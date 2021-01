Perussuomalainen nuoriso pyysi tiistaina julkaistulla sosiaalisen median viestillään kertomaan järjestölle kokemuksia puolueellisesta opetuksesta kouluissa. Opetusalan ammattijärjestö tuomitsi kampanjan.

Perussuomalaisen nuorison ja perussuomalaisten kansanedustajan Jani Mäkelän verkossa levittämä raportointikampanja saa kovaa arvostelua Opetusalan ammattijärjestöltä OAJ:lta.

Perussuomalainen nuoriso pyysi tiistaina sosiaalisessa mediassa lähettämään järjestölle viesteillä ja kuvilla kokemuksia opetuksen puolueellisuudesta kouluissa.

Viestissä viitataan esimerkkinä historian oppituntiin, jonka yhteydessä perussuomalaiset olisi mainittu samassa yhteydessä kun puhuttiin natsien valtaannoususta.

”Tahdomme järjestönä puuttua tähän ja selvittää, kuinka laajasta ongelmasta onkaan kyse”, perussuomalaisen nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom kirjoitti.

Viestiä levitti myös kansanedustaja Jani Mäkelä (ps), joka pyysi niin ikään kansalaisia ”raportoimaan” puolueelle, jos he törmäävät kouluissa tai muualla ei-poliittisissa yhteyksissä ”perussuomalaisten vastaiseen politikointiin”.

”Kuka, missä, miten ja mieluiten miten asian voi todistaa”, Mäkelän päivityksessä luki myös.

Mäkelä kertoo sittemmin poistaneensa päivityksen ja jakaneensa sen sijaan perussuomalaisen nuorison kannanoton asiaan.

”Viestini oli se, että haluan nuorten kertovan avoimesti ja rohkeasti syrjimiskokemuksistaan. Alkuperäistä päivitystä ymmärrettiin tahallaan väärin ja esitettiin esimerkiksi, että tässä kerättäisiin jonkinlaista ilmiantorekisteriä. Eihän tällaisesta ole kysymys”, Mäkelä sanoo.

Eikö ohjeistus nimen, paikan ja todisteiden lähettämiseen kuitenkin ole voitu tulkita ilmiantorekisterin keräämiseksi?

”Siitä kohdasta niitä johtopäätöksiä epäilemättä on vedetty. Ja silloin kun viestintä on epäselvää, niin sitä täytyy selventää. Enhän minä omia päivityksiäni poista, jos niissä ei ole mitään ongelmaa.”

Kannustatko siis nyt nuoria lähettämään omia kokemuksiaan opettajien puolueellisuudesta vai ilmiantoja nimellä ja todisteiden kera?

”Ihan vain kokemuksia, että millaisia asioita on ilmennyt. Aika paljon on tullut sellaista viestiä, että perussuomalaisista puhutaan varsin halventavilla nimityksillä opetuksessa. Kuten nuorisojärjestö sanoo, tämän ilmiön laajuutta ja ilmenemistapoja halutaan selvittää. Tämä on tärkeä epäkohta keskusteluun tuotavaksi.”

Kuvakaappaus Jani Mäkelän Facebookissa jakamasta pyynnöstä ilmiantaa ”perussuomalaisten vastaista politikointia”.­

Kampanja herätti sosiaalisessa mediassa vilkasta keskustelua keskiviikkona, kun muun muassa muassa yksittäiset opettajat kyseenalaistivat perussuomalaisten viestin.

Raportointipyynnön opettajien toiminnasta pelättiin esimerkiksi johtavan uhkailuun tai maalittamiseen.

Opetusalan ammattijärjestössä OAJ:sta ärähdettiin.

”Tänään somessa on puhuttanut poliittinen ilmiantokampanja, jonka kohteena ovat mm. opettajat. Tällaista painostamista emme hyväksy! Meillä on maailman parhaat opettajat, joiden työn autonomiaa ei pidä kenenkään horjuttaa”, järjestö kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

”Opettajia ohjaavat työssä niin opetussuunnitelmat kuin työn eettiset periaatteet, jotka kiteytyvät Comeniuksen valassa. Jos opettaja kohtaa työssään maalittamista tai muuta uhkaa, asiasta on heti syytä ilmoittaa esimiehelle ja työturvallisuudesta vastaaville tahoille”, järjestö jatkoi.

Opetushallitus kirjoitti sivuillaan, ettei minkäänlainen opettajien painostaminen, maalittaminen tai uhkailu ole hyväksyttävää.

Perussuomalaisen nuorison puheenjohtajan Bergbomin mielestä kampanja on saanut turhia kierroksia sosiaalisessa mediassa.

”Tämä on tuolla Twitterissä tosiaan saanut ihan uusia kierroksia, että me keräisimme jotakin rekisteriä. Meillä ei ole yhtään opettajan nimeä tai yhdenkään koulun nimeä tiedossa, nuoret ovat vain kertoneet omia tarinoitaan”, hän sanoo.

Bergbomin mukaan järjestö ei myöskään aio olla yhteydessä kouluihin tai tuoda esiin yhdenkään koulun tai opettajan nimeä.

”Jos oppilas itse omatoimisesti näin tekee, niin sille emme voi mitään, mutta meillä ei ole tällaisia suunnitelmia.”

Bergbom sanoo, että kampanja lähti liikkeelle hänen saamastaan viestistä, jossa yksittäinen nuori kertoi kokemuksiaan. Nyt järjestö on saanut hänen mukaansa toista kymmentä vastaavanlaista yhteydenottoa. Viesteissä on Bergbomin mukaan kerrottu esimerkiksi perussuomalaisten yhdistämisestä rasismiin tai siitä, kuinka opettajan omien poliittisten kantojen on koettu heijastuvan opetukseen.

”Lähinnä haluamme herättää keskustelua. Suomessa kuitenkin opetuksen taso on lähtökohtaisesti ollut korkea ja uskon, että kaikki puolueet jakavat sen ajatuksen, että sen pitäisi nimenomaan olla puolueetonta.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) ei halua kommentoida perussuomalaisen nuorison kampanjaa. Halla-ahon mukaan nuorisojärjestö vastaa itse itseään koskeviin kysymyksiin.