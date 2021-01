Suomessa lähes 80 000 on saanut koronarokotteen, presidentti Sauli Niinistö ei ole rokotettujen joukossa – ”Odottelen tässä tuuriani, vuoroani”, Niinistö sanoo

Presidentti ei ole vielä saanut koronavirusrokotetta. ”Odottelen tässä tuuriani, vuoroani”, hän sanoi torstaina Politiikan toimittajat ry:n etätapaamisessa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää koronaviruksen parin viime päivän tartuntalukuja huolestuttavina.

”Näyttää, että olemme jollain tavalla veitsenterällä”, hän sanoi torstaina Politiikan toimittajat ry:n etätapaamisessa.

Tartuntoja on kahtena edellisenä päivänä raportoitu Suomessa noin 400. THL kertoi torstaina, että virusmuunnokset, joita on tullut maahan ennen muuta Britanniasta, ovat aiheuttaneet tartuntaketjuja.

Niinistö kehotti kansalaisia edelleen muistamaan rajoitukset ja jaksamaan elämää niiden kanssa.

”Mitään syytä unohtaa varovaisuutta ei ole, päinvastoin. Kyllä jokaisen meistä käyttäytyminen ratkaisee tässä paljon”, hän sanoi.

Niinistö kertoi torstaina myös, ettei hän itse vielä ole saanut koronarokotusta. Hän on aiemmin kertonut ottavansa sen heti, kun kun vuoro hänelle tulee.

”Odottelen tässä tuuriani, vuoroani”, Niinistö sanoi.

Koronavirusrokotteen on Suomessa saanut THL:n mukaan tällä hetkellä noin 78 300 ihmistä. Näiden joukossa on ollut työikäisiä terveydenhuollon työntekijöitä. Osassa maasta on alettu rokottaa myös ikäihmisiä.

THL suosittelee, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi korona­potilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle ja ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille, toiseksi ikääntyneille ja ihmisille, joilla on vakavalle koronavirus­taudille altistavia sairauksia sekä kolmanneksi muulle väestölle.

THL:n mukaan listausta tarkennetaan muun muassa perussairauksia sairastavien osalta sitä mukaa, kun uusista koronarokotteita on saatavilla lisää tietoa. Suunnitteilla on, että perussairauksia sairastavat jaetaan useampaan ryhmään riskin suuruuden perusteella.