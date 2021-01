Rakennusteollisuus haluaa, että työmatkailu sallitaan mutta testejä lisätään.

Suomeen kaavaillaan jokseenkin yhtä rajuja matkustusrajoituksia kuin keväällä oli käytössä.

Hallitus kokoontuu perjantaina päättämään toimista, joilla se pyrkii rajoittamaan koronaviruksen uuden muunnoksen leviämistä Suomessa.

Keskeinen keino on rajoittaa rajaliikennettä merkittävästi.

Pyrkimys on taata, että riittävän suuri osuus matkustajista voidaan testata muunnoksen leviämisen estämiseksi.

Sisäministeriössä on valmisteltu mallia, jossa maahan voisi saapua pääosin vain Suomen huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisiin tehtäviin.

Lisäksi maahan voisi päästä esimerkiksi todistettavasti perhesyihin vedoton.

HS kertoi ensimmäisen kerran viime viikon keskiviikkona, että hallituksessa on pyrkimystä rajoittaa matkailu vain välttämättömään työmatkailuun.

Suomen kansalaiset ja Suomessa vakituisesti asuvat saavat aina lähteä ja poistua Suomesta harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Mallia kuvaillaan kehittyneeksi malliksi kevään matkustusrajoituksista.

Keväällä Suomi rajoitti liikennettä niin, että käytännössä vain välttämätön työmatkaliikenne sallittiin.

Maahan pääsivät vain muun muassa tavaraliikenteen kuljettajat, terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaiset, vanhushuollon ammattilaiset sekä diplomaatit, sotilashenkilöt ja avustusjärjestöjen henkilöstö.

Edelleen on tarkoitus, että nämä ryhmät pääsisivät Suomeen.

Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että tiukat rajoitukset tulevat voimaan ensi viikolla. HS on saanut vahvistuksen tiedolle.

Torstaina rajoituksia käsitteli sosiaali- ja terveysasioista vastaava ministeriryhmä.

Rajarajoitusten lisäksi perjantaina päätetään myös uusista toimista maan sisällä. Pyrkimys on reagoida nopeasti kovilla toimilla, jos jollakin alueella uusi muunnos on päässyt leviämään. Hallituksessa on pohdinnassa uudet ohjeet alueille.

Mistään rajoituksista ei ole vielä päätöksiä.

Hallitus on varautunut pitkään neuvotteluun perjantaina.

Neuvottelun jälkeen on määrä järjestää valtioneuvoston istunto, jossa linjauksista virallisesti päätetään.

Rajojen tiukennukset tehdään valtioneuvoston päätöksinä, joten ne saadaan nopeasti voimaan. Rajoitukset voi tehdä korkeintaan 30 päiväksi kerralla.

Neuvottelusta voi tulla hankalat. Rkp empii toimia EU:n säännösten takia. Erityisesti Rkp ja keskusta pelkäävät toimien vaikutusta elinkeinoelämään.

Useista puolueista kuitenkin arvioidaan, ettei yksikään hallituspuolue lopulta uskalla estää toimia.

Uhkana on, että puoluetta syytetään jälkikäteen Suomen koronatilanteen merkittävästä pahenemisesta, jos ulkomailta tuleva uusi virusmuunnos pääsee valloilleen.

Alustavan laskelman mukaan tiukimmillaan rajoitukset voisivat vähentää 75 prosenttia Viron ja Suomen välistä matkailua. Arviohaarukka on 25 prosentista 75 prosenttiin.

Myös lentoliikenne vähenisi.

Tänä vuonna Virosta on matkustanut Helsinkiin noin 30 000 ihmistä viikossa. Näistä suurin osa on muun muassa rakennuksilla, vanhainkodeissa ja palvelualoilla työskenteleviä ihmisiä.

Pohdinnassa on ollut myös kevyempiä toimia, mutta ne vähentäisivät karkean arvion mukaan matkustusta vain neljänneksen.

Viron lisäksi ongelma on myös Länsi-Pohjan Ruotsin ja Suomen välinen raja, jossa liikkuu edes takaisin viikoittain yli satatuhatta henkilöä. Ruotsin puolella koronavirustilanne on huomattavasti pahempi kuin Suomessa.

Hallitus joutuu pohtimaan myös tämän niin sanotun rajayhteisön vapaan liikkumisen rajoittamista. Rkp:lle Ruotsin rajaan koskeminen on ollut aina vaikea kysymys.

Suomalaisia käy paljon töissä Ruotsin puolella, mutta heidän rajanylityksiä ei voi kieltää.

Myös Venäjän rajan sulkeminen nykyistä enemmän on vaikeaa, sillä suurin osa matkustajista ovat joko Suomen kansalaisia tai kaksoiskansalaisia, joiden matkustusta ei voi kieltää.

Rakennusteollisuuden etujärjestön toimitusjohtaja Aleksi Randell toivoo, että hallitus pyrkii lisäämään testejä rajoilla, jotta työvoima voisi vapaasti liikkua Suomeen ja Suomesta.

”Jos työntekijät eivät pääsisi laajasti maahan, aiheuttaisi se merkittäviä vaikeuksia alalla. Täytyy arvioida tätä sitten, kun kuulemme päätökset.”

Randell sanoo, että rakennusteollisuus on määritelty huoltovarmuusalaksi, joten on keskeistä, miten tällä kertaa hallitus alan tulkitsee.

”Keväällä suuri osa työvoimasta ei poistunut Suomessa, joten vaikutus jäi tästä syystä pienemmäksi. Jos he olisivat poistuneet, eivätkä olisi päässeet takaisin, haitat olisivat olleet suuremmat. Meidän näkemyksen mukaan on tärkeää, että työmatkustus voisi jatkua. Baltia, erityisesti Viro, ja Suomi ovat rakennusteollisuuden näkökulmasta yhteistä työssäkäyntialuetta.”

Randell sanoo, että etujärjestö voisi antaa jäsenyrityksille suosituksen vaatia työhön saapuvilta negatiivista koronavirustestiä, mikäli testien määrä laivoilla ja satamissa kasvaa riittäväksi sekä viranomaiset antavat tämän suuntaisen suosituksen.

Työntekijöitä edustavan Rakennusliiton puheenjohtajan Matti Harjuniemen mukaan mitään olennaista ei rakennuksilla tapahdu, vaikka Suomeen tulisi kevään kaltaiset matkustusrajoitukset.

”Työmaat vain rauhoittuisivat, sillä ne ovat nyt runsaasti ylimiehitettyjä, koska ulkomailta suuntautuva työvoimakauppa on erittäin aggressiivista ja sieltä tulee työntekijöitä yli tarpeen.”

Hän sanoo, että työntekijät todennäköisesti jäisivät rajoituksen ajaksi Suomeen asumaan kuten monet tekivät keväällä.

”Asunto-olosuhteet ovat kaikkein ongelmallisimmat. Jos tätä sulkua ei tehdä, helposti tarttuva muunnos leviää helposti rakennustyömaille näiden ahtaiden asumisolosuhteiden takia. Asunnoissa asuu ihmisiä, jotka työskentelevät eri työmailla eli ne voivat olla varsinaisia linkoja.”