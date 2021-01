Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoo HS:n haastattelussa, että työnantajien pitäisi vaatia ulkomailta tulevilta työntekijöiltä negatiivista testitulosta. Samalla Pekonen esittää suomalaisille maksettavia koronatukia.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) on huolissaan siitä, etteivät esimerkiksi Virosta laivalla tulevat työntekijät käy vapaaehtoisissa testeissä, vaikka testejä on tarjolla. ”On kestämätöntä, että ihmiset menevät työpaikoille ja tartuttavat työkavereitaan ja aiheuttavat pitkiä tartuntaketjuja”, Pekonen sanoo.­

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) sanoo, että jo pian voivat koittaa todella pahat ajat, vaikka Suomen koronavirustilanne on Euroopan parhaita ja tartuntaluvut ovat olleet laskussa.

Tämä johtuu koronaviruksen ärhäkästä muunnoksesta, joka muutti esimerkiksi Irlannin muutamassa viikossa koronaviruksen suhteen mallimaasta kriisimaaksi.

Hän vetoaa, että kansalaiset jaksavat vielä jonkin aikaa olla kärsivällisiä ja noudattaa tarkoin viranomaisten neuvoja sekä asettamia rajoituksia.

Samalla Pekonen esittää tässä haastattelussa joukon uusia merkittäviä toimia, joilla sekä estetään viruksen leviämistä että loivennetaan epidemian vaikutusta ihmisten elämään.

”Arvelen, että kansalaisten ajattelussa virusmutaatio ei ole erityisen voimissaan. Ihmiset haluavat ymmärrettävästi nähdä tilanteen parempana, mutta mutaation leviäminen on ihan eri luokkaa kuin tämän aiemman virusmuodon”, Pekonen sanoo.

Hallitus neuvottelee perjantaina uusista toimista, joilla voidaan estää uuden muunnoksen leviämistä laajamittaisesti Suomeen.

Pekonen sanoo, että kiireellisimmät toimet pitää tehdä rajoilla.

HS:n tietojen mukaan hallituksessa pohditaan jopa lähes kaiken muun kuin huoltovarmuuden kannalta välttämättömän työmatkaliikenteen kieltämistä muilta kuin Suomen kansalaisilta ja Suomessa vakituisesti asuvilta.

Pekonen sanoo, ettei ole nähnyt sisäministeriön valmistelemaa esitystä, mutta myös hänen mukaansa työmatkaliikennettä pitää rajoittaa. Näin siksi, että matkustajien testaaminen ei ole mahdollista etenkään laivaliikenteen nykyisillä matkustajamäärillä. Virosta Helsinkiin on tullut laivoilla noin 30 000 ihmistä viikossa alkuvuonna.

Pekosen vastuualueelle järeät koronaviruksen rajoitustoimet eivät suoranaisesti kuulu, mutta sosiaaliturva kuuluu.

”Monilla työntekijöillä on pelko, että he menettävät palkkansa, jos testitulos onkin positiivinen, ja he joutuvat jäämään karanteeniin ilman toimeentuloa. Kaikki Suomessa töissä käyvät eivät ole Suomen sosiaaliturvan piirissä.”

Kyse on erityisesti Baltian maista ja muualta Itä-Euroopasta tulevista rakennustyöläisistä.

Pekosen mielestä hallituksen pitäisi pohtia, miten tätä pelkoa voisi lieventää. Hän ehdottaa epidemiatukea, jota maksettiin viime keväänä ulkomailta Suomeen palanneille, jos he olivat omaehtoisessa karanteenissa ja joutuivat siksi ottamaan palkatonta vapaata työstään.

”Meidän pitää harkita epidemiatukea omaehtoisessa karanteenissa olleille, jotta voimme ehkäistä taudin leviämistä työpaikoilla.”

Hän sanoo, että julkisella vallalla on rajalliset keinot, koska lain mukaan testeihin ei voi pakottaa. Hän vetoaakin työnantajiin.

”Työnantajilla on mahdollisuus toimia vastuullisesti ja vaatia ulkomailta tulevilta työntekijöiltä negatiivista testitulosta tai sitten karanteenin noudattamista.”

Pekonen esittää myös, että kaikissa työsuhteissa ensimmäinen sairauspäiväkin olisi palkallista, vaikka joissakin työehtosopimuksissa näin ei ole sovittu.

”Työsopimuslaki kuuluu työministeri Tuula Haataisen (sd) tontille. Minusta pitäisi nopeasti tehdä vaikka työsopimuslain väliaikainen muutos ensimmäisen sairauspäivän palkallisuudesta, ettei töihin mennä tulon menetyksen pelon takia vaikka on oireita.”

Pekonen haluaa myös, että hallitus jatkaisi jossakin muodossa lapsiperheille ja vähävaraisille koronaviruksen takia maksettavia tukia.

Hallitus maksoi keväällä epidemiatukea vanhemmille, jotka jäivät hoitamaan pieniä lapsia kotiin ja syksyllä epidemiakorvausta toimeentulotukea saaville.

”Näiden tukien ei välttämättä tarvitse olla samanlaisia kuin aikaisemmin, kunhan niissä otetaan erityisesti lapsiperheet huomioon.”

Hän perustelee tätä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettaman työryhmän tuoreella selvityksellä, jonka mukaan koronavirus on vaikeuttanut erityisesti lapsiperheiden tilannetta.

Pekosen mielestä pitäisi pohtia jatkoa myös työttömyysturvan korotettuun suojaosaan ja yrittäjien oikeuteen työmarkkinatukeen, jos koronakriisi pitkittyy.

Pekosen mielestä hallituksen pitää nyt varautua pahimpaan selkeällä suunnitelmalla toimista, joilla estetään uuden virusmuunnoksen leviämistä.

”STM:ssä valmisteluvastuu rajoitustoimista on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd), mutta jos merkkejä muuntoviruksen leviämisestä alkaa esiintyä, minusta leviämisvaiheen keinot pitäisi ottaa laajalti käyttöön kaikkialla Suomessa, vaikka alueella olisikin hyvä tilanne.”

Tämä tarkoittaisi muun muassa vahvaa etätyösuositusta, tiukkoja rajoituksia lähiopetukseen ja harrastustoimintaan kaikkialle Suomeen.

”Voimakas etätyösuositus pitäisi ottaa hyvin vakavasti. Tähän on tullut selvästi väsymystä sekä työntekijöiden että työnantajien keskuudessa.”

Sairaanhoitopiirit jaetaan koronaviruksen suhteen kolmeen luokkaan: perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen.

Pekosen ehdotus tarkoittaisi tämän hetken tilanteen mukaan hallituksen koronastrategiassa määriteltyjä tiukempia rajoituksia kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä kuin pahimmassa leviämisvaiheessa olevissa Husin, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Onko STM:ssa kaavailtu mahdollisuutta ottaa käyttöön myös ulkonaliikkumiskielto?

”En ole kuullut keskustelua ulkonaliikkumiskiellosta, mutta kaikki keinot ovat mahdollisia, jos tilanne menee huonoksi. Tilanne saa olla aika huono, jos näin voimallisiin keinoihin mentäisiin. Niitä ei ollut käytössä edes viime keväänä.”