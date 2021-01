Politiikka

Rehn muistutti, että käsien pesulla on nyt vaikutusta myös talouteen.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoo Ylen Ykkösaamussa, ettei ole sulkenut pois presidenttiehdokkuutta. Seuraavat presidentinvaalit ovat vuonna 2024.

”Kunkin pitää miettiä, millä tavalla kaikkein mielekkäimmin pystyy Suomen parhaaksi jatkossa toimimaan. Omalta osaltani olen pohtinut asiaa enkä sulje ehdokkuutta pois”, hän sanoo.

Hän kuitenkin lisää, että hoidetaan nyt ensin koronakriisi pois alta ja kysymykseen voidaan sitten palata.

Ylen Ykkösaamussa päähuomio oli koronakriisissä ja siitä seuranneen talouskriisin hoitamisessa. Rehnin mukaan on tärkeää, että päättäjät ja kansanpsykologia ymmärtävät, että korot eivät ole loputtomiin ja ikuisesti nollatasolla. Presidentti Sauli Niinistö esitti aiemmin tällä viikolla huolensa löysästä rahapolitiikasta. Rehn sanoi jakavansa presidentin kannan siinä mielessä, että jossakin vaiheessa elvytysruiske päättyy.

Hän kuitenkin huomauttaa, että lyhyellä aikavälillä koronakriisin aikana ja lähivuosina rahapolitiikassa on edelleenkin tärkeää jatkaa hyvin vahvasti elvyttävää linjaa.

”Talouspolitiikka on vastannut tähän kriisiin hyvin laajalla rintamalla, ja tämä on yksi eurokriisin oppeja, eli sekä rahapolitiikka että valtioiden budjettipolitiikka on vahvasti elvyttävää”, Rehn sanoo.

Rehn sanoo, että elvyttävällä politiikalla on estetty se, että ajauduttaisiin suurtyöttömyyteen ja konkurssiaaltoon. Hänen mukaansa toinen vaihtoehto olisi ollut se, että yrityksiä olisi kaatunut ja työpaikkoja menetetty ihan eri mitassa kuin tällä hetkellä.

”Se olisi ollut tällaista sosiaalidarvinismia, heikot sortuu laman alle -politiikkaa. Se ei missään nimessä olisi vastuullista politiikkaa, vaan väärää politiikkaa.”

Rehn muistuttaa, että terveys määrittää äärimmäisen pitkälle taloutta. Hänen mukaansa talouden ja työllisyyden kannalta on ratkaisevaa, että mitä kyetään tekemään pandemian saamiseksi kuriin rokotteilla, etäisyyksillä, maskien käytöllä ja käsien pesulla.