Kiusaaminen ei poistu rangaistuksella, sanoo opetusministeri Jussi Saramo – ”Olennaista koulukiusaamisessa on, että siihen puututaan heti eikä vähätellä mitään tyyliin ’pojat ovat poikia’”

Opetusministeri Li Anderssonin (vas) vanhempainvapaan sijaisena toimiva Jussi Saramo esittelee alkuvuodesta kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman. ”Aivan ensisijainen asia on, että koulussa on riittävästi aikuisia oppilaitten tukena.”

Lukuisista koulukiusaamisen vastaisista ohjelmista ja suunnitelmista ja kerta toisensa jälkeen julistetusta nollatoleranssista huolimatta kiusaamista ei ole saatu kitketyksi, vaikka se tilastollisesti onkin vähentynyt.

Pitkin syksyä on uutisoitu useista lähinnä teini-ikäisten poikien tekemistä vakavista väkivallantekoista, joiden taustalla on poliisin mukaan ollut ainakin osassa tapauksia myös pitkäaikaista kiusaamista.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas) sanoo, että vaikka yksittäiset kiusaamistapaukset ovat järkyttäviä, ne tulevat liian helposti yleistetyiksi.

”Nyt on tehtävä kaikki sen eteen, että tapaukset tunnistetaan ja niihin reagoidaan heti”, Saramo sanoo.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas) vanhempainvapaan sijaisena toimiva Saramo myös muistuttaa, ettei koulu ole erillään muusta yhteiskunnasta.

”Nuorisohan esimerkiksi juo nyt vähemmän kuin ennen, polttaa vähemmän kuin ennen ja myös kiusaa vähemmän kuin ennen. Samaan aikaan eriarvoistuminen ei ole vähentynyt, vaan ongelmat ja näköalattomuus ovat kärjistyneet osassa perheitä tosi pahoiksi”, Saramo suhteuttaa.

Hän ei halua vähätellä koulukiusaamista, vaikka valtakunnallisesti sen trendi onkin pitkään ollut laskeva.

”Eihän se kiusattua yksilöä lohduta, jos hän kuuluu entistä pienempään joukkoon. Jokainen tapaus on liikaa, ja apua tarvitsee sekä kiusattu että kiusaaja”, sanoo Saramo ja nostaa esiin sen, kuinka usein kyse on ryhmäil­miöstä.

Opetuksen järjestäjällä on lakisääteinen velvollisuus taata jokaiselle oppilaalle turvallinen opiskeluympäristö niin peruskoulussa kuin myös toisen asteen oppilaitoksissa eli ammattikouluissa ja lukioissa.

Koulukiusaamiseen on yritetty puuttua viime vuosinakin useaan otteeseen monenlaisin keinoin.

Vuonna 2014 tuli voimaan joukko lainmuutoksia, joiden avulla oli määrä parantaa koulujen työrauhaa ja oppilashuoltoa. Opettajien kurinpitokeinoja lisättiin, ja oppilaskunnat vakinaistettiin myös peruskouluihin.

Saramon ensimmäisiä tehtäviä Anderssonin sijaisena on esitellä koulukiusaamista ehkäisevä toimenpideohjelma alkuvuodesta eli tammikuun lopulla tai helmikuussa.

Saramo ei vielä kerro tarkemmin ohjelman rohdoista kiusaamisen ratkaisemiseksi, mutta ne ulottuvat kiusaamisen ehkäisemisen toimintamalleista opettajien koulutukseen ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Ohjelmaa on valmisteltu isolla joukolla kaikkien puolueiden eduskuntaryhmiä myöten, ja asiantuntijaryhmä teki mittavan pohjatyön jo Juha Sipilän (kesk) hallituksen kaudella. Se ehdotti muun muassa varhaiskasvatukseen omaa kiusaamisen vastaista ohjelmaansa, joka on Saramon mukaan jo aloitettu.

Syyskuussa puolestaan Opetushallitus julkisti seikkaperäisen oppaan, jossa on esitelty joukko käytännön keinoja ehkäistä kiusaamista ja puuttua siihen.

