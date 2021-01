Venäjän tapahtumat kulkevat saman kaavan mukaan kuin aiemmin monissa luhistumisen partailla olevissa tyrannioissa, kirjoittaa Yrjö Rautio kolumnissaan.

Jokainen tyranni kaatuu joskus. Tämän tiennee myös Venäjän presidentti Vladimir Putin. Siksi turvallisuuspalvelu FSB:n entinen johtaja on alkanut pelätä – ensimmäistä kertaa valtakaudellaan.

Putin on tähän asti vähätellyt oppositiojohtaja Aleksei Navalnyitä naurettavuuteen asti. Hän ei ole vahingossakaan sanonut edes tämän nimeä. Nyt vähättely on muuttunut peloksi. Siitä todistaa yritys estää massiivisella poliisiväkivallalla mielenosoitukset Navalnyin puolesta.

Venäjän tapahtumat kulkevat saman kaavan mukaan kuin aiemmin monissa luhistumisen partailla olevissa tyrannioissa.

Videokuvat mielenosoittajia vimmaisesti pamputtavista poliiseista tuovat mieleen Valko-Venäjän. Ne herättävät muistikuvia myös kymmenen vuoden takaisista arabikevään kansannousuista ja yrityksistä tukahduttaa ne.

Putinin hallinto syyttää mielenosoituksista ulkovaltoja, ennen muuta Yhdysvaltoja. Sekin kuuluu vakiokaavaan.

Väkivallan avulla tyrannit voivat pitkittää otettaan vallankahvasta, mutta vain niin kauan kuin valtion väkivaltakoneisto pysyy heille uskollisena. Heidän kohtalonsa on sinetöity, kun väkivaltakoneisto tai ainakin suuri osa siitä hylkää valtiaansa ja siirtyy kansansa puolelle. Siitä ei toistaiseksi ole Venäjällä merkkejä, mutta sekin päivä vielä koittanee.

Putinin hallinto ei ole enää vuosiin piitannut, mitä muu maailma ajattelee sen toimista. Navalnyin kohtelu voi kuitenkin ylittää röyhkeässä piittaamattomuudessaan rajan, jonka takaa ei ole enää paluuta.

Ilmeisesti Putinin hallinto arvioi itsekin menettäneensä maineensa ja kunniansa niin täydellisesti, ettei sillä ole menetettävää. Se ei pelkää edes muun maailman sanktioita, koska Krimin valtauksen ja Ukrainan sisällissodan lietsomisen nostattamat pakotteet ovat osoittautuneet tehottomiksi.

Euroopan unioni taisikin tehdä viisaasti, kun päätti miettiä vielä hetken, mihin ryhtyä. Lisää tehottomia pakotteita entisten lisäksi tuskin auttaisi. Nyt on keksittävä muuta ja tehokkaampaa.

Ulkomaailman reaktiot ovat tärkeitä, mutta vain venäläiset itse voivat Putinin tyrannian kaataa. On mahdotonta tietää, milloin kansalaisten tyytymättömyys ylittää kriittisen pisteen, mutta sitä kohti ollaan menossa.

Venäjä on läpeensä korruptoitunut, taloudellisesti ja teknisesti takapajuinen maa. Sen talous perustuu yksipuolisesti fossiilisiin polttoaineisiin. Kun niiden kysyntä ja hinta romahtavat lopullisesti, romahtavat myös talous, elintaso ja Putinin hallinnon legitimiteetti.

Arabikevät kaatoi muutamia verisiä diktaattoreita, mutta ei johtanut demokratian ja ihmisoikeuksien voittoon, vaan yhä jatkuvaan väkivaltaan ja sekasortoon.

Miten käy Venäjän, kun Putinin tyrannia lopulta kaatuu? Onko Navalnyistä uudeksi johtajaksi? Mikä on hänen ohjelmansa? Siitä tiedämme melko vähän, ja se on antanut tilaa villeille spekulaatioille myös Suomessa.

On vasemmistolaisia, jotka vähättelevät Navalnyitä ja katsovat, ettei hänen oikeuksiaan sovi puolustaa, koska hän edustaa ”väärää”, populistista, nationalistista ja oikeistolaista poliittista suuntaa. Outopa on heidän käsityksensä demokratiasta ja ihmisoikeuksista!

Olennaisimman sentään tiedämme. Navalnyi on keskittynyt yhteen asiaan: Putinin kaatamiseen. Hän on liittoutunut likimain kenen kanssa tahansa, jos se on palvellut tätä päämäärää – joskus äärioikeiston, joskus kommunistien.

Taktiikka on tuonut hänelle tuulta haistelevan populistin maineen.

Navalnyi taistelee korruptiota vastaan. Juuri korruptio sitoo valtion väkivaltakoneiston, poliittisen ja taloudellisen vallan ja järjestäytyneen rikollisuuden osiksi samaa putinilaista valtakoneistoa. Ellei korruptioita saada kitketyksi, ei muissakaan asioissa ole toivoa paremmasta.

Navalnyi on vaatinut demokratiaa, vapaita vaaleja ja vapaata tiedonvälitystä. Hän siirtäisi presidentin valtaa parlamentille, lyhentäisi presidentin valtakaudet takaisin neljään vuoteen ja rajaisi kaudet enintään kahteen, olivat ne perättäisiä vai eivät.

Navalnyi on vaatinut oikeuslaitoksen uudistamista, jotta tuomioistumista tulisi riippumattomia. Se tekisi Venäjästäkin vihdoin oikeusvaltion.

Tätä tärkeämpiä asioita ei Venäjällä ole. Ne ovat venäläisen yhteiskunnan uudistumisen ja taloudellisenkin kehityksen ehdottomia edellytyksiä. Siksi on syytä toivoa menestystä ainakin Navalnyin ohjelmalle, ellei hänelle itselleen.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.