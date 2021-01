Politiikka

Kuntavaaleissa menestyksen ratkaisevat maaseudun ehdokasasettelu ja äänestysprosentti, perussuomalaisten puheenjohtaja sanoo. Puoluesihteerin mukaan koronavirus on hankaloittanut toripuolueen kampanjointia.

HS-Gallup osoitti keskiviikkona, että oppositiopuolue perussuomalaiset on noussut Suomen suurimmaksi puolueeksi ohi pääministeripuolue Sdp:n.

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, ettei hän halua antaa yksittäiselle mielipidetiedustelulle suurta painoa.

”Mielenkiintoisempaa kuin yksittäiset gallupit, ovat trendit. Muutokset ovat aika pieniä, mutta jos katsotaan pidemmällä aikajänteellä, olemme palaamassa siihen tilanteeseen, missä oltiin vuosi sitten”, hän sanoo.

”Toki Sdp:n kannatus on pysyvästi korkeammalla kuin se oli silloin. Tämä ehkä liittyy puoluejohtajavaihdokseen, näin tulkitsisin asian.”

Perussuomalaiset piti ykköspaikkaa viimeksi HS-Gallupissa viime maaliskuussa, minkä jälkeen Sdp:n ajoi sen ohi huhtikuussa koronaviruksen muutettua poliittista ilmapiiriä ja tuodessa laajaa näkyvyyttä pääministeripuolueelle.

Nyt perussuomalaisten kannatus on jälleen palautunut lähelle viime kevään tasoa notkahduksen jälkeen.

Tuoreimmassa mittauksessa ero perussuomalaisten ja Sdp:n välillä oli kuitenkin hyvin pieni. Perussuomalaisia kannatti 21 prosenttia äänestäjistä. Sdp:lle äänensä antaisi 20,8 prosenttia äänestäjistä. Ero ja gallupin muutokset mahtuvat virhemarginaaliin.

Puoluesihteeri Simo Grönroos uskoo tuloksen kertovan nyt siitä, että poliittinen keskusteluilmapiiri on normalisoitunut verrattuna koronavirustilanteen alkuun viime keväänä ja perussuomalaiset nähdään selkeänä vaihtoehtona hallituksen politiikalle.

”Suomessa kuten maailmallakin useasti pääministeripuolueen kannatus nousee, kun on jokin kriisitilanne. Nyt sitten tilanne on kesästä eteenpäin alkanut normalisoitua ja ihmiset ovat tottuneet, että korona on tuossa taustalla ja politiikan muistakin asioista on ryhdytty puhumaan”, hän sanoo.

Puolueiden todellinen kannatus mitataan seuraavan kerran huhtikuun kuntavaaleissa.

Halla-aho sanoo, että perussuomalaisten menestykseen vaikuttaa ratkaisevasti ehdokas-asettelun onnistuminen, erityisesti maaseudulla. Useissa kaupungeissa listat alkavat jo olla täynnä, hän sanoo.

Lisäksi suuri merkitys on muun muassa äänestysprosentilla. Puolueen riveihin on tultu viime aikoina merkittävissä määrin nukkuvien äänestäjien joukoista.

”Toivomme, että saamme sen verran innostettua ihmisiä, että äänestysaktiivisuus nousisi aiemmista kuntavaaleista. Me olemme se puolue, joka siinä häviää kaikkein eniten, jos äänestysaktiivisuus on matala”, hän sanoo.

Perussuomalaisilla on aiemmissa vaaleissa ollut haasteita löytää riittävää määrää hyviä ehdokkaita koko maassa, sillä osalla pikkupaikkakunnista verraten nuoren puolueen organisaatio on ollut ohut.

Viime vaaleissa 2017 se jäi jaetulle viidennelle sijalle vajaan yhdeksän prosentin kannatuksella.

Puoluesihteeri Grönroosin mukaan nyt koossa on kaiken kaikkiaan liki sama määrä ehdokkaita kuin viime vaaleissa oli lopullisilla listoilla. Tuolloin ehdokkaita oli runsaat 3 800. Tavoitteesta, eli runsaasta 6 000 ehdokkaasta, ollaan silti vielä kaukana. Perussuomalaiset on laskenut, että tuolla määrällä nousu suureksi kuntapuolueeksi olisi mahdollista.

”Siihen on tietenkin vielä pitkä matka. Mutta mitä noita uutisointeja on ollut, niin kilpailijoihin nähden on ihan hyvä tilanne”, Grönroos sanoo.

Hänen mukaansa koronavirus kuitenkin vaikeuttaa tällä hetkellä uuden väen houkuttelua mukaan. Perussuomalaiset on perinteisesti ahkera toripuolue, ja syksyllä se kiersi tiiviisti haalimassa väkeä maakunnissa. Nyt tapahtumat ovat hyvin pitkälti jäissä.

”Kyllä minä rohkenisin sanoa, että meihin [tämä] iskee aika paljon, koska olemme perinteisestikin järjestäneet aika paljon toritapahtumia. Syksyllä kun oli mahdollista kiertää, niin porukkaa oli tosi hyvin paikalla.”

Kunnallisalan kehittämissäätiön keskiviikkona julkaisema kysely kertoi, että puolueittain tarkasteltuna perussuomalaisten kannattajilla on joka tapauksessa selvästi suurin houkutus kuntavaaliehdokkuuteen. Yli neljännes puolueen kannattajista sanoi lähtevänsä ehdolle kunnallisvaaleissa joko erittäin tai melko mielellään.

Toiseksi suurimman puolueen Sdp:n lukema oli 21 prosenttia ja kolmanneksi suurimman puolueen kokoomuksen 20 prosenttia. Vähäisintä halukkuus oli keskustassa, jossa lukema oli vain 10 prosenttia, joskin keskustassa oli kaikista puolueista eniten niitä, jotka sanoivat lähtevänsä ehdokkaaksi erittäin mielellään.