Hallituksen päänvaivana ovat koronaväsymys, pääkaupunkiseudun kapinakaupungit, jatkuva uhkatilan ylläpito ja surkea rokotetilanne.

Hallituksen koronavirusviestintä on tällä viikolla on näyttänyt aika lailla entiseltä, mutta siinä on näkynyt myös merkkejä tuskaisuudesta.

Maanantaina pääministeri Sanna Marin (sd) sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoivat kolmivaiheisesta suunnitelmasta, jolla Suomi yrittää taltuttaa maata uhkaavat uudet ja ärhäkät koronaviruksen muunnokset.