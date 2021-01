Tornion ja Haaparannan välinen vilkas raja on iso ongelma, kun hallitus tänään yrittää sopia uusista matkustusrajoituksista

Länsi-Pohjan alueella liikennettä on moninkertainen määrä Viron-rajaan verrattuna, ja ylivoimainen enemmistö rajanylittäjistä on suomalaisia.

Hallitus kokoontuu tänään Helsingin Säätytalolle päättämään uusista rajoituksista, joilla se pyrkii estämään koronaviruksen uusien muunnosten leviämisen laajalti Suomeen.

Keskeisessä roolissa ovat rajapäätökset, joiden valmistelusta HS kertoi torstaina.

Hallituksen kokouksen ennakoidaan kestävän pitkään, sillä vapaan liikkuvuuden rajoittaminen on poliittisesti ja juridisesti vaikeaa ja tuskallista.

Päätöstä helpottaa se, että Euroopan maat ovat kiihtyvään tahtiin laittamassa rajojaan kiinni nopeasti leviävien virusmuunnosten takia.

Suomi on ollut pitkään yksi voimakkaimmin rajojaan kiinni pitänyt maa Euroopassa koronakriisin aikana.

Tilanne on muuttunut, ja esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa sallitaan maahan saapuminen pääasiassa vain välttämättömään työhön.

Suomessakin tullaan rajoittamaan työmatkailua todennäköisesti jo ensi viikolla. Viron-laivojen asiakasmäärät romahtavat mahdollisesti jopa puoleen tai enemmänkin päätösten jälkeen.

Illan neuvotteluissa Virosta tulevaa liikennettä vaikeampi kysymys voi olla Länsi-Pohja eli Tornion ja Haaparannan sekä niiden lähistöllä olevat alueet. Tuolla alueella on rajanylityksiä moninkertaisesti verrattuna Viron ja Helsingin väliseen matkailuun.

Viron ja Suomen välisen rajan on alkuvuonna ylittänyt noin 30 000 ihmistä viikossa. Länsi-Pohjan alueella rajanylittäjiä oli vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana noin 220 000. Vilkkainta on liikenne Tornion ja Haaparannan välisellä rajalla.

Todennäköisyys, että Länsi-Pohjan kautta leviää Suomeen uusia virusmuunnoksia on merkittävä. Ruotsissa koronavirustartuntoja esiintyy noin kymmenkertaisesti Suomeen verrattuna.

Suomelle voi käydä kuten Irlannille, joka muuttui parissa viikossa koronaviruksen suhteen mallimaasta kriisimaaksi Britanniasta levinneen virusmuunnoksen takia.

Tilannetta pahentaa se, ettei Lapin sairaaloissa ole tehohoitopaikkoja kovin paljon.

Virosta tulevaa liikennettä on kuitenkin helpompi rajoittaa, koska merkittävä osa tulijoista on ulkomaalaisia. Sen sijaan Tornion raja-asemalla suomalaisten osuus tulijoista on Rajavartiolaitoksen alustavan arvion mukaan jopa 90 prosenttia.

Suomalaiset käyvät muun muassa töissä Ruotsissa, eikä Suomen kansalaisten ja Suomessa vakituisesti asuvien rajanylityksiä saa estää. Sama tilanne on Kaakkois-Suomessa, jossa rajanylittäjistä suurin osa on Suomen kansalaisia tai kaksoiskansalaisia.

Hallitus voi vedota rajanylittäjiin, että nämä pysyvät karanteenissa tai pyrkivät välttämään työmatkailua. Näitä ohjeita on kuitenkin vaikea tehdä niin, ettei hallituksen katsota vaikuttavan kansalaisten perusoikeuksiin.

Poru syntyy, tekee hallitus niin tai näin.

Länsi-Pohjan alueella ollaan hyvin tietoisia kansalaisten perustuslaillisista oikeuksissa. Rajayhteisö on alueelle elintärkeä ja läheinen.

Matkailun rajoittamisen keskeinen idea on se, että rajaylitysten vähentyessä lähes kaikki tulijat voitaisiin testata.

Länsi-Pohjassa tuskin saadaan millään keinoin matkailua pudotettua edes puoleen nykyisestä. Vaikka saataisiin, jäljellä jäisi vielä lähemmäksi 10 000 matkailijaa päivässä.

Kymmenentuhannen matkailijan testaaminen päivässä pienillä rajapaikoilla on jokseenkin mahdotonta.

Hallitus ei siis edes pysty rajoittamaan nykyisin keinoin alueen rajanylityksiä riittävästi vaikka se haluaisi.

Jos tilanne äityy todella pahaksi, hallitukselle ei jää muuta keinoa kuin ottaa käyttöön valmiuslaki ja määrätä ulkonaliikkumiskielto, mikä varmuudella hillitsee matkustamisen.

Länsi-Pohjassa on esitetty, että etenkin kaikki Tornion alueen asukkaan rokotettaisiin ensimmäisten joukossa. Rokotettavia olisi muutamia kymmeniätuhansia, eikä rokottaminen sotkisi merkittävästi muun Suomen rokotuksia.

Alustavissa keskusteluissa ei ole vielä varmaa selvyyttä, onko rokotus edes järkevä vaihtoehto.

Se voisi jopa lisästä viruksen levittämistä, jos ihmisten varovaisuus vähenisi. Rokotettu voi levittää tautia vaikka ei itse sairastuisi.

Rokotusvaihtoehto tulee varmuudella esille neuvotteluissa.

Hallitus on lähes samassa tilanteessa kuin keväällä: maata uhkaa virus, josta ei tiedetä tarpeeksi eikä täysin tiedetä, mikä siihen tehoaa. Ainoa varma keino on se, että viruksen leviäminen maahan estetään.

Sikäli hallitus on eri tilanteessa kuin keväällä, että viestinnästä on tullut entistä vaikeampaa. Keväällä kaikki viestit upposivat kansaan hyvin tehokkaasti.

Nyt hallituksella on myös iso huoli kansalaisten koronaväsymyksestä. Testeihin menee aikaisempaan harvemmat ihmiset.

Illan kokouksessa meneekin pitkä tovi, kun hallitus pohtii, miten se saa taas nostettua kansan kriisitietoisuutta.