Kuntavaalit

Puheenjohtaja Ohisalo kuntavaalikampanjan avauksessa: ”Kukaan ei ole viemässä sitä diesel- tai bensiiniautoa pihasta.”

Vihreät haluaa kehittää kuntia, joissa vähäpäästöinen elämä on vaivatonta tulotasosta riippumatta. Puheenjohtaja Maria Ohisalo korosti puolueen kuntavaalikampanjan avauksessa lauantaina myös koulujen riittävien resurssien merkitystä sekä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä.

”Me lähdemme vaaleihin valoisalla viestillä. Meillä on ratkaistavana ilmastokriisi, luontokato ja ihmisille tärkeiden arjen palveluiden tulevaisuus tilanteessa, jossa monen kunnan talous on tiukalla. Ratkaisut voidaan löytää, kunhan pidämme kiinni vahvuuksistamme, päättäväisyydestämme ja kyvystämme asettua toisen ihmisen asemaan”, Ohisalo sanoi vihreiden puoluetoimistolla Helsingissä.

Ohisalo totesi, että monista ilmastonmuutosta hidastavista elämäntapavalinnoista on jo tullut osa monen suomalaisen arkea. Usein nämä valinnat ovat helppoja ja myös taloudellisesti järkeviä.

Puolueen tavoitteena on edistää kunnissa rakennetta, jossa harrastukset, palvelut ja työpaikat ovat helposti saavutettavissa kullekin sopivalla tavalla.

”Se tarkoittaa erilaisia liikkumistapoja ovat ne sitten pyöräteitä, raiteita, kutsuliikennettä tai biokaasu- tai sähköautoja. Eikä kukaan sitä diesel- tai bensa-autoakaan ole sieltä pihasta viemässä. Vihreät esittää myös kaupunkiseutujen lähijunaliikenteen uudistamista. Ottamalla käyttöön vanhoja seisakkeita voitaisiin saada miljoona ihmistä junaliikenteen piiriin”, Ohisalo sanoi.

Ohisalo vastasi samalla perussuomalaisten puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle, joka totesi viime viikolla puolueensa kampanja-avauksessa, että ”ylikierroksilla käyvä ilmastoposeeraus on [...] uhka suomalaisten hyvinvoinnille. Se karkottaa maasta työpaikkoja ja kurjistaa kohtuuttomasti tavallista kansalaista”.

”Jotkut väittävät, että ilmastotoimet kurjistavat meitä, mutta eihän se niin ole. Esimerkiksi tuulivoima on jo jonkin aikaa ollut selvästi edullisin tapa tuottaa sähköä. Olennaista on, että yhteisillä päätöksillä kestävä elämäntapa tehdään helpoimmaksi elämäntavaksi tuloista riippumatta”, Ohisalo sanoi.

Ohisalon mukaan vihreät haluaa kantaa kunnissa huolta myös palveluista, erityisesti koulujen tilanteesta.

”Kouluissa on laitettava perusasiat kuntoon. Liian moni lapsi jää ilman tukea ja liian moni opettaja väsyy. Koulujen resursseja on tuettava. Vaikka hyvän sään aikaan kaikki puhuvat koulutuksen tärkeydestä, tiukoissa paikoissa puolueiden välillä on eroja. Ilman panostuksia koulutukseen meillä ei ole innovaatioita eikä kasvua”, Ohisalo sanoi.

Ohisalo nosti esiin myös mielenterveysongelmien kasvun ja erityisesti nuorilla.

”Nyt on aika tehdä arvovalintoja. Onko meillä mahdollisuuksia huolehtia palveluista ja heikoimmassa asemassa olevista vai lähdetäänkö vain leikkaamaan arjen tärkeimmistä palveluista tässä maailmanajassa? Vihreät haluaa pitää heikoimpien, pienten ja luonnon puolta silloinkin, kun ajat ovat vaikeat.”

Ohisalo nosti esiin myös vihreiden perinteiset luontoarvot, metsien ja lajiston suojelun. Erityisesti koronavuosi on Ohisalon mukaan osoittanut, miten tärkeitä metsät ja luonto ylipäätään suomalaisille ovat.

Vihreät tavoittelee kuntavaaleissa suurimman puolueen asemaa ja pormestarin virkaa niin Helsingissä, Turussa kuin Tampereella. Puolueen pormestariehdokas Helsingissä on nykyinen apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Sinnemäki toi puheessaan esiin, miten vihreiden pitkään ajamista tavoitteista, kuten hiilineutraaliuden tavoittelusta on tullut kaikkien suurten kaupunkien valtavirtapolitiikkaa.

”Maailmalla me olemme kiinnostavia monien mielestä siksi, että olemme kaupunki, joka osaa yhdistää ilmastonmuutoksen torjunnan inhimillisen ja tasavertaisen kaupungin rakentamiseen. On myös oikeudenmukaista, että päästöjä vähennetään kunnianhimoisesti siellä, missä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja esimerkiksi kestävälle liikkumiselle on runsaasti tarjolla”, hän sanoi.

Myös Sinnemäki korosti ilmastotekojen helppouden merkitystä. Päästöjen vähentämisen Helsingissäkään ei pidä vaatia sankaritekoja tai tuskaista luopumista.

Vihreiden tavoitteena on Sinnemäen mukaan, että hiilen ja turpeen poltto muidenkin kaupunkien lämmittämisessä loppuu. Helsingissä vihreät aikaistaisi hiilestä luopumista vielä nykyisestä vuoden 2029 tavoitteesta. Korvaajaksi halutaan löytää kaukolämmön lähteitä, jotka eivät edellytä minkään polttamista.

Myös Sinnemäki korosti huolta erityisesti nuorten jaksamisesta koronakriisin yli ja jälkeen. Kunnissa olisi pidettävä huolta koululaisista, joiden elämään ja hyvinvointiin kriisi, etäkoulu ja sosiaalinen eristäytyminen uhkaavat jättää pitkän jäljen.