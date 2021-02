Ulkoministeri Haavisto tuomitsee Myanmarin vallan­kaappauksen: ”Demokratian ja ihmis­oikeuksien kannalta tilanne on äärimmäisen huolestuttava”, Haavisto sanoo HS:lle

Haaviston mukaan 17 suomalaista on tehnyt maahan matkustusilmoituksen. Heistä 8 on tavoitettu.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tuomitsee Myanmarin vallankaappauksen.

”Demokraattisen prosessin häiritseminen ja sen keskeyttäminen on erittäin huono asia Myanmarin kehitykselle. On aivan selvä, ettei maan ongelmia ratkaista sotilasvallankaappauksella”, Haavisto sanoo HS:lle.

”Maa on ollut moniongelmainen ennenkin, mutta tällaisilla toimilla ei kehitystä edistetä. Totta kai Suomikin tulee vaatimaan toimistaan pidätettyjen parlamentaarikkojen vapauttamista.”

Haavisto sanoo, että ulkoministeriön maanantaiaamun tiedon mukaan 17 suomalaista tehnyt matkustusilmoituksen Myanmariin. Aamukahdeksalta heistä oli tavoitettu Haaviston mukaan kahdeksan.

”Tilanne on todella vakava, siellä on ilmeisesti suljettu kaupat ja ilmoitettu ulkonaliikkumiskiellosta.”

Myanmarin asevoimat kertoi varhain maanantaina Suomen aikaan julistaneensa vuoden kestävän poikkeustilan ja ottaneensa kiinni valtiokansleri Aung San Suu Kyin ja useita muita vallassa olevan NLD-puolueen merkkihahmoja.

Myanmarissa pidettiin marraskuussa vaalit, jonka NLD-puolue voitti selvästi 80 prosentin ääniosuudella. Asevoimien kannattama puolue hävisi. Asevoimien mielestä vaalit olivat vilpilliset.

Aiemmin Burmana tunnettua Myanmaria hallitsi sotilasjuntta vuoteen 2011.

Valta on siirretty asevoimien komentajalle, kenraali Min Aung Hlaingille, kertoo uutistoimisto Reuters.

Haavisto sanoo, että Myanmarin sotilashallinnolla on hyvin synkkä historia, silloin kun maa oli sotilasjuntan käsissä.

”Demokratian ja ihmisoikeuksien kannalta tilanne on äärimmäisen huolestuttava.”

Hän sanoo, että EU ei ole vielä ehtinyt sopia linjastaan.

”Uskon, että se on hyvin samantyyppinen kuin se, minkä Yhdysvaltojen ulkoministeri on jo ilmaissut. Eli että vaaditaan vallankaappaajia ja sotilaita perääntymään toimistaan ja vapauttamaan pidätetyt siviilijohtajat. Uskon, että tämä tulee olemaan kansainvälisen yhteisön kantaa tilanteeseen.”

Armeijan lisäksi oppositio ja kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet vaaleja, sillä maassa on 37 miljoonaa äänioikeutettua, joista noin 1,5 miljoonalta on viety äänioikeus.

Myanmarin vainotuilta rohingya-muslimeilta on viety kansalaisuus ja siihen kuuluvat oikeudet, myös äänioikeus. Maassa on jäljellä noin 600 000 rohingya-muslimia, joista noin puolet on äänestysikäisiä.

Haavisto sanoo, että vuoden 2011 jälkeen Myanmar on ollut kansainvälisen yhteisön kasvavan kehitysavun kohde.

”Yhteistyö on kehittynyt. Toinen ulottuvuus on ollut buddhalaisten ja muslimien jännitteet sekä rohingya-muslimien oikeuksien polkeminen. Kaiken kaikkiaan Myanmarin kehityksessä on kuitenkin ollut paljon hyvin piirteitä.”

Hän sanoo, että EU:n mahdolliset painostustoimet selviävät vasta myöhemmin.

”EU ja EU-maat ovat suuria kehityspanoksen antajia Myanmarille. Tässä on Myanmarille suuri taloudellinen aspekti, jolla EU voi pyrkiä vaikuttamaan ja tietysti vielä suurempi vaikutus on laajalla kansainvälisellä painostuksella.”