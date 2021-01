Terrorismi

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio katsoo, että Isisin taistelukoulutukseen osallistumisesta pitäisi pystyä rankaisemaan jo nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Suomen terrorismilainsäädäntöä pitää tarvittaessa muuttaa niin, että esimerkiksi terroristijärjestö Isisin aseelliseen koulutukseen osallistumisesta tulisi itsessään rangaistavaa, vaikka oikeus ei pystyisi osoittamaan, että koulutusta saanut henkilö valmistautui johonkin tiettyyn terrori-iskuun, sanoo Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.

Kouluttautuminen terrorismitarkoituksessa on jo nykyisellään rangaistavaa, mutta Suomen lainsäädäntö lähtee siitä, että viranomaisten on kyettävä osoittamaan konkreettinen rikos, jota epäilty valmistelee tai jonka tekemiseen hän osallistuu.

HS kertoi lauantaina tapauksesta, jossa keskusrikospoliisi (krp) oli pystynyt tunnistamaan videolta Syyriasta Suomeen saapuneen henkilön, joka videolla osallistui Isisin aseelliseen koulutukseen. Keskusteltuaan syyttäjän kanssa krp kuitenkin totesi, että rikoksen tunnusmerkit eivät täyty ja tutkinta lopetettiin.

Päätöksessä todetaan, että koulutuksen tarkoituksena on ollut pikemminkin ylläpitää valmiutta tarpeen tullen tehdä rikos. Se ei ole Suomen lain mukaan rikos.

Nuotio on eri mieltä syyttäjän kanssa. Hän katsoo, että esimerkiksi aseelliseen koulutukseen osallistuminen itsessään täyttää rikoksen tunnusmerkit.

”Jos nyt osallistuu Isisin aseelliseen koulutukseen, niin se on tavallaan aikaa selvää, ettei se ole mikään partioleiri”, Nuotio sanoo.

Hänen mukaansa Isisin toimintamalliin kuuluu se, että alokkaat saapuvat konfliktialueen laitamille saapuville leireille, missä heitä valmistellaan taisteluihin. Alokkaat tosin eivät itse välttämättä tiedä, mihin heitä täsmällisesti valmistellaan.

Silti koulutukseen hakeutuvan henkilön aikeet ovat Nuotion mielestä ilmeiset.

”Jos ollaan Isisin tyyppisen terroristijärjestön koulutusleirillä, jossa harjoitellaan esimerkiksi aseiden ja räjähteiden käyttöä sillä ajatuksella, että myöhemmin siirrytään varsinaiseen aseelliseen toimintaan tai terrori-iskuihin, niin se on sellaista toimintaa, jota tässä [lainsäädännössä] tarkoitetaan ja jonka pitäisi tulla katetuksi. Olen kuvitellut, että säännös soveltuisi tällaiseen helposti, koska juuri tätä varten se on olemassa.”

Suomessa ei ole ennakkopäätöksiä siitä, kuinka tuomioistuimet tulkitsevat kouluttautumispykälää. Nuotion mielestä lainsäädäntöä pitäisi arvioida ja mahdollisesti täsmentää, jotta aukkoja ei varmasti ole. Lakiin voitaisiin esimerkiksi lisätä maininta terroristijärjestön tarjoamasta koulutuksesta, hän ehdottaa.

Suomen terrorismilainsäädäntöä kiristetään parhaillaan. Yksi olennainen muutos on, että lakiin tuodaan terroristiryhmän toimintaan osallistuminen.

Jo nyt tietyt toiminnan edistämistä koskevat toimet on kriminalisoitu.

Jatkossa rangaistavaa olisi myös osallistuminen, mutta se vaatii rikollisen toiminnan kannalta olennaisen tehtävän hoitamista. On tulkintaa, mitä olennainen tehtävä tarkoittaa. Nuotio istui muutosta esittäneessä työryhmässä ja kertoo, että tarkoituksena oli rajata lain ulkopuolelle ennen muuta itse toimintaan liittymätön kotitöiden hoitaminen.

Mutta voisiko rikollista olla esimerkiksi Isisin imaamina toimiminen?

Oikeusministeriön ja valtionsyyttäjän mukaan ei itsessään, vaan viranomaisten on kyettävä myös näyttämään, mitä henkilö on saarnannut. Nuotio on tästä eri mieltä. Hänen mielestään radikaalia viestiä levittävät uskonopettajat ovat olennainen osa Isisin verkostoa.

”Se on eri asia kuin vaikkapa meillä jokin sotilaspastori, joka siunaa kuolleet. Pitäisin ilman muuta mahdollisena, että he voivat olla rikosvastuussa nimenomaan sen koneiston tärkeinä osina.”

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kiinnitti HS:n jutussa huomiota tapaukseen, jossa henkilö sai oleskella Suomessa joutumatta rikostutkinnan kohteeksi, mutta siirryttyään toiseen EU-maahan hän sai lopulta vuosien vankeustuomion terrorismirikoksesta. Pelttari ei yksilöinyt tapausta, mutta kuvaus sopii Syyriasta Suomeen palanneeseen mieheen, joka tuomittiin sittemmin Tanskaan mentyään lopulta neljän vuoden vankeuteen Isisin imaamina toimimisesta.