Viime viikolla Helsingin keskustanaisten virtuaalitilaisuutta häirittiin väkivaltaisella videokuvalla ja rasistisilla solvauksilla. Järjestön puheenjohtajan mukaan häirinnässä oli uhkaavia elementtejä.

Helsingin keskustanaiset aikovat jättää keskiviikkona rikosilmoituksen puolueen puheenjohtajan Annika Saarikon nettitilaisuuden häirinnästä, kertoi järjestön puheenjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä tiistaina. Asiasta päätti Helsingin keskustanaisten työvaliokunta tiistaina.

Saarikko oli ehtinyt viime keskiviikon nettitilaisuudessa puhua muutaman minuutin, kun ruudulle ilmestyi väkivaltaista videokuvaa. Häirintä jatkui rasistisilla solvauksilla. Moderaattori poisti videon ja häirinnästä epäillyt nimimerkeillä esiintyneet osanottajat.

”Kyseessä on sellainen toiminta, jota ei voi millään hyväksyä, koska se on avoimen kansalaistoiminnan ja vaalitoiminnan häirintää. Siinä oli myös uhkaavia elementtejä, eli on kaikki syyt tehdä rikosilmoitus”, Mononen-Mikkilä painotti.

Viime viikon nettitilaisuus jatkui normaalisti sen jälkeen, kun moderaattorin väliintulon jälkeen.

Saarikko oli tapauksen aikaan puhumassa Helsingin keskustanaisten järjestämässä virtuaalisessa tapahtumassa nimeltään Rakas city: Valoa vaalityöhön. Saarikon lisäksi puhujana oli keskustan Helsingin pormestariehdokas Eeva Kärkkäinen.

Yllättäen ruudulle ilmestyi videokuvaa, jossa ihmisiä uhattiin aseella. Video oli ilmeisesti peräisin jostain tietokonepelistä. Lisäksi näytön viestikenttään ilmestyi teksti ”Heil Hitler”. Natsitervehdystä seurasi viestikentässä liuta rasistisia solvauksia suomeksi.

Tilaisuuden moderaattori sai kuitenkin tilanteen nopeasti hallintaan, ja Saarikko pääsi jatkamaan.

Saarikko kommentoi tilannetta jälkikäteen ja sanoi, että rasismi on tuomittava aina. Saarikko kertoi puhuneensa hyökkäyksestä muiden puolueiden puheenjohtajille, jotka eivät olleet tietoisia vastaavista tapauksista omissa tilaisuuksissaan.

”Puolueiden pitää tiedostaa, että tällainenkin häirinnän muoto on olemassa”, Saarikko kommentoi tilannetta HS:lle viime viikolla.