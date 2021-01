Ensi viikosta lähtien sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne. Kaikki maahan tulevat on määrä testata ja ohjata tarvittaessa karanteeniin. Ensi viikon alussa hallitus pohtii myös muita rajoituksia Suomen sisällä.

Valtioneuvosto päätti perjantaina, että maahantulon rajoituksia kiristetään Suomessa. Uudet rajoitukset tulevat voimaan ensi keskiviikkona, ja ne ovat voimassa 25. helmikuuta asti. Myös testaamista ja karanteenin ohjausta pyritään tehostamaan.

Kiristyksistä kertoivat hallituksen monituntisen neuvottelun jälkeen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) illalla tiedotustilaisuudessa.

Ensi viikosta lähtien sallitaan vain välttämätön, esimerkiksi huoltovarmuuteen liittyvä työmatkaliikenne rajojen yli.

Imatran rajanylityspaikka suljetaan henkilöliikenteeltä. Lapissa länsi- ja pohjoisrajan rajanylityspaikkojen aukioloaikoihin voi tulla henkilöliikennettä koskevia muutoksia.

Rajayhteisöihin kuuluvien asukkaiden erivapaudet lakkautetaan ja rajakuntien asukkaiden vapaa oikeus asioida naapurivaltion puolella lakkaa. Rajanylityksiin myös palaa karanteenisuositus.

Kiurun mukaan kaikki maahan tulevat ohjataan vastedes koronavirustestiin. ”Tarvitsemme satoja henkilöitä rajoille testaamaan tulijoita, ja työntekijöitä tarvitaan myös auttamaan testaamisessa”, Kiuru sanoi.

Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle on rakennettu 1 100–1 200 henkilön testirinki.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan näytteitä ei lähdetä kuitenkaan pakolla ottamaan. Koronatartuntaa epäiltäessä tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä matkustajan karanteeniin.

Tosin Kiuru sanoi, että kaikki maahan tulevat määrätään omaehtoiseen karanteeniin, ja tätä karanteenia on nyt pidennetty, jotta ihmiset ottavat sen vakavasti.

THL tiedotti aiemmin perjantaina, että koronavirustartunnan saaneiden lähikontakteille määrättävä karanteeni pitenee 10 vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Kyseessä on tartuntatautilääkärin määräämä virallinen karanteeni, josta saa myös tartuntatautipäivärahaa.

Kiurun mukaan karanteeneihin liittyviä mahdollisia sanktioita punnitaan vielä ensi viikon alussa, mahdollisesti jo maanantaina.

”Tämä ei ole helppoa, kun helposti voisi ajatella, että Suomen tautitilanne on vielä siedettävä. Samaan aikaan johtavat asiantuntijat ovat käyneet todella ison rallin läpi esittäessään, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Tämä kokonaisuus on nyt hallituksella punnittavana”, Kiuru sanoi.

Perjantaina päätetyillä muutoksilla pyritään vähentämään rajan yli saapuvaa liikennettä, jotta estettäisiin uusien koronavirusmuunnosten leviämistä ja kaikki tulijat olisi myös mahdollista testata.

Sisärajoilla sallitaan keskiviikosta lähtien vain välttämätön työmatkaliikenne. Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välistä liikennettä.

Välttämättömäksi katsotaan yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ.

Työ- ja elinkeinoministeriö ylläpitää listaa, jossa on määritetty nämä yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt.

Listan mukainen kriittinenkään työtehtävä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita maahan pääsyä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Muutokset eivät vaikuttaisi Suomesta ulkomailla työssä käyviin. Sen sijaan karanteeni- ja testaussuositukset koskevat myös ulkomailla työssä käyviä Suomen kansalaisia.

Maahantulo on vastakin sallittua esimerkiksi terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisille sekä vanhustenhuollon henkilöstölle.

Myös esimerkiksi tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö, diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilaat ja avustusjärjestöjen henkilöstö saavat tulla maahan.

Ulkomaan kansalaisten maahantulo on sallittua myös välttämättömästä ja perustellusta syystä. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat. Maahan voi tulla myös, jos on kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa, tai kyseessä on ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen.

Rajoitusten piirissä olevista Schengen-maista ja eräistä muista maista ulkomaan kansalaisen maahantulo on sallittua perhesyistä. Sukulaisuudeksi katsotaan puolisot, lapset ja vanhemmat, appivanhemmat ja isovanhemmat. Sen sijaan sisaruksia tai serkuksia ei ole enää mahdollista saapua tapaamaan sukulaissuhteen perusteella.