”Onhan se ohjelma iso ja tosi hyödyllinen juttu, jota on syytä odottaa, mutta tuskin ihan uusia ihmekikkoja on luvassa. Olisihan ne jo vuosien varrella keksitty, kun töitä on jo tehty valtavasti”, Saramo arvioi tulevaa toimen­pideohjelmaa.

Saramon mukaan on hyvä koota ja levittää parhaita käytäntöjä, joita eri kunnissa ja kouluissa on jo otettu käyttöön.

”Aivan ensisijainen asia on, että koulussa on riittävästi aikuisia oppilaitten tukena, ja myös sellaisia aikuisia, joilla ei ole opetusvelvollisuutta”, Saramo sanoo.

Hänen mukaansa on mahdotonta, että yksi opettaja näkisi kaiken tai voisi tehdä ihmeitä opetuksen ohessa.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n vaatimaa hoitajamitoituksen kaltaista opettajamitoitustakaan Saramo ei sulje pois pitkällä tähtäimellä, mutta ainakaan vielä moista ei ole luvassa.

Mitoitus tarkoittaisi, että yhtä opettajaa kohti saisi olla esimerkiksi enintään 18 oppilasta.

Sen sijaan Saramo muistuttaa, että opetusryhmien pienentämiseen on jo jaettu rahoitusta kunnille ja muille opetuksen järjestäjille.

Myös oppilashuoltoon on tulossa sitovat mitoitukset. Ne määrittävät, kuinka monta oppilasta saa olla yhtä koulukuraattoria tai -psykologia kohti.

”Olennaista koulukiusaamisessa on, että siihen puututaan heti eikä vähätellä mitään tyyliin ’pojat ovat poikia’”, Saramo sanoo ja perää kouluilta myös tiiviimpää yhteydenpitoa koteihin, lastensuojeluun, poliisiin ja terveydenhuoltoon.

OAJ on pitkin matkaa vaatinut hallituksilta järeämpiä ja myöskin lainsäädännöllisiä keinoja kitkeä koulukiusaamista.

Velvoitteiden noudattamista tulisi myös valvoa, sillä on käynyt ilmi, ettei kaikissa kunnissa ja kouluissa ole laadittu vaadittuja suunnitelmia tai toimintamalleja.

OAJ:n kestovaatimus on ollut, että peruskoulun rehtorin päätöksellä oppilaan osallistuminen opetukseen voitaisiin evätä enintään kolmeksi työpäiväksi, jotta toisten oppilaiden turvallisuus taattaisiin.

Sinä aikana häirikkö tai kiusaaja osallistuisi oppilashuollon palveluihin.

Saramon mielestä rangaistuksiksi koetut toimet eivät yksin riitä.

”Kyllä tätäkin vaihtoehtoa tullaan ohjelmassa käsittelemään, ja se on yksi vaihtoehto akuutissa tilanteessa kiusatun suojelemiseksi, mutta ei kiusaaminen poistu rangaistuksella”, Saramo uskoo.

Myöskään kiusaajan siirtäminen toiseen kouluun ei välttämättä auttaisi, sillä samalla ongelmakin voisi vain siirtyä toiseen kouluun.

Opettajien järjestö on ehdottanut myös, että peruskoulun oppilaalle on säädettävä velvollisuus suorittaa hänelle määrätyt rangaistukset, kuten jälki-istunnot.

OAJ:n mukaan samoilla oppilailla voi olla jopa kymmeniä tunteja hoitamattomia jälki-istuntoja lukuvuoden päättyessä.

Järjestön mukaan pitäisi valtakunnallisesti ohjeistaa, että suorittamattomat jälki-istunnot voidaan merkitä lisätietoina todistukseen tai antaa kirjallinen varoitus.

Erityisiä ”oman ryhmän tuntejakin” peruskoulun tuntijakoon OAJ on ehdottanut.

Näihinkään yksittäisiin keinoihin Saramo ei vielä ota kantaa: ”Toimenpideohjelmassa on kyse kokonaisuudesta, ei yhdestä hankkeesta eikä keinosta.”