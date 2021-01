Myös eduskunnan hallintovaliokunta toivoo rajoille pakkotoimenpiteitä, vaikka eduskunta torjui syksyllä edellisen tiukennusyrityksen.

Hallitus yrittää muuttaa lakia niin, että rajoilla koronavirustestit tai -todistukset olisivat pakollisia tai ainakin nykyistä selvästi velvoittavampia.

Päämäärä on, että matkustaja ohjataan pakolliseen testiin, jos hänellä ei ole osoittaa todistusta lähiaikoina otetusta testistä, sairastetusta koronavirustaudista tai otetusta rokotteesta.

Jos henkilö ei kuitenkaan suostuisi testiin, hänet määrättäisiin karanteeniin.

Nykyisin etenkään monet laivoilla saapuvat matkustajat eivät halua ottaa vapaaehtoisia testejä eikä viranomaisilla ole keinoja vaatia testiä tai esimerkiksi todistusta sairastetusta taudista.

Kyseessä olisi tartuntatautilain lyhyt mutta perustuslaillisesti vaikeasti toteutettava muutos.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esitystä jo jonkin aikaa yhdessä oikeusministeriön kanssa, mutta vielä ei ole löytynyt ratkaisua, joka olisi valmis eduskuntaan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

Nykyisen tartuntatautilain mukaan testiin ja karanteeniin voi määrätä vain aluehallintoviranomainen yksilöidysti. Karanteenimääräyksiä tekeviä aluehallintoviranomaisia on kuitenkin hyvin vähän.

Nyt pohditaan, onko nimenomaan viruksen muunnosten tuoma suuri uhka peruste joustaville pakkotoimille rajoilla.

Esillä on ollut vaihtoehto, että päätöksiä voisi tehdä myös tartuntatautilääkärit tai jopa joku muu. Tartuntatautilääkäreitäkin on vähän, mutta heitä on joka tapauksessa jo raja-asemilla.

Valmistelijat ovat pohtineet myös, voisiko muunnosviruksen takia tilanne olla niin uhkaava, että testiin voitaisiin määrätä myös muuten kuin yksilöllisen arvion perusteella.

Hallitus yritti keväällä lisätä rajojen terveysturvallisuutta lisäämällä lakiin määräyksiä muun muassa karanteeneista, mutta tuolloin lakiesitys törmäsi eduskunnassa perustuslakia tulkitsevien oikeusoppineiden kielteisiin kantoihin.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ihmetteli lausunnossaan, miksi lakiehdotuksessa on päädytty ensisijaisesti karanteenimalliin, jossa säädettäisiin uudesta perusteesta karanteeniin määräämiselle.

Oikeuskansleri piti testausta ensisijaisempana. Esitys sai muutenkin murskapalautteen.

Syksyn jälkeen useita asioita on kuitenkin muuttunut, joten maallikon silmin varsin saman sukuinen lakiesitys saattaa tällä kertaa mennä läpi kansalaisten perusoikeuksia valvovasta eduskunnan perustuslakivaliokunnasta.

Ensinnäkin koronaviruksen muunnos leviää niin rivakasti, että se saattaa perustella tiukemmat muutokset lakiin kuin vielä syksyllä oli mahdollista.

Toisekseen pakkotestejä voitaisiin toteuttaa, koska testien määrä on lisääntynyt ja keskiviikkona voimaan tulevat uudet matkustusrajoitukset vähentävät matkustajien määrää merkittävästi.

Kolmanneksi mahdollinen lakimuutos tulisi olemaan yksinkertaisempi kuin edellinen, eli valmistelussa otetaan huomioon edellisen esityksen huonot puolet.

Neljänneksi eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt hallitusta valmistelemaan uuden esityksen, eli edellisen lakiesityksen haukkunut eduskunta näkee nyt rajoituksille kaiketi enemmän tarvetta.

Hallintovaliokunta antoi asiasta lausunnon eduskunnan käsittelyssä olevan laajemman tartuntatautilain muutoksen yhteydessä 22. tammikuuta.

Valiokunnan lausunnossa todetaan, että ”oikeusjärjestykseltään vastaavissa eurooppalaisissa maissa on voitu jo ottaa käyttöön pakkotoimenpiteitä perustuslain estämättä”.

”Valiokunta kiirehtii toimenpiteitä, joilla estetään covid-19-viruksen leviämien Suomessa maahantuloliikenteen kautta. Hallintovaliokunta esittääkin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttäisi hallituksen antavan nyt puheena olevan raja-HE:n eduskunnalle kiireellisesti”, lausunnossa kirjoitetaan.