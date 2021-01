Oppositiopuolue arvosteli jälleen hallituksen sote-uudistusta ja maakuntahallintoa ”kuntien hiljaisiksi hautajaisiksi”, mikä sai keskustajohdon lähettämään Petteri Orpolle avoimen kirjeen.

Oppositiopuolue kokoomus tekisi kaikista kunnista yrittäjämyönteisiä, käy ilmi puolueen lauantaina julkistamasta kuntavaaliohjelmasta.

Sydän on oikealla -kampanjassa vastustetaan myös verojen ja maksujen korotuksia sekä arvostellaan nykyhallituksen sote-uudistusta.

Kampanjan mukaan kunnissa tarvitaan kasvusta ja kuntien elinvoimasta huolehtivia päättäjiä.

”Toimivan kunnan yhtälö on oikeastaan yksinkertainen: kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii ja talous on hyvässä kunnossa, syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä taasen kertyy hyvinvointia, jolla voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo listaa tiedotteessa.

Kokoomus haluaa tehdä kaikista suomalaisista kunnista yrittäjämyönteisiä. Puolueen tavoite on, että kunnallisveroa ei valtuustokauden aikana nosteta.

Vaaliohjelman mukaan kunnan ei tarvitse vain seurata sivusta, miten yrityksillä menee.

”Me haluamme, että kun kunta tekee päätöksiä, aina arvioidaan päätöksen vaikutukset yrittäjille. Kun kunta tarjoaa palveluja, sen on kuunneltava yrityksiä: jos yritys pystyy osoittamaan, että se voi tuottaa kunnan järjestämän palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, palvelun tuotanto on avattava kilpailulle”, ohjelma vaatii.

”Kuntalaisten kukkarolla käyminen ei voi olla ainoa ratkaisu ongelmiin. Myös kunnallinen piiloverottaminen ja elämisen kustannusten nousu on laitettava kuriin. Jätemaksujen, sähkönsiirtomaksujen, vesimaksujen tai muiden maksujen korottaminen joka vuosi ei saa olla tapa paikata kunnan heikkoa taloustilannetta. Ensin on aina tehtävä kaikki mahdollinen tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Kohtuullinen verotaso on parasta lääkettä sille, että kuntiin syntyy taloudellista toimeliaisuutta”, Orpo sanoo.

Kuntaohjelman mukaan ”valitettavan moni puolue ei juuri anna painoa sille, että ilman toimivaa taloutta kunnat kuihtuvat”. ”Ongelma ei ratkea sillä, että jakaa yhä enemmän yhä vähemmästä. Eikä sillä, että korottaa veroja korottamasta päästyänsä. On nimittäin muistettava, että lopulta kunnat käyttävät kuntalaisten rahoja”, ohjelma linjaa.

Verotuksen lisäksi kokoomus luettelee tavoitteissaan muiden muassa koulutuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kohentamisen.

Peruskouluun puolue lisäisi oppitunteja.

”Tavoitteemme on, että jokainen suomalainen kunta pystyy tarjoamaan enemmän viikkotunteja kuin valtakunnallinen minimi vaatii. Näin oppilaille voidaan tarjota esimerkiksi nykyistä laajempi valikoima kieliä ja valinnaisaineita”, Orpo sanoo.

Meneillään olevaa sote-uudistusta kokoomus on jo aiemmin moittinut.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa puolue keskittyisi maakuntahallinnon rakentamisen sijaan hoitotakuun kiristämiseen, palveluiden digitalisaation edistämiseen ja ikäihmisten toimivaan kuntoutukseen.

Maakuntaveroa kokoomus vastustaa samoin kuin uutta hallinnon tasoa, mikä tarkoittaisi puolueen mielestä kuntien hiljaisia hautajaisia. Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksessa kokoomus oli maakuntahallintoa hyväksymässä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen lähettivätkin Orpolle avoimen kirjeen, sillä heidän korviinsa on särähtänyt, kun kokoomus on viime aikoina vaatinut useaankin otteeseen sote-uudistuksen lykkäämistä, käytännössä kaatamista.

Saarikon ja Kurvisen mukaan juuri kokoomuksen vaatima sote-uudistuksen kaataminen olisi kuolinisku nimenomaan ihmisten peruspalveluille.

Orpo luetteli kampanja-avauksessa, miten kokoomus palveluita uudistaisi.

”Kiristäisimme hoitotakuuta kolmesta kuukaudesta kuukauteen terveyskeskuksissa ja mielenterveyspalveluissa. Jos palvelua ei saa määräajassa, asiakkaalle pitää tarjota palveluseteli, jolla hän voi valita, mistä hoitonsa hakee. Kun hoitoon pääsee varhaisessa vaiheessa, tarve raskaammille palveluille vähenee”, Orpo sanoi.

Kampanja-avauksen jälkeen Orpolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, minkälaista tulosta puolue tavoittelee vaaleissa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa kokoomus oli ääniosuuden mukaan voittaja lähes 21 prosentilla.

”Yksinkertainen tavoite on olla neljättä kertaa ykköspuolue”, Orpo kertoi. ”Me tapellaan ihan tosissaan siitä ykköspaikasta”, Orpo sanoi.