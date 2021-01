Hallitus päätti 27. tammikuuta aloittaa välittömästi lainvalmistelun, jolla yrittäjien oikeutta työttömyystukeen jatketaan kesäkuun loppuun saakka.

Yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatketaan kesäkuun loppuun asti, tiedottaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM.) Hallitus linjasi asiasta neuvotteluissaan keskiviikkona 27. tammikuuta. Nykyinen laajennus yrittäjien työttömyysetuuteen on voimassa 31. maaliskuuta saakka.

”Koronaviruspandemia on ajanut monet yrittäjät ahtaalle. Yrittäjien työmarkkinatuki on tuonut kriisin keskellä turvaa varsinkin niille pienyrittäjille, joiden toimeentulo on kriisistä johtuen ollut hyvin epävarmalla pohjalla. Tuelle on edelleen selvä tarve, joten käynnistämme kiireellisen lainvalmistelun sen jatkamisesta”, sanoo työministeri Tuula Haatainen (sd) ministeriön tiedotteessa.

Yrittäjät voivat hakea työmarkkinatukea, jos koronavirusepidemian vuoksi päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai jos yritystoiminnasta saatava tulo jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti on laskenut alle 1 089,67 euroon kuukaudessa. Normaalisti työttömyystuen saaminen edellyttää yritystoiminnan lopettamista.

Kela maksoi vuonna 2020 yrittäjän työmarkkinatukea yhteensä noin 44 000 yrittäjälle yhteensä noin 165,8 miljoonaa euroa. Työmarkkinatukea haetaan Kelalta, jota ennen yrittäjän tulee ilmoittautua TE-toimistoon.