Ihmisoikeudet

Sveitsiläinen tuomioistuin oli tuominnut Romaniasta kotoisin olevalle kerjäämisestä sakot, jotka muutettiin vankeusrangaistukseksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi tiistain kerjäämisen kieltämisestä merkittävän ratkaisun, jolla voi olla laaja-alaisia oikeudellisia vaikutuksia.

Sveitsiläinen tuomioistuin tuomitsi vuonna 2014 kerjääjälle yhteensä 500 frangin (464 euron) sakot, jotka muutettiin viiden päivän vankeusrangaistukseksi, koska kerjääjällä ei ollut varaa sakkoja maksaa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tuli siihen johtopäätöksen, että kyse oli ihmisoikeusloukkauksesta. Tuomioistuin katsoi, että valittajan oikeutta nauttia Euroopan ihmisoikeussopimuksen kahdeksannessa artiklassa turvattua yksityis- ja perhe-elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta oli loukattu. Rangaistus ei myöskään ollut demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä.

Ihmisoikeussopimuksen kahdeksannessa artiklassa turvattua yksityis- ja perhe-elämään kohdistuvaa kunnioitusta voidaan rajoittaa, jos se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.

Tiistaina annettu ratkaisu on ensimmäinen, jossa ihmisoikeustuomioistuin tulkitsee sitä, turvaako oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämään kohdistuvaa kunnioitusta myös kerjäämisen.

Valittaja on vuonna 1992 syntynyt Romanian kansalainen, joka kuuluu romanien etniseen vähemmistöön. Hän on lukutaidoton ja perheensä on äärimmäisen köyhä. Hänellä ei ollut työtä eikä oikeutusta sosiaaliturvaan Sveitsissä. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan kerjääminen oli hänelle keino selviytyä.

”Tuomioistuin katsoo, että selvästi haavoittuvassa asemassa olevalla hakijalla [valittaja] on jokaisen ihmisarvoon kuuluva oikeus tuoda ilmi ahdinkonsa ja tyydyttää perustarpeensa kerjäämällä.”

Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan valittajalle tuomittu rangaistus ei ollut oikeassa suhteessa siihen nähden, mihin sillä väitetysti pyrittiin: järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan sekä ohikulkijoiden, asukkaiden ja liikkeenharjoittajien oikeuksien turvaamiseen.

”Tämän merkittävän ratkaisun perusteella voidaan pohtia, onko kerjäämisen kieltäminen ylipäätään Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaista. Selvää on nyt ainakin se, että köyhyyden kriminalisointi tällä tavoin on ehdottomasti kiellettyä”, sanoo Britannian tiedeakatemian oikeustieteen tutkimusprofessori Martin Scheinin.

Suomessa ulkomaalaisten kerjääminen herätti kymmenen vuotta sitten paljon keskustelua. Siksi hallitus esitti sisäministeriön työryhmän aloitteesta kerjäämiseen puuttumista.

Järjestyslakiin olisi lisätty säännös, jolla olisi kielletty yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaa luonteeltaan ”aggressiivinen kerjääminen”. Rangaistuksena olisi ollut sakko järjestysrikkomuksesta.

Useat oikeustieteilijät korostivat, että hallituksen esitys olisi kohdistunut tosiasiassa nimenomaan romanien kerjäämiseen, jolloin se olisi ollut perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa kiellettyä syrjintää etnisen alkuperän perusteella.

Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa kuitenkin raukesi, eikä lainmuutosta koskaan säädetty.