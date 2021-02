Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan vihreät ei ole esittänyt mitään hallitusohjelman vastaista. Hyvä yhteistyö olisi molempien puolueiden kannalta parempi vaihtoehto kuin jatkuva erimielisyyksien korostaminen, Pitko sanoo.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko sanoo yllättyneensä siitä, että vihreiden julkiset avaukset aiheuttavat hallituskumppani keskustassa ärtymystä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi HS:lle maanantaina, että ”keskusta joutuu jatkuvasti selittämään vihreiden ulostuloja”.

”He ovat meidän mielestämme koko ajan tulleet julki ilmastopolitiikassa ja maahanmuuttopolitiikassa semmoisilla kannanotoilla, jotka eivät ole hallitusohjelmassa tai joista hallitus on sopinut toisin. He käyvät koko ajan julkisuudessa semmoista omaa politiikkaansa, jonka takia me joudumme kiusalliseen asemaan, vaikkei hallitus mitään päättäisikään”, Kurvinen purki tuntojaan.

Pitko sanoo, ettei vihreät ole esittänyt mitään hallitusohjelman vastaista. Hänen mukaansa on vain luontevaa, että puolueet esittävät hallituksessakin omia avauksiaan hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Meidän avauksemme esimerkiksi ilmastopolitiikasta ovat täysin hallitusohjelman suuntaisia. Jos ajatellaan vaikkapa kunnianhimoista hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2035, niin totta kai siