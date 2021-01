Venäjän toiminta opposition tukahduttamiseksi on huolestuttavaa, mutta pakotteet eivät tilannetta ratkaise, sanovat ulkoasiain­valiokunnan jäsenet

HS kysyi eduskunnan isoimpien puolueiden ulkoasiain­valiokunnan jäseniltä kantaa Venäjän tapahtumiin, Suomen mahdollisiin toimenpiteisiin sekä Venäjän-vastaisiin pakotteisiin.

Venäjän kansalaiset ovat viime päivinä kerääntyneet joukoittain kaduille ympäri maata tukemaan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyita ja vastustamaan tämän vangitsemista.

EU:n ulkoministerit keskustelevat tilanteesta maanantaina. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on vaatinut Venäjällä pidätettyjen mielenosoittajien vapauttamista ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi tilanteen olevan vakava.

Viranomaiset yrittivät ehkäistä mielenosoituksia etukäteen, mutta protesteihin osallistui kymmeniä tuhansia ihmisiä. Suurimmat mielenosoitukset järjestettiin Moskovassa ja Pietarissa. Kyseessä on presidentti Vladimir Putinin valtakauden suurin Venäjän viranomaisten laittomaksi katsoma mielenosoitus.

HS kysyi eduskunnan isoimpien puolueiden ulkoasiainvaliokunnan jäseniltä kantaa Venäjän tapahtumiin, Suomen mahdollisiin toimenpiteisiin sekä Venäjän-vastaisiin pakotteisiin.

Mielenosoittajat osallistuivat oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tukiprotestiin myös Venäjän kaukoidässä sijaitsevassa Vladivostokin kaupungissa 23. tammikuuta.­

Valiokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) sanoo, että Venäjän tilanne on huolestuttava.

”Opposition toimintaedellytykset halutaan kokonaan tukahduttaa maassa, joka kutsuu itseään demokraattiseksi. EU ja Suomi haluavat osoittaa tukensa sille, että Venäjä kunnioittaisi niitä samoja perusarvoja, joita me kunnioitamme.”

Poliisi otti kiinni tuhansia mielenosoittajia ja käytti koviakin otteita näitä vastaan. Kiinniotettujen joukossa oli Navalnyin puoliso Julia Navalnaja. Navalnyin joukot myös ilmoittivat, että mielenosoitukset jatkuvat ensi viikonloppuna.

Niikon mukaan Suomen on hyvä ottaa diplomaattinen linja Venäjän tilanteen ratkaisussa. Hän korostaa presidentin asemaa puhemiehenä Venäjän suuntaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko.­

”Tasavallan presidentti on onnistunut aikaisemminkin tässä roolissa erittäin hyvin. Sen sijaan pakotepolitiikka ei ole toiminut toivotulla tavalla”, Niikko sanoo.

Niikon mukaan Suomi on esimerkiksi pakotepäätöksissä EU:n kanssa samassa rintamassa, mutta hän ei usko pakotteiden johtavan ratkaisuun.

”Aikaisemmin henkilöpakotteiden tasolle jääneet pakotepäätökset eivät ole johtaneet mihinkään.”

Valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) kuvailee Venäjän poliisin toiminnan ja väkivaltaisen käytöksen muistuttavan Valko-Venäjän tilannetta.

Valko-Venäjällä itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa vastustava kansanliike on kannustanut ihmisiä kaduille viime elokuusta lähtien. Liikehdintä on huolestuttanut myös Venäjällä, jossa oppositio on haluttu pitää kurissa.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd).­

Venäjällä on syksyllä duumanvaalit. Tuomiojan mukaan on teoriassa mahdollista, että opposition suosio kasvaa vaaleissa valtapuolue Yhtenäisen Venäjän ohi. Venäjän oppositio on kuitenkin hajanainen, jolloin eri oppositioliikkeiden pitäisi yhdistää voimansa.

”En usko, että tulee suurempaa mullistusta. Hallinnossa kasvaa hermostuneisuus siitä, että kaikki oppositiopuolueet voivat saada enemmistön yhdistämällä voimansa”, Tuomioja sanoo.

Tuomioja sanoo, ettei Suomella ole mahdollisuutta ryhtyä varsinaisiin toimiin ratkaistakseen tilannetta.

”Suomi voi vain lausua mielipiteensä. EU voi tehdä enemmän, mutta sekään ei kovin paljon.”

Pakotteiden lyhyen aikavälin vaikutukseen Tuomioja ei usko.

”Pitää kuunnella ja olla yhteydessä Venäjän oppositioon siitä, mitä he ajattelevat.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo luettelee kaksi syytä siihen, miksi tilanne Venäjällä on huolestuttava.

”Opposition kohtelu maassa ei ole demokratian tai oikeusvaltion mukaista. Kehitys on vaarallista. Toisaalta olen huolestunut siitä, että naapurissamme Venäjällä on epävakautta, mikä luo epävakautta koko lähialueelle”, Orpo sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.­

Myös Orpo suhtautuu varauksella uusiin pakotteisiin.

”Pitää huolella harkita, mitkä ovat oikeita, riittävän uskottavia ja vahvoja keinoja. Ensimmäinen asia on vahva, yhtenäinen EU-linja. Vaihtoehtoina on taloudellisia ja diplomaattisia keinoja, mutta tärkeintä on se, että päätökset ovat yhteisiä”, Orpo sanoo.

Keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni arvioi, että Venäjän suurmielenosoitukset voivat jatkua jonkin aikaa.

”Iso kysymys on se, pystyvätkö sirpaleiset oppositiovoimat järjestäytymään mielenosoitusten lisäksi puolueiksi ja ehdokaslistoiksi tulevia vaaleja ajatellen. Vaalien täytyy olla rehelliset ja ehdokkaaksi pystyä asettautumaan myös oppositiosta”, Kulmuni sanoo.

Keskustan Katri Kulmuni.­

Myös Kulmuni korostaa EU:n jäsenmaiden yhtenäisen kannan tärkeyttä ja sitä, että EU:n täytyy yhtenäisenä tuomita Nalvanyiin kohdistuneet toimet. Hän toteaa, että Suomi ja EU voivat tukea kansalaisaktiivisuuden vahvistamista myös järjestöyhteistyön kautta.

Pakotteiden suhteen Kulmuni korostaa tarkkaa arviota siitä, mitä niillä voidaan todella saavuttaa.

”Pakotteiden asettaminen on helppoa, mutta niiden purkaminen ei”, Kulmuni sanoo.

Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kuvailee tilannetta Venäjällä todella huolestuttavaksi ja tuomitsee mielenosoitusten tukahduttamisen väkivalloin. Hän toteaa, että Navalnyin murhayrityksen takana olevat on saatava oikeudelliseen vastuuseen.

Inka Hopsu (vihr)­

”Opposition kontrollointi, vapaan median rajoittaminen ja poliitikkojen pidättäminen ovat kaikki osoituksia Venäjän autoritaarisuudesta, johon kansainvälisen yhteisön on otettava selkeästi kantaa”, Hopsu sanoo.

Hopsun mukaan mahdollisista pakotteista täytyy päättää EU:ssa yhteisesti ja Suomen on tuettava unionin toimia.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki näkee Venäjän tilanteessa mahdollisuuden, että hyvin hajanainen oppositio yhdistäisi joukkojaan aiempaa laajemmin.

”En pidä tilannetta pelottavana vaan olen toiveikas, että tämä voi olla merkki muutoksesta.”

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki.­

Viikonlopun mielenosoitukset levittäytyivät Pietarin ja Moskovan lisäksi ympäri maata.

”Kymmenet tuhannet ihmiset uskaltautuivat kaduille poliisin kohtelusta huolimatta. Se osoittaa, että hallintoa kohtaan on ollut suurta patoutunutta kriittisyyttä.”

Suomen ulkopolitiikan johto on Arhinmäen mukaan reagoinut Venäjän toimiin jopa tavallista voimakkaammin.

”On selkeästi ja suorasanaisesti tuotu esiin se, että Navalnyi pitäisi vapauttaa ja että tällaiset poliisin kovaotteiset pidätykset eivät tule kysymykseen”, Arhinmäki sanoo.

Pakotteiden vaikutusten suhteen Arhinmäki on varautunut, koska esimerkiksi Ukrainan sodan vuoksi asetettujen pakotteiden vaikutukset ovat olleet rajallisia. Hän sanoo, että lisäpakotteita voidaan asettaa, mutta se ei yksin riitä.

Arhinmäen mukaan kansainvälisen yhteisön ja Venäjän ulkopuolisten maiden täytyy nyt näkyvästi tukea maan demokratialiikettä.

”Demokratialiikkeen on tärkeää nähdä ja tuntea, että tilannetta seurataan.”