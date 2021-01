Euroopan unionin eurooppaministerit keskustelivat maanantain kokouksessaan koronapandemiasta ja tarpeesta saada eri jäsenmaissa tunnustettava rokotesertifikaatti.

Bryssel

Moni eurooppalaismaa on viime päivinä yhtynyt toiveeseen saada yhteinen koronarokotepassi, jonka avulla voisi esimerkiksi matkustaa vapaasti.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ehdotti matkustamista ja turismia helpottavaa rokotepassia Euroopan komissiolle viime viikolla. Passia kannattavat myös muun muassa Portugali, Espanja, Belgia, Islanti ja Tanska.

Puola on jo kertonut ottaneensa käyttöön sähköisen rokotesertifikaatin. Myös Tanska on kertonut kehittävänsä elektronista rokotuspassijärjestelmää.

Puolan varaterveysministeri Anna Golawska sanoi Euractiven mukaan, että rokotteen toisen annoksen jälkeen henkilö saa QR-koodin, jonka voi liittää omiin sähköisiin terveystietoihinsa.

”Koodi on niin kutsuttu rokotepassi, joka varmistaa, että henkilö on rokotettu ja että hänellä on oikeus asioihin, joihin rokotetuilla on pääsy”, Golawska sanoi.

Puola hyväksyi joulukuussa kansallisen ”immuniteettiohjelman”, jonka mukaan rokotetut ihmiset voivat käyttää julkisia terveyspalveluita ilman lisävaatimuksia koronatesteistä. Heidän ei myöskään tarvitse olla karanteenissa altistuksen jälkeen.

Kreikan alkuperäisen idean mukaan rokotteen saanut voisi matkustaa vapaasti. Kypros ehdotti jo joulukuussa, että rokotetut eivät tarvitsisi negatiivista koronatestiä tai tulokaranteenia saapuessaan maahan.

Yhteinen rokotepassi puhutti eurooppaministereitä maanantain kokouksessa. Ministerit valmistelivat kokoukseen torstain päämiesten kokousta, jossa rokotepassit nousevat todennäköisesti esiin.

Videokokoukseen osallistuneen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan Suomi ei ole vielä muodostanut kantaansa siihen, voisiko rokotepassin turvin esimerkiksi matkustaa vapaasti.

”Emme ole vielä niin pitkällä, että Suomella olisi yksilöityä kantaa siitä, minkälainen rokotustodistus pitäisi olla ja miten sitä käytettäisiin”, Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa kokouksen jälkeen.

Tuppuraisen mukaan Suomi kuitenkin kannattaa yhteensopivaa ja eri jäsenmaissa tunnustettavaa rokotetodistusta.

”Tietysti sen täytyy olla tasapuolinen eikä pidä luoda etuoikeuksia siinä mielessä, että järjestelmä aiheuttaisi häiriöitä sisämarkkinoiden toimintaan. Passin on oltava kaikkien ulottuvilla yhtäläisesti”, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen muistutti, että pandemian hallinnassa rokottamisen tehokkuus on ensisijaisen tärkeää kansallisen terveyden ja matkailun avautumisen kannalta.

Suomi on yhdessä muiden EU-maiden kanssa vedonnut EU-komissioon, jotta se käyttäisi mahdollisuuksiaan nopeuttaa rokotteiden saamista. Esimerkiksi lääkeyritys Pfizer kertoi viime viikon lopulla joutuvansa hidastamaan rokotetoimituksia yhden viikon ajalta.

”Kysymys on siitä, että haluamme varmistaa toimitukset sopimusten mukaisesti. Yritysten pitää pitää kiinni lupauksista, jotka meille jäsenmaille on annettu.”

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on puhunut kaikkialla Euroopassa tunnustettavan rokotetodistuksen tai passin puolesta. Toisaalta von der Leyen painotti, että mahdollisen rokotepassin poliittisista ja laillisista puolista on käytävä keskustelua.

Moni EU-jäsenmaa on ilmaissut huolensa rokotepassin epätasa-arvoisuudesta, koska kaikilla ei ole vielä pitkään aikaan mahdollisuutta saada rokotetta. Myös terveystietojen yksityisyydensuoja on huolettanut maita.

Myös rokotepassin mahdolliset laajemmat käyttötarkoitukset huolettavat. Yksityiset yritykset saattaisivat vaatia negatiivista koronatestiä tai rokotetodistusta esimerkiksi pääsyehtona konserttiin tai ravintolaan.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer sanoi Bild am Sonntagin haastattelussa, ettei Saksa toivo rokotetuille erityiskohtelua, Deutsche Welle kertoo.

”Rokotettujen ja ei-rokotettujen erottelu olisi sama kuin että rokotuksista tehtäisiin pakollisia”, Seehofer sanoi.

Saksa ei ole kannattanut pakollista koronarokotetta.

”Erityiskohtelu rokotetuille jakaisi yhteiskuntaa”, Seehofer sanoi.

Myös Ranska on suhtautunut ideaan kielteisesti.

Ranskan eurooppa-asioiden valtiosihteeri Clément Beaune sanoi sunnuntaina France Infon haastattelussa, että Ranska on ”pidättyväinen”.

”On erittäin ennenaikaista keskustella paperista tai dokumentista, joka antaa luvan matkustaa Euroopassa.”

Beaunen mukaan rokotuskampanjat ovat Euroopassa vasta alkamassa, eikä Ranska toivo rokotetuille suurempia oikeuksia kuin muille.

Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus oli skeptinen suhteessa matkustamisen helpottumiseen rokotepassin avulla, uutisoi Euronews.

”Kyse on solidaarisuudesta. Meillä ei ole varaa antaa toisille etuoikeuksia ja rangaista muita.”