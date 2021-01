Sosiaalisen median jättien päätökset sulkea Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tilit todistavat, että pyrkimykset säädellä yhtiöiden valtaa ovat olleet oikeita, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd).

”Ymmärrän päätökset [tilien sulkemisesta] yleisinhimillisesti katsottuna, mutta se, että se tapahtuu näin mielivaltaisesti ei voi olla tulevaisuuden malli”, hän sanoo.

”On aivan selvää, että nyt Twitter ja Facebook ovat myöntäneet sen, että eurooppalainen lähestymistapa siihen, että yhtiöiden vastuu pitää määritellä, on oikea.”

Twitter sulki Trumpin henkilökohtaisen tilin pysyvästi viime viikolla sen jälkeen, kun tämän kannattajat olivat hyökänneet Yhdysvaltojen kongressiin. Hyökkäyksen seurauksena kuoli viisi ihmistä. Yhtiö perusteli päätöstään riskillä väkivaltaan yllyttämisestä jatkossa.

Facebook puolestaan sulki Trumpin tilin sekä Facebookissa että sen alaisessa Instagramissa pysyvästi tai ainakin siihen saakka, kun tämä väistyy vallasta. Myös esimerkiksi Snapchat on kertonut sulkevansa Trumpin tilin pysyvästi.

Päätökset ovat aiheuttaneet keskustelua siitä, kuinka suuri valta yksityisellä yrityksellä voi olla sananvapauden rajojen määrittelijänä ja missä määrin rajat pitäisi vetää demokraattisen järjestelmän puitteissa.

”Se, että eri sosiaalisen median alustat nyt yksi toisensa jälkeen ovat sulkeneet Trumpin tilin, osoittaa todeksi asian, jonka he ovat tähän saakka sivuuttaneet. Eli että valheilla ja yllytyksellä voidaan saada hirveyksiä aikaan, väkivaltaa ja kuolemantapauksia”, Harakka sanoo.

”Kun he nyt tämän vaaran tunnistavat, niin kysymys kuuluu, että eikö olisi parempi, että olisi jotkut pelisäännöt sen sijaan, että kriisin tullen tehdään paniikinomainen yksittäisratkaisu.”

Euroopan tasolla keskustelu digitaalisten jättien kasvaneesta vallasta on hyvin ajankohtaista. Euroopan komissio esitteli kuukausi sitten laajan lainsäädäntökokonaisuuden, jolla alustojen valtaa on määrä rajata.

Hallitus linjaa kantansa kokonaisuuteen lähiaikoina. Paketissa määritellään esimerkiksi tietyt minimisäännöt verkkoalustojen sisältövastuulle.

Digitaalisia palveluita koskevaan lakiesitykseen kuuluu muun muassa pykälä, jonka nojalla verkkoalustat velvoitettaisiin sulkemaan käyttäjän tili, jos tili välittäisi toistuvasti laittomaksi katsottua sisältöä. Kiellot olisivat väliaikaisia ja niistä pitäisi varoittaa ennalta. Tämä ei täysin vastaa Trumpin tapausta, jossa ainakin Twitter-tili poistettiin pysyvästi.

Paketti on vasta komission ehdotus, josta neuvottelut alkavat. Olennaista on Harakasta, että Euroopassa ollaan nyt vetämässä ainakin jonkinlaisia rajoja demokraattisissa puitteissa.

”Sääntely on aina parempi kuin sattumanvaraisuus, keskustelu on aina parempi kuin sanelu ja harkittu linja on aina parempi kuin kriisipaniikki”, Harakka sanoo.

Twitterin päätös sulkea Trumpin tili pysyvästi kirvoitti jo aiemmin viikolla keskustelua eurooppalaisten poliitikkojen keskuudessa.

Esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel kommentoi, että päätös sulkea Trumpin tilit pysyvästi on ongelmallinen, koska verkkoalustojen johtajien ei pitäisi olla mielipiteenvapauden määrittelijöitä. Sen sijaan mahdolliset rajoitukset pitäisi tehdä lainsäädännön keinoin.

Myös Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire moitti Twitterin päätöstä. Ongelma ei ole se, että tili suljettiin vaan se, kuka sen teki, hän viestitti Twitterissä. Valtion ja oikeuslaitoksen pitäisi olla vastuussa digijättien sääntelystä, ei digitaalisten ”oligarkkien” itsensä.

Suomessa entinen pääministeri Alexander Stubb tuomitsi Twitterin päätöksen sulkea Trump ulos palvelusta. Hän kirjoitti Twitterissä, että demokraattisessa järjestelmässä sananvapauden rajoja tulisi vetää lainsäädännön keinoin ja rajojen rikkomisesta pitäisi linjata oikeudessa.