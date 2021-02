Lunastuksista maksettavien korvausten pitäisi olla lähempänä maan todellista arvoa.

Lainsäädäntö kuntien oikeudesta tehdä maa-alueiden pakkolunastuksia on menossa uusiksi. Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kurvinen pitää uudistusta tärkeänä ja sanoo puolueen toivovan, että oikeusministeriössä valmisteltava esitys saadaan eduskunnan käsittelyyn jo tämän kevään istuntokaudella.

Kurvisen mukaan olisi tärkeää parantaa maanomistajien oikeusturvaa. Kuntien ei pitäisi saada tehdä bisnestä pakkolunastuksilla.

”Tärkeää on, että korvaukset saadaan vastaamaan paremmin maan oikeaa arvoa. Silloin myös kunnalla ja energiayhtiöillä on halua käydä neuvotteluja ja tehdä vapaaehtoisia kauppoja”, Kurvinen sanoo STT:lle.

Nykyinen lunastuslaki on peräisin vuodelta 1977, joten sitä ei ole uudistettu nykyisen perustuslain aikana. Sen uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

”Julkisuudessa on ollut useita mieliä kiihottaneita pakkolunastuksia, esimerkiksi Tuusulassa ja Vantaalla. Ne on koettu epäoikeudenmukaisina ja on esitetty epäilyjä siitä, että kunnat käyttävät pakkolunastuksia mieluummin kuin vapaaehtoisia neuvotteluja”, Kurvinen sanoi.

Lunastuksia tehdään eniten tiehankkeita ja voimalinjojen rakentamista varten. Kurvisen mukaan pakkolunastuksilla on edelleen paikkansa, jos sopua kaupoista ei muuten synny, mutta niiden tulisi olla poikkeustapauksia. Ne eivät saisi olla kunnille houkuttelevampi keino kuin normaali kaupankäynti. Kyseessä ovat maanomistajien perusoikeudet ja omaisuudensuoja, hän sanoo.

”Useimmille kunnille tämä ei ole ongelma, tällä puututaan vain räikeimpiin tapauksiin.”

Asian etenemisestä kertoi aiemmin MTV.