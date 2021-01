Tuomas Kosonen otaksuu ankaran palautteen johtuvan siitä, että kansalaiset pelkäävät suositun vähennyksen poistamista. Hän pitää ihmeellisinä väitteitä, että harmaata taloutta oli ennen vähennystä paljon.

Tuore tutkimus kotitalousvähennyksen vaikutuksista työllisyyteen ja harmaaseen talouteen on saanut epäuskoisen vastaanoton. Arvostelijat ovat myös kyseenalaistaneet tutkimuksessa käytettyjä metodeja.

Tutkimuksen tekoon osallistunut tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta (PT) seisoo arvostelusta huolimatta edelleen johtopäätösten takana.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (Vatt) julkaisi yhdessä PT:n kanssa maanantaina tutkimusraportin, jonka mukaan kotitalousvähennys ei lisää työllisyyttä tai kitke harmaata taloutta.

Lue lisää: Tutkijat: Kotitalousvähennys on tehoton ja hyvätuloisia hyödyttävä järjestelmä – ”Yllätyimme, ettei veronkiertoa vähentävää vaikutusta havaittu”

Tämä on vastoin yleistä käsitystä. Vuodesta 2001 voimassa ollut vähennys kohdistuu erityisesti remontointi- ja siivouspalveluihin, jotka monen kokemuksen mukaan olivat ennen tätä usein kuititta tehtyä pimeää työtä. Nyt palvelut ostetaan yrityksiltä, jotka esimerkiksi siivousalalla ovat voineet tarjota matalan kynnyksen työpaikkoja vähän koulutetuille.

Vähennyksen vaikutuksia ei ole Suomessa tutkittu kunnolla, ja nyt kun tutkittiin, lopputulos ja tutkimusmetodi olivat monen kommentoijan mielestä ongelmallisia.

Tuohtuneen sävyinen kritiikki, jota Kosonen on saanut myös suoraan kansalaisilta, kertoo hänen mukaansa siitä, että ihmiset ovat huolissaan kotitalousvähennyksen tulevaisuudesta.

”Tuloksethan viittaavat siihen suuntaan, pitäisikö vähennys poistaa, mikä on viime kädessä päättäjien asia. Kansalaiset eivät pidä siitä, että saavutettuja etuja poistetaan”, Kosonen sanoo.

”Vähennys kohdistuu suurituloisille. Tähän käytetään veronmaksajien rahaa, eikä sillä meidän tulostemme perusteella saada niitä vaikutuksia kuin toivottiin.”

Kosonen kysyy, voisiko saman rahan eli noin 400 miljoonaa euroa käyttää toisin, esimerkiksi pienituloisten tukemiseen tai tuloverojen alennukseen.

Kososen mukaan tutkimus ja siinä käytössä ollut rekisteriaineisto olivat hyvin laajoja. Hänen mukaansa tutkimus ei ole mikään viimeinen piste asialle vaan jatkotutkimukset ovat tervetulleita.

”Vielä parempi olisi, jos valtiovalta innostuisi tekemään kokeilun, jossa vaikutuksia voisi selvittää vielä luotettavammin.”

Tutkimusta ovat kritisoineet muun muassa taloustieteen professori Roope Uusitalo (kirjoitus tässä), Veronmaksajien jäsenlehden Taloustaidon entinen päätoimittaja Antti Marttinen (kirjoitus tässä) sekä ekonomistit Mauri Kotamäki Keskuskauppakamarista ja Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä (kirjoitus tässä).

Kotitalousvähennyksen vaikutusta ei voi tutkia niin, että verrattaisiin toisiinsa kahta Suomea: sellaista, jossa on kotitalousvähennys, ja sellaista, jossa ei ole.

Siksi tutkijat loivat kaksi tutkimusasetelmaa. Ensimmäisessä verrattiin siivousalan myynnin kehitystä Suomessa ja Ruotsissa sen jälkeen kun Ruotsissa vuonna 2007 otettiin käyttöön suunnilleen vastaava tukijärjestelmä. Toisessa verrattiin remonttialan kehitystä Suomessa muiden mahdollisimman samanlaisten alojen työllisyyteen sen jälkeen kun remonttipalvelujen tuen enimmäismäärää kasvatettiin tuntuvasti vuonna 2009.

Tällä tavoin pyrittiin selvittämään, mitä alan työllisyydelle ja harmaalle taloudelle tapahtui, kun vähennys käytännössä laski palveluiden hintaa kuluttajalle.

Kritiikin mukaan tutkijat tarkastelivat liian lyhyttä ajanjaksoa eivätkä riittävästi huomioineet samanaikaisen finanssikriisin vaikutusta palveluiden kysyntään. Lisäksi Suomi ja Ruotsi eivät olleet kriitikoiden mielestä tuona ajanjaksona vertailukelpoisia juuri finanssikriisin takia.

Tuomas Kososen mukaan vero- ja tulonsiirtotutkimusten koeasetelmiin sisältyy aina se ongelma, että seuranta-aika ei voi olla pitkä, koska talouden muut muutokset voivat alkaa vaikuttaa tutkittaviin ryhmiin.

”Pitkälle viedyssä seurannassa ei ole varmaa, onko kyse veromuutoksen vaikutuksesta vai jostain muusta. Lyhyt ajanjakso ei estä verojen tehokkuusvaikutuksia koskevien tulkintojen tekemistä. Sen verran kritiikki on oikeassa, että tämän perusteella ei voi sanoa, miten veromuutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä. Toisaalta jos lyhyellä aikavälillä ei nähdä mitään vaikutuksia, on aika hyvä valistunut arvaus, että vaikutukset eivät kovin suuria ole pitkälläkään aikavälillä.”