Rajoitusten piirissä olevista muista kolmansista maista maahantulo on mahdollista vain pakottavissa perheasioissa, jolloin kyseessä on esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairaus tai omat häät.

Tiettyjen erityisryhmien olisi yhä mahdollista saapua maahan hakemuksesta. Heitä ovat esimerkiksi kulttuurin, urheilun tai elinkeinoelämän toimijat. Erityisryhmiä koskevat hakemukset lähetetään suoraan Rajavartiolaitokselle sähköpostilla.

Länsi-Pohjan Tornion ja Haaparannan kaltaiseen rajayhteisöön kuuluminenkaan ei ole enää peruste maahantulolle. Käytännössä se koskee vain muita kuin Suomen kansalaisia. Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat voivat edelleen ylittää rajan perustuslain nojalla.

Rajayhteisöjen asukkailla ei myöskään ole enää oikeutta ylittää rajaa muualta kuin rajanylityspaikkojen kautta.

Tämä muutos koskee myös Suomen kansalaisia, joiden on vastedes ylitettävä raja päätöksessä vahvistettujen rajanylityspaikkojen kautta.

Näin terveysviranomaisilla olisi mahdollisimman kattavat mahdollisuudet kohdistaa tarvittavia terveystoimia rajanylittäjiin.

Ulkorajavalvonnan rajoitusten voimassaolo jatkuu niin, että 7. tammikuuta tehdyn päätöksen voimassaoloa jatketaan 25. helmikuuta asti.

Raja artiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa on laskenut, että nyt päätettyjen rajoitusten vaikutus lentoliikenteessä ja lauttaliikenteessä Suomen ja Viron välillä saattaa olla enimmillään 75 prosenttia. Ruotsin rajalla vähennys olisi 50 prosenttia.

Hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu.

Matkalle lähtijän pitäisi itse varmistaa kohdemaan senhetkiset maahantulo- ja karanteenimääräykset.

Rajavalvontaa tiukennetaan Ohisalon mukaan tuntuvasti nyt siksi, että esimerkiksi lapset voisivat elää mahdollisimman normaalia elämää ja myös koulut voitaisiin pitää auki.

Ohisalo kiitteli kansalaisia koronarajoitusten hyvästä noudattamisesta myös joulun aikaan.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vas.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru hallituksen tiedotustilaisuudessa perjantaina.­

Hallituksen neuvottelut jatkuvat Kiurun mukaan maanantaina muista toimista kuin raja-asioista. Tarkoituksena on Kiurun mukaan päivittää hybridistrategia.

”Olemme koronavirusepidemian käännekohdassa”, Kiuru sanoi. Terveydenhoitojärjestelmä voi Kiurun mukaan jo olla vaarassa, koska monissa maissa – myös naapurimaissa – tilanne on tuntuvasti huonontunut.

Suomessa on havaittu yhteensä 86 muuntuneen viruskannan aiheuttamaa koronatapausta. Yksi laajimmista tapauksista oli Britanniasta tullut henkilö, joka ei noudattanut karanteenia, minkä takia jouduttiin tekemään noin 400 karanteenipäätöstä.

Juuri muuntovirusten takia valtioneuvosto oli perjantaina koolla Säätytalolla monta tuntia ja neuvotteli lähinnä rajaliikenteestä ja matkustamisen turvallisuudesta eli toimista, joiden avulla hallitus pyrkii ehkäisemään koronaviruksen uusien muunnosten leviämistä Suomessa.

Muuntovirukset tarttuvat vanhoja viruksia herkemmin. Esimerkiksi Irlannissa koronatilanne on heikentynyt tuntuvasti muunnosten myötä tammikuussa, vaikka se aiemmin oli hyvä.

Esillä neuvotteluissa olivat myös epidemiologinen tilannekuva ja hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentäminen.

”Nyt on korkea aika meidän tehdä jo tiukkojakin toimia tässä kohtaa”, sisäministeri Ohisalo sanoi jo saapuessaan Säätytalolle perjantaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi mennessään Säätytalon kokoukseen, että keskusteluissa on kyse pitkälti Ruotsin, Viron ja Norjan vastaisista rajoista.

HS kertoi jo perjantaina ja torstaina odotettavissa olevista hallituksen toimista tehostaa rajatarkastuksia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

Tavoitteena on, että matkustajamääriä rajoitettaisiin niin Viron kuin Ruotsin rajoilla, ja vain välttämätön ja esimerkiksi huoltovarmuuden kannalta tärkeä työmatkaliikenne sallittaisiin.

Tavoitteena on testata kaikki ja siirtää heidät tarvittaessa karanteeniin.