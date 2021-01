Main ContentPlaceholder

Politiikka | Koulutus

Peter Vesterbackan yritys aikoo värvätä kutistuviin suomalaislukioihin opiskelijoita Vietnamista ja Uzbekistanista

Yrittäjä Peter Vesterbacka: ”Onhan se hassua, että Suomessa on lukioita, jotka käyvät puolella kapasiteetilla. Osa niistä on jo ihan henkitoreissaan, mutta maailmalla on runsaasti opinhaluisia nuoria.”

Peter Vesterbacka puhui Satakunta Kasvuun ry:n järjestämässä seminaarissa Porissa vuonna 2019.­