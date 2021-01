Hallitus kokoontui pohtimaan lisärajoituksia muuntoviruksen leviämisen estämiseksi – Ohisalo: ”Nyt on korkea meidän tehdä jo aika tiukkojakin toimia”

Hallitus kaavailee Suomeen HS:n tietojen mukaan jokseenkin yhtä rajuja matkustusrajoituksia kuin keväällä oli käytössä.

Sisäministeriö on valmistellut mallia, jossa matkustusrajoitukset kiristyisivät merkittävästi. Arkistokuvassa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) Säätytalolla lokakuussa.­

Hallitus kokoontui perjantaina iltapäivällä päättämään toimista, joilla se pyrkii rajoittamaan koronaviruksen uuden muunnoksen leviämistä Suomessa.

Keskusteluissa on erityisesti rajaliikenne ja matkustamisen terveysturvallisuus. Lisäksi mietitään Suomen hybridistrategian päivittämisen tarvetta.

”Nyt on korkea meidän tehdä jo aika tiukkojakin toimia tässä kohtaa”, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi saapuessaan Säätytalolle perjantaina.

HS kertoi aiemmin, että hallitus kaavailee Suomeen jokseenkin yhtä rajuja matkustusrajoituksia kuin keväällä oli käytössä. Keskeinen keino on rajoittaa rajaliikennettä merkittävästi.

Ohisalo sanoi perjantaina, että matkustajamäärät on saatava pienemmiksi, jotta tulijat voidaan testata.

Hän painotti myös, että virusmuunnokset ovat kaikille vaarallisia, eikä nyt kannata lähteä Suomesta ulkomaille.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi, että Suomen osalta keskusteluissa on kyse nyt pitkälti Ruotsin, Viron ja Norjan vastaisista rajoista.

Mailla on ollut hivenen erilaisia käytäntöjä.

”Esimerkiksi Ruotsin puolella ei ole ollut sellaista rajasääntelyä kuin Suomen puolella, vastaavasti taas Norja on ottanut kovatkin toimenpiteet nyt käyttöön”, Marin sanoi.

Iso kysymys on lauttaliikenne, koska siinä puhutaan suurista matkustajamääristä, hän sanoi. Pohjoisessa on taas kyse on esimerkiksi päivittäisestä asioinnista rajan yli, mikä asettaa omia haasteitaan.

”Toisaalta tautitilanne on verraten erilainen rajojen eri puolin, ja tästä kannamme tietenkin huolta.”

Marin toi terveisiä myös torstaisesta Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Muuntovirus huolestuttaa nyt laajalti Euroopassa, hän sanoi.

”Tältä osin viestin sävy oli erittäin vakava. Euroopassa kannetaan erittäin vakavaa huolta tällä hetkellä näihin muuntoviruksiin liittyen.”

Marinin mukaan Euroopassa keskustelun sävy liittyen liikkumisrajoituksiin on myös hieman muuttunut aiemmasta. Aiemmin on korostettu vapaata liikkumista, mutta nyt useammassa maassa korostetaan rajatarkastusten ottamista uudelleen käyttöön.

Sisäministeriössä on valmisteltu mallia, jossa maahan voisi saapua pääosin vain Suomen huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisiin tehtäviin. Lisäksi maahan voisi päästä esimerkiksi todistettavasti perhesyihin vedoten.

HS kertoi ensimmäisen kerran viime viikon keskiviikkona, että hallituksessa on pyrkimystä rajoittaa matkailu vain välttämättömään työmatkailuun.

Suomen kansalaiset ja Suomessa vakituisesti asuvat saavat aina lähteä ja palata harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että tiukat rajoitukset tulevat voimaan ensi viikolla. HS on saanut vahvistuksen tiedolle.

Hallitus on varautunut pitkään neuvotteluun perjantaina.

Neuvottelun jälkeen on määrä järjestää valtioneuvoston istunto, jossa linjauksista virallisesti päätetään.