Professori Roope Uusitalo arvioi, että tutkimusmetodi eli niin sanottu kiinteiden vaikutusten arviointi ei riittävästi huomioi uusien yritysten syntymistä, millä voi olla merkittävä vaikutus esimerkiksi siivousalan myyntiin ja työllisyyteen.

Kosonen ei usko tällä olevan merkittävää vaikutusta eikä pidä sitä vakavana huolena johtopäätösten kannalta. Hänen mukaansa uusia yrityksiä ei synny vuosittain niin paljon, että ne voisivat muodostaa jättimäistä osaa myynnistä ja työllisyydestä. Lisäksi ihmiset eivät osta palveluita pelkästään uusilta yrityksiltä vaan myös jo olemassa olevilta.

Entäpä sitten tutkimusajankohdat vuosina 2007 ja 2009, jotka osuivat yksiin myös Suomea ja Ruotsia ravistelleen finanssikriisin kanssa? Talouskasvu sakkasi, mikä vaikutti tavaroiden ja palveluiden kysyntään.

”Se on totta, ja se on myös läpinäkyvästi tutkimusraportissa kerrottu. Huomioimme joka kohdassa, että se vähän heikentää tulosten uskottavuutta erityisesti remonttialan kotitalousvähennyksen laajennuksen osalta Suomessa ja katkaisee Ruotsin siivousalan tarkasteluperiodin lyhyeksi. Siksi päätulkinnat on tehty vuodesta 2007, kun järjestelmä otettiin käyttöön Ruotsissa ennen finanssikriisiä.”

Kososen mukaan Ruotsi on Suomelle hyvä vertailumaa, koska järjestelmä tuli siellä heti laajasti käyttöön. Kun tutkijat vertasivat ennakkotrendejä Suomen ja Ruotsin välillä, ne olivat hyvin päällekkäiset. Olisi voinut olettaa, että kun Ruotsi otti järjestelmän käyttöön, työllisyys Ruotsin siivousalalla olisi parantunut ja erkaantunut Suomen kehityksestä. Niin ei käynyt.

Suomi otti vähennyksen käyttöön vuonna 2001, mutta täältä ennen–jälkeen-vertailua on Kososen mukaan vaikea tehdä luotettavien aineistojen puutteen takia. Lisäksi käyttöönottoa edelsi muutaman vuoden kokeilujakso.

Tutkijat saavat kritiikkiä myös historiattomuudesta, koska he eivät näe, että pimeän työn teettäminen olisi vähennyksen voimassaoloaikana vähentynyt.

”Tutkijoiden johtopäätös – – on nimittäin sen suuntainen, että koska pimeitä töitä ei nykyään teetetä, se todistaa, että vähennyksellä ei ole harmaata taloutta vähentävää merkitystä”, Antti Marttinen kirjoittaa blogissaan.

”Tässä on minusta mutu-tuntuma vastaan tutkittu tieto. Mihin hän perustaa väitteensä, että pimeän työn teettäminen on vähentynyt? Tässä tutkitussa tiedossa tarkasteltiin, pitääkö mutu-tieto paikkansa, eikä se pitänyt”, Kosonen sanoo.

Kososen mukaan Suomi on kaupungistunut, kulttuuri on kansainvälistynyt ja tulot ovat nousseet. Sen seurauksena palveluita on ryhdytty käyttämään enemmän. Kun samaan aikaan kotitalousvähennys on otettu käyttöön, voi syntyä vaikutelma, että palveluiden kasvanut käyttö on vähennyksen ansiota.

”Harmaasta taloudesta on ihmeellisiä väitteitä, että ennen sitä oli hirveästi ja nyt ei yhtään. Mihin tämä perustuu? En ole nähnyt yhtäkään todistetta tai tilastoa.”

Toisaalta harmaan talouden luonne lienee, ettei siitä ole tilastoja.

”Vaikka näin olisikin, että harmaa talous olisi aiemmin ollut suurempaa, sen väheneminen voi johtua muustakin kuin kotitalousvähennyksestä. Painotan vielä, että meillä ei ole mitään todisteita, että harmaata taloutta olisi aiemmin ollut enemmän.”

Kosonen ja tutkimusprofessori Jarkko Harju ovat taloustieteiden tohtoreita ja kokeneita tutkijoita. Heidän yhdessä Youssef Benzartin ja Dorian Carlonin kanssa tekemänsä tutkimus arvonlisäveron alennuksen vaikutuksista hintoihin julkaistiin syksyllä maailman arvostetuimpiin kuuluvassa taloustieteen tutkimusjulkaisussa, The Journal of Political Economy -lehdessä.

Kotitalousvähennystä tutkineeseen ryhmään kuului myös Aliisa Koivisto ja Sami Jysmä.

Tutkimus on osa valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvityshankkeita. Valtioneuvoston kanslia ei ole sitä tilannut, vaan Vatt ja PT muodostivat konsortion, joka haki hankeohjelmasta siihen julkista rahoitusta.

Harju ja Kosonen ovat muun muassa ravintola-alan arvonlisäveromuutosten vaikutuksia tutkiessaan hyödyntäneet vertailuasetelmaa Ruotsin ja Suomen välillä ja todenneet sen toimivaksi. Tämä yhdessä Oskar Skansin kanssa tehty tutkimus julkaistiin Journal of Public Economics -lehdessä vuonna 2018.