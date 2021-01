Heinäluoma, Pekkarinen ja Kumpula-Natri vastustivat aiempaa vastaavaa päätöslauselmaa. Nord Stream -kirjaus kaihertaa yhä.

Bryssel

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina päätöslauselman, jossa tuomitaan Venäjälle palanneen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin pidättäminen ja vaaditaan hänen vapauttamistaan.

Päätöslauselman puolesta äänesti 581 edustajaa, vastaan 50 ja tyhjää 44. Kaikki äänestäneet suomalaismepit tukivat päätöslauselmaa. Perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen ei osallistunut äänestykseen.

Viime syyskuussa nousi otsikoihin, kuinka kaksi sosiaalidemokraattien europarlamentaarikkoa (mep), Eero Heinäluoma ja Miapetra Kumpula-Natri, sekä keskustan Mauri Pekkarinen eivät tukeneet edellistä Navalnyin myrkytyksen tuomitsevaa päätöslauselmaa.

Silloin tyhjän äänestämisen taustalla olivat useat kohdat, jotka menivät edustajien mielestä liian pitkälle. Niissä vaadittiin muun muassa Venäjän eristämistä ja uusia talouspakotteita.

Pakotteet määrättiin lokakuussa lopulta henkilöpakotteina. Tunnetuimmat ja korkea-arvoisimmat pakotelistalle nimetyt henkilöt ovat presidentinhallinnon ensimmäinen varajohtaja Sergei Kirijenko ja turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov.

Torstain julkilausuma on europarlamentaarikkojen mielestä monelta osin maltillisempi. Lisäksi Venäjä ei ole tehnyt toivottuja tekoja kansainvälisen ja riippumattoman tutkinnan takaamiseksi Navalnyin myrkytyksestä.

”Tutkijaryhmä Bellingcatin selvityksen ja Navalnyin pidätyksen jälkeen reaktio on välttämätön. Riittävästi tosiasioita on lausuttu, ja Navalnyin pidätykseen täytyy reagoida. Teksti on huomattavasti paljon parempi kuin mitä oli syyskuussa”, Eero Heinäluoma sanoo.

Myös Mauri Pekkarinen äänesti tällä kertaa päätöslauselman puolesta. Se on Pekkarisen mukaan ”eräiltä osin erilainen kuin syyskuussa hyväksytty”.

”Selvää on, että Venäjän valtio oli ja on vastuussa Navalnyin myrkyttämisessä. Eikä ole hyväksyttävissä, että hänet on pidätetty ja vangittu selvästi poliittisin perustein.”

Myös Kumpula-Natri pystyy tällä kertaa tukemaan parlamentin julkilausumaa, joka on hänen mukaansa aiempaa tasapuolisempi.

Kumpula-Natri pitää hyvänä, että julkilausumassa otetaan huomioon myös EU:n uusi joulukuussa hyväksytty pakotetyöväline. Sen perusteella henkilöille tai organisaatioille voidaan määrätä pakotteita ihmisoikeusrikkomusten perusteella.

Päätöslauselmassa parlamentti kehottaa jäsenmaiden neuvostoa tiukentamaan huomattavasti rajoittavia toimenpiteitä Venäjää vastaan ja määräämään pakotteita ”sellaisille venäläisille oligarkeille, joilla on kytköksiä hallintoon, ja presidentti Putinin sisäpiirin jäsenille, joilla on omaisuutta EU:ssa ja jotka voivat matkustaa vapaasti jäsenvaltioihin.

EU-parlamentilla ei ole valtaa määrätä pakotteita, vaan päätökset tehdään jäsenmaiden ministerineuvostossa. Se kokoontuu ensi maanantaina.

Euroopan parlamentin päätöslauselma nousi kuitenkin tälläkin kertaa otsikoihin, sillä siinä on kirjaus Nord Stream 2 -kaasuputkiprojektin lopettamisesta. Heinäluoma, Kumpula-Natri ja Pekkarinen äänestivät kirjausta vastaan muutosäänestyksessä, mutta lause jäi lopulliseen julkilausumaan.

”En näe, että Nord Streamin lopettaminen nyt olisi taloudellisesti, uskottavuuden kannalta tai edes EU:n kaasutarpeen myötä järkevää”, Kumpula-Natri sanoo.

Nord Stream 2 -putken vastustaminen on ollut jo aiemmin parlamentin julkilausumissa eikä kirjaus ole uusi. Ajankohtaiseksi kysymyksen nostaa kuitenkin se, että Yhdysvallat on kiristänyt Venäjään kohdistettavia talouspakotteita. Muun muassa Nord Stream 2 -rakennusprojektiin osallistuneet laivayhtiöt ovat pakotteiden kohteita.

Heinäluoman mukaan Nord Stream 2 -kaasuputkesta on tullut syvästi poliittinen hanke.

Yhdysvallat hyötyy Nord Streamin ongelmista oman nesteytetyn maakaasun myynnissä. Baltia ja Puola ovat pitäneet esillä Venäjän poliittisen vaikutusvallan lisääntymistä. Eteläiset EU-maat haluaisivat eteläisen kaasuputken pohjoisen tilalle.

”Olemme Suomessa lähteneet siitä, että se on taloushanke ja arvioineet putken rakentamista oman ympäristölainsäädännön mukaisesti. Samaan lopputulokseen ovat tulleet eri kiemuroiden kautta myös Ruotsi ja Tanska”, Heinäluoma kuvaa.

Heinäluoma painottaa, että EU:n on pysyttävä myös kaasuputkessa sanojensa takana.

”Suomi edustaa linjaa, että kun jotain tehdään, seisomme sanojen takana. Ei olisi haitallista EU:llekaan toimia samalla tavalla.”

Kiistelty kaasuputki kulkee Itämeren pohjalla Venäjältä Saksaan noudattaen suurimmaksi osaksi toiminnassa olevan Nord Stream 1 -putken linjauksia. Putkien pääomistaja on venäläinen Gazprom, mutta mukana on myös saksalaisia energiayhtiöitä Uniper mukaan lukien. Suomalainen energiayhtiö Fortum omistaa Uniperin osake-enemmistön.

Parlamentin julkilausumalla ei ole EU:n ulkopolitiikassa juuri painoarvoa, sillä jäsenmaat tekevät yhteiset päätökset. Erityisesti Venäjä on ollut EU:lle ulkopoliittisesti vaikea suhtauduttava, sillä jäsenmaiden kansalliset linjat vaihtelevat.

Ydinmaa Nord Stream 2:n päätösten osalta on Saksa. Syksyllä liittokansleri Angela Merkel aiheutti pienimuotoisen kohun, kun hän vihjasi Saksan olevan valmis muuttamaan kantaansa Nord Streamista kielteiseen suuntaan.

Merkel vastasi torstaina kaasuputkea koskevaan kysymykseen. Hänen mukaansa Saksan kanta ei ole muuttunut.