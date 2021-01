Sekä Teknologiateollisuus että Teollisuusliitto aikovat selvittää yrityskohtaisen kierroksen tarkat tulokset helmi–maaliskuussa.

”Tunnelmat ovat hyvin kaksijakoiset. Tiedossamme on sekä hyviä että huonoja kokemuksia paikallisten palkkaratkaisujen synnystä”, arvioi Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle perjantaina, kun neuvotteluiden takaraja tämän vuoden yrityskohtaisille palkantarkistuksille meni umpeen.

Kattava kuva noin 1 600 jäsenyrityksen tilanteesta saadaan Helteen mukaan vasta jäsenkyselyllä helmi–maaliskuussa. ”Yrityksissä on voitu sopia myös jatkoajasta neuvotteluille”, Helle sanoo.

Myöskään alan palkansaajien suurimmalla osapuolella, Teollisuusliitolla, ei vielä ole tarkkaa tietoa juuri päättyneen paikallisen kierroksen onnistumisesta.

”Kysymme tuloksia pääluottamusmiehiltä helmikuun lopulla”, sanoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Aaltokin korostaa, että yrityksissä on saatettu myös siirtää päätöstä paikallisen erän jakamisesta.

Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa marraskuun loppuun asti.

Vientiteollisuudessa paikallisella sopimisella niin työajoista kuin palkoistakin on jo pitkät perinteet, mutta nyt paikallisille palkkaratkaisuille olisi Helteen mukaan erityisen kovat paineet koronaviruspandemian takia.

”Meitä huolettaa kovasti, onko neuvotteluissa saatu aikaiseksi yritysten tilanteeseen sopeutettuja ja tulevaisuuden menestymisen edellytyksiä turvaavia ratkaisuja. Kriisistä huolimatta osalla yrityksistä menee hyvin, kun taas osan tilanne on katastrofaalinen”, Helle sanoo.

”Ainahan on yrityksiä, joilla menee erittäin hyvin, ja on yrityksiä, joilla menee erittäin huonosti. Mutta ehkä koronan takia nyt tosiaan paikalliselle sopimiselle on enemmän tarvetta”, Aalto sanoo.

”Emme me millään mahtikäskyllä kuitenkaan neuvotteluja ohjeista, vaan ne tosiaan käydään yrityksissä”, Aalto huomauttaa.

Kun Teknologiateollisuus sai tammikuussa 2020 tehtyä kaksivuotisen työehtosopimuksen tiukkojen neuvotteluiden jälkeen SAK:laisen Teollisuusliiton kanssa, ei koronasta ollut vielä tietoa.

Työehtosopimus kestää kaksi vuotta ja koskee yli 90 000 työntekijää vientiteollisuudessa. Kyseessä oli niin sanottu päänavausratkaisu eli malli muillekin aloille.

Palkankorotuksiksi sovittiin 3,3 prosenttia, josta tämän vuoden osuus on kaksi prosenttia.

Viimeistään perjantaina oli määrä sopia työpaikka- tai yrityskohtaisesti, miten tuo kahden prosentin osuus jaetaan.

Työntekijöiden eli Teollisuusliiton sopimuksessa 1,4 prosenttia on yleiskorotusta ja 0,6 prosenttia yrityskohtaista erää.

”Yritys ja henkilöstön edustajat voivat räätälöidä paikallisen palkkaratkaisun täysin vapaasti. Palkantarkistusten korotustaso, rakenne ja aikataulu ovat kaikki vapaasti sovittavissa. Palkantarkistusten alaraja on nolla, ylärajaa ei ole”, Helle sanoo.

Työnantajapuoli on toisaalta korostanut, ettei kaikilla yrityksillä ole nyt koronan takia varaa sovittuihin kahden prosentin korotuksiin.

Aalto taas huomauttaa, että esimerkiksi kilpailijamaissa Ruotsissa ja Saksassa on pandemiankin aikana saatu sovittua samansuuruisista korotuksista kuin Suomessa.

Edellisellä työehtosopimuskaudella 60 prosenttia teknologiateollisuuden jäsenyritysten palveluksessa olleesta henkilöstöstä oli Helteen mukana paikallisten palkkaratkaisujen piirissä.

Nykyisen työehtosopimuksen ensimmäisellä palkantarkistus­kierroksella vuoden 2020 alkupuolella paikallisia ratkaisuja syntyi Helteen mukaan olennaisesti vähemmän, koska työehtosopimuksen perälauta oli pelkkä yleiskorotus eli 1,3 prosenttia.

”Sellainen perälautamalli ei kannusta henkilöstön edustajia sopimaan paikallisesti”, Helle sanoo.

Suhtautuminen paikalliseen sopimiseen on Suomessa melko myönteistä, kävi äsken ilmi esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan kyselystä.

Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että työntekijöillä ja työnantajilla tulisi olla oikeus sopia työehdoista paikallisesti ilman ammattiyhdistysliikkeen myötävaikutusta.

Toista mieltä arvo- ja asennetutkimukseen lokakuun lopulla vastanneista on 27 prosenttia. Toisin sanoen yli neljännes vastaajista ei kaivannut lisää työpaikkajoustoja työehdoista sopimiseen.

Kysymyksen vaikeutta osoittaa se, että melkein yhtä paljon eli 24 prosenttia on niitä, jotka eivät osanneet tai halunneet ottaa asiaan kantaa eli ruksasivat vaihtoehdoista kohdan ”vaikea sanoa”.

Paikallinen sopiminen voidaankin ymmärtää monella tavalla. Pahimmillaan se koetaan työntekijän ja ay-liikkeen näkökulmasta silkkana työehtojen ja palkkojen polkemisena sekä työnantajan saneluoikeuden lisääntymisenä.

Evan raportin mukana paikalliset erät ovat kuitenkin yleensä nostaneet palkkoja, joskin palkkahajontaa ne voivat lisätä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmassakin paikallista sopimista luvataan lisätä, mutta vain työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Työnantajapuoli haluaisi tehdä sen lakiteitse.

Helmikuun loppuun mennessä kolmikantaisen työryhmän tulisi tehdä esityksiä paikallisen sopimisen edistämisestä, mutta työmarkkinajärjestöjen näkemykset ovat asiasta totutusti etäällä toisistaan.

Erityisiä kipukohtia ovat esimerkiksi luottamusmiesten asema sekä niin sanottu työehtosopimusten yleissitovuus. Se tarkoittaa, että myös järjestäytymättömien yritysten tulee niitä noudattaa.