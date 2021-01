Lopullisia tarjouksia pyydetään huhtikuun loppuun mennessä.

Suomen hävittäjähankinta etenee kohti loppusuoraa. Puolustusvoimien logistiikkalaitos on tänään lähettänyt HX-hankkeen viimeisen ja lopullisen tarjouspyynnön, valtioneuvoston kanslia tiedottaa.

Lopullinen tarjouspyyntö koskee viittä eri hävittäjää sekä niiden aseita ja järjestelmiä. Tarjous pyydetään amerikkalaiselta Boeing F/A-18 Super Hornetilta, ranskalaiselta Dassault Rafalelta, britannialaiselta Eurofighter Typhoonilta, amerikkalaiselta Lockheed Martin F-35:lta sekä ruotsalaiselta Saab Gripeniltä.

Lopullisia tarjouksia pyydetään huhtikuun loppuun mennessä. Tarjoukset ovat sitovia.

Viimeinen tarjouspyyntö tarkoittaa, että Suomen jättimäinen hävittäjähanke etenee loppusuoralleen. Eduskunta on hyväksynyt hankkeelle 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden. Tämän lisäksi hankkeelle on myönnetty 579 miljoonaa euroa. Tällä rahalla on tarkoitus varmistaa, että hävittäjät saadaan viiden vuoden kuluessa osaksi Suomen puolustusjärjestelmää. Näiden lisäksi hankkeen valmistelukustannuksiin on myönnetty 21 miljoonaa.

Valtioneuvosto päättää puolustusministeriön esityksestä hävittäjien hankinnasta 2021.

Uusilla hävittäjillä on tarkoitus korvata nykyiset vanhenevat Hornetit. Hankinta on sekä euromääräisesti että puolustuspoliittisesti valtava. Hankinta vaikuttaa puolustusvoimien ja Ilmavoimien taistelukykyyn 2060-luvulle asti.

Hävittäjät kävivät esittelemässä toimintakykyään Suomessa vuoden 2020 alkupuolella.