”Jos ministeri puhuu toisen asteen toiminnan keskeyttämisestä, eikä vain lähiopetuksen keskeyttämisestä, niin kuulostaahan se tosi kovalta toimenpiteeltä”, sanoo Kuntaliiton asiantuntija.

Ministeri Krista Kiurun (sd) puheet toisen asteen koulutuksesta ja muuntoviruksesta ovat aiheuttaneet hämmennystä tai ainakin tulkintaongelmia ammatti- ja lukiokoulutuksen järjestäjissä ja asiantuntijoissa .

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru esiintyi maanantaina illalla Ylen A-studiossa, jossa häneltä kysyttiin mahdollisista uusista rajoituksista koronaviruksen ja etenkin sen uusien muunnosten leviämisen estämiseksi.

Hallitus neuvottelee rajoituksista tänään keskiviikkona. Hallitus käsittelee neuvotteluissaan muun muassa koronavirustilanteen ja rokotusten tilannekuvaa sekä tapahtuma-alan tilannetta.

Lue lisää: Hallitus neuvottelee keskiviikkona rajoituksista: Esillä matkustusohjeiden tiukennukset ja tapahtumien järjestämisehdot

Kiurun maanantai-illan lausunnon saattoi ymmärtää niin, että koska esimerkiksi koronaviruksen brittivariantti tarttuu lapsiin ja nuoriin helpommin kuin aikuisiin, saatetaan toisen asteen oppilaitokset eli ammattikoulut ja lukiot sulkea tyystin jollain valtakunnallisella päätöksellä.

”Joudumme miettimään myös toisen asteen toiminnan mahdollista keskeyttämistä. Ensimmäistä kertaa olemme tilanteessa, että tämä virus näyttää tarttuvan muuntoviruksena myös lapsiin ja nuoriin helpommin”, Kiuru sanoi A-studion haastattelussa.

Lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri Kuntaliitosta huomauttaa, ettei koulujen toimintaa viime keväänäkään keskeytetty, vaan siirryttiin etäopetukseen.

”Jos peruspalveluministeri puhuu toisen asteen toiminnan keskeyttämisestä, eikä vain lähiopetuksen keskeyttämisestä, niin kuulostaahan se tosi kovalta toimenpiteeltä”, sanoo lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri Kuntaliitosta.

”Nytkin käytössä on eri alueilla tilanteen mukaan useita vaihtoehtoja järjestää opetusta lähiopetuksena tai etäopetuksena tai niitä yhdistelemällä tai vuorottelemalla. Tärkeätä olisi saada ainakin abeille vielä lähiopetusta”, Värri sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön nykyinen toimintasuunnitelma suosittaa toiselle asteelle etäopetusta viruksen pahimman vaiheen eli leviämisvaiheen alueilla.

Opetuksen lisäksi lukioissa pohditaan jo myös muita tärkeitä tapahtumia, kuten penkkareita ja vanhojen tansseja helmikuussa.

”Tansseja pyritään järjestämään kouluilla turvallisesti ilman parinvaihtoja ja yleisöä, mutta osassa lukioita ne on päätetty siirtää toukokuulle. Penkkariajeluita ja abigaaloja on jo peruttu, koska niitä on hankala järjestää turvallisesti tai siirtää myöhempään ajankohtaan”, Värri kertoo.

Myös ammatillisen koulutuksen järjestäjissä Kiurun lausunto toiminnan keskeyttämisestä herätti kysymyksiä.

”Koulutuksen järjestäjät kyllä ymmärtävät paikalliset ja alueelliset rajoitukset, mutta sulkupuhe ei ole uskottavaa. Ja eihän koulujen toimintaa tai opetusta ole keskeytetty, vaikka sitä tapahtuu esimerkiksi työpaikalla”, sanoo Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen Amken toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

HS ei saanut Kiurulta tarkennusta lausuntoonsa, mutta hänen puolestaan sitä avasi sähköpostiviestissä johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Pohjola tulkitsee Kiurun lausuntoa niin, että muuntoviruksen tartuttavuuden takia tulisi alueita suosittaa siirtymään nykyistä herkemmin lähiopetuksesta etäopetukseen toisen asteen koulutuksessa.

”Nyt havaittu UK-virusvariantti tarttuu tämän hetken tietojen mukaisesti helpommin kaikissa ikäryhmissä ja näin siis myös lapsissa ja nuorissa”, Pohjola viestittää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden mukaan muuntunut virus voi tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Alussa asiantuntijoista näytti myös siltä, että brittimuunnos olisi levinnyt helpommin lapsiin kuin aikuisiin, mutta sittemmin on havaittu, että ikäjakauma on samanlainen kuin muissakin muunnoksissa.

”Nykyinen arvio on, että sairastunut tartuttaisi muita useammin ja helpommin kuin aiemmat viruskannat. Tartuttavuus on kasvanut kaikissa ikäryhmissä, myös lapsilla, mutta muutos vaikuttaa joka ikäryhmässä saman suuruiselta”, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen viestitti tiistaina HS:lle.

Parhaat arviot on Puumalaisen mukaan Britannian tilanteesta, mutta Etelä-Afrikasta on samansuuntaisia joskin epävarmempia arvioita.

Myös opetusministeri Jussi Saramo (vas) viittaa THL:n arvioon ja suosituksiin, joiden perusteella koulujakin koskevat päätökset tehdään.

”THL:n saaman kansainvälisen tiedon perusteella brittimuunnos tarttuu kaikkiin ikäryhmiin helpommin, mutta suhde ikäluokkien välillä on pysynyt melko tarkkaan ennallaan, eli lasten ja nuorten tilanne on yhä parempi suhteessa vanhempiin ikäluokkiin”, Saramo arvioi HS:lle.

”Toisen asteen opetus on jo hyvin laajasti siirtynyt etäopetukseen suositusten mukaisesti. Tilanteen sitä vaatiessa etäopetussuositusta voidaan vielä laajentaa toisella asteella, mitä uskon myös ministeri Kiurun tarkoittaneen toiminnan keskeyttämisen sijaan”, Saramo sanoo.

STM:n Pohjolan mukaan muuntoviruksen helpomman tarttumisen vuoksi on aiheellista alueellisestikin arvioida, onko tarvetta tehostaa toimia, joilla estetään viruksen leviämistä myös nuorissa ja lapsissa.

Pohjola muistuttaa, että alueellisesti on viime vuonna tehty päätöksiä toisen asteen lähiopetuksen keskeyttämisestä, ja niiden mahdollisista jatkoista päätetään nyt alkuvuodesta.

”Näitä päätöksiä on syytä varmasti tarkastella myös virusvariantin mahdollisen leviämisen näkökulmasta samalla kun niitä tehdään alueellisen epidemiatilanteen pohjalta”, Pohjola kirjoittaa.

”Samalla alueet varmasti arvioivat, millä tavalla opetus esimerkiksi abiturienttien osalta pystytään järjestämään nyt keväällä. Vastuu päätöksenteosta on kuitenkin alueilla”, Pohjola toteaa.

Nyt voimassa oleva STM:n toimintasuunnitelma suosittaa viruksen pahimman vaiheen eli leviämisvaiheen alueilla toisen asteen oppilaitosten eli ammattikoulujen ja lukioiden siirtymistä etäopetukseen.

Tosin suositus ei koske ”välttämätöntä lähiopetusta”. Etäopetuskin tulisi järjestää lisäksi niin, että sen kielteiset vaikutukset opintojen etenemiseen voidaan minimoida.