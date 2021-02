Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja varapuheenjohtaja Petri Honkonen vastaavat Iltalehden julkaisemista viesteistä alkaneeseen keskusteluun. Draamaa on ollut, mutta hallitusasema ei ole harkinnassa, he sanovat.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen haluaa oikoa mielikuvaa siitä, että puolueessa käytäisiin vakavaa pohdintaa hallituksessa olon järkevyydestä.

”Minun mielestäni tällainen tulkinta siitä, että koko ajan käydään keskustelua siitä, että ollaanko hallituksessa vai ei, niin ei se pidä paikkaansa”, Kurvinen sanoo.

Kurvisen lisäksi myös keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen torjuu ajatuksen siitä, että hallitusasemaa pohdittaisiin vakavissaan.

”Ei se pidä paikkaansa”, hän sanoo ykskantaan.

Keskustelu heikkojen kannatuslukujen kanssa painivan keskustan tilanteesta kiihtyi taas viikonloppuna, kun Iltalehti uutisoi keskustavaikuttajien sähköpostikirjeenvaihdosta.

Julkaistuissa viesteissä käytiin kriisinsävytteistä keskustelua esimerkiksi otsikon ”Ei valoa tunnelin päässä” alla. Puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko kuvaili, että puolue on ”sillassa”. Painitermein siltaan heitetty painija on lähellä tappiota.

Viesteistä välittyi myös mielikuva siitä, että puolueen sisällä punnitaan vakavissaan miten hallituksessa pysymisestä voitaisiin viestiä uskottavasti ja ylipäätään onko hallituksessa jatkaminen enää mielekästä.

Pitkän linjan puoluevaikuttaja Ossi Martikainen esimerkiksi kirjoitti, ettei keskusta enää oikein voi sanoa, että vaalitappiosta huolimatta se haluaa pysyä hallituksessa ja turvata toimintakykyisen hallituksen. Syy on, että keskusta käytti tämän kortin jo tukiessaan Pekka Haaviston (vihr) jatkoa ulkoministerinä. Martikainen ehdotti viesteissä, että keskustan tulisi kertoa, että se arvioi hallitusasemaa puoliväliriihessä.

Kurvinen toteaa, että hallituspolitiikassa on kyllä ollut ”vaikeita hetkiä ja draamaakin”. Hän muistuttaa samalla, että vuoden 2019 vaalitappion jälkeen kaikki päätökset hallitukseen menosta puolueessa tehtiin yksimielisesti eikä senkään jälkeen ole tullut varsinaisia avauksia hallituksesta lähtemisestä. Puolue ei siis ole kovin jakautunut asiassa, vaikka julkisuuteen on heijastunut kipuilua.

”Meillä on ollut yksimielisiä puolueen hallitus, eduskuntaryhmä, puoluevaltuusto, johon kuuluu 130 henkeä. [...] Meillä on ollut puoluekokouksia kaksi kappaletta hallitukseen menon jälkeen, 2019 Kouvolassa ja 2020 Oulussa. Muistaakseni ei yhtään puheenvuoroa ole puoluekokouksessa esitetty, että lähdetään hallituksesta”, Kurvinen sanoo.

”Missään vaiheessa meidän kentältä ei ole tullut sellaista vakavaa esitystä, että hallituksesta tulisi lähteä.”

Vaikeuksista hallituksissa Kurvinen haluaa nostaa esiin yhteistyön vihreiden kanssa.

”Olemme olleet ärtyneitä heidän julkisista avauksistaan. He ovat meidän mielestämme koko ajan tulleet julki ilmastopolitiikassa ja maahanmuuttopolitiikassa semmoisilla kannanotoilla, jotka eivät ole hallitusohjelmassa tai joista hallitus on sopinut toisin. He käyvät koko ajan julkista semmoista omaa politiikkaansa, jonka takia me joudumme kiusalliseen asemaan, vaikkei hallitus mitään päättäisikään”, hän sanoo.

”Me joudumme koko ajan sitten selittämään vihreiden ulostuloja. Olemme kipuilleet sen kanssa.”

Kurvinen kommentoi myös viesteissä käytyä keskustelua perussuomalaisten Jussi Halla-ahon keskustalle heittämästä kuntavaalihaasteesta, jota Saarikko kuvaili ”tanssiinkutsuksi”.

Halla-aho sanoi puolueen kuntavaaliohjelman julkistuksen yhteydessä viime viikolla, että mikäli keskusta romahtaa kuntavaaleissa, se lähtee väistämättä hallituksesta. Tämän seurauksena myös nykyhallitus kaatuu, hän uskoo.

Kurvisen mielestä vaaleilla on kyllä yleispoliittista merkitystä, muttei sellaista hallituspoliittista merkitystä kuin Halla-aho haluaa sanoa. Kurvisesta perussuomalaiset harhauttaa äänestäjiä korostaessaan vaalien valtakunnanpoliittista asetelmaa.

”Halla-aho tekee harhaanjohtavaa markkinointia, koska jos katsoo heidän kuntavaalipaperinsa, niin siellähän ei ole mitään kunnallispoliittista todellista.”

Iltalehden julkaisemista keskustalaisten viesteistä välittyi myös huoli kuntavaalien ehdokashankinnasta. Esiin nostettiin esimerkiksi se, että keskusta jää sosiaalisessa mediassa perussuomalaisista jälkeen. Tämän koettiin voivan kostautua koronan vaikeuttaessa ihmiseen kohtaamista vaalityössä.

”Sellaista tahmeutta on, mitä on meidän käsityksemme mukaan ja tietojemme mukaan myös muilla puolueilla. Edellisiin kuntavaaleihin 2017 verrattuna mitään olennaista eroa ei ole”, sanoo varapuheenjohtaja Honkonen ehdokashankinnasta.

”Korona haastaa totta kai sitä ehdokashankintaa, mutta se koskettaa varmasti muitakin puolueita, kun on ihan konkreettisesti vaikeaa tavata ihmisiä ja hakea nimi siihen ehdokassuostumuslappuun. Tämä tietenkin on ihan oikeakin haaste”, hän sanoo.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoi viikonloppuna Facebookissa, että keskustalla on tällä hetkellä koossa 3 800 ehdokasta, mikä olisi aikeena vielä tuplata.