lisäämme valinnanvapautta ottamalla käyttöön nykyistä laajemman ja pakollisen palvelusetelin ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin.

Kokoomuksen kannatus on laskenut oppositiokaudella.

Kokoomus on keskittynyt paljolti haukkumaan hallitusta kilpaa perussuomalaisten kanssa. Orpon puheesta sai kuvan, että linja on muuttumassa.

”Oppositiokauden alku on osoittanut, ettei meidän kannatuksemme nouse hallitusta kritisoimalla, vaan sillä, että teemme fiksuja esityksiä. Kokoomus on ainoa todellinen vaihtoehto vasemmistohallituksen politiikalle.”

”En suostu luopumaan sivistyneestä, rakentavasta ja vastuullisesta tyylistämme. En uskostamme edistykseen ja avoimeen vapaaseen yhteiskuntaan.”

Orpo varoittaa myös Suomessa suositun populismin voimasta.

”Capitolin valtaaminen näytti meille, mihin populismi pahimmillaan johtaa”, Orpo sanoi puheenjohtajapäivillä.

Capitol on Yhdysvaltojen kongressitalo, johon väkijoukko tunkeutui väkivalloin torstaina. Tunkeutujat olivat presidentti Donald Trumpin kannattajia, joita Trump kannusti ”toimimaan villisti”

Orpo tuomitsi Trumpin toimet.

”Elämme ajassa, jossa salaliittoteoriat, valeuutiset ja tieteen saavutusten kyseenalaistaminen leviävät kuin virus. Esimerkiksi rokotevastaisuus haastaa vakavalla tavalla hyvinvointiamme”, hän sanoi.

Orpon mukaan suomalaisten on tunnistettava, että se mitä tapahtuu muualla, voi tapahtua myös meillä. ”On meidän suomalaisten yhteinen tehtävä, että emme anna kansanvallan vastaisille voimille tilaa kasvaa”, hän sanoi.

”Emme saa ummistaa silmiämme yrityksiltä murentaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota. Suomi kestää, mutta ei ilman sitä, että pidämme tärkeistä arvoistamme kiinni – joka päivä”, Orpo sanoi.

Orpo varoitti, että populismi houkuttelee monia poliittisia päättäjiä.

”On helppo tarjoilla yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Viholliskuvan maalaaminen tai toisen motiivien arvailu on keino saada poliittinen vastustaja huonoon valoon.”

”Me emme tähän kilpaan osallistu. Meidän tehtävämme on maltillisuuden, faktojen ja hyvän käytöksen puolustaminen. Meidän tehtävämme on puolustaa sitä, mikä on oikein.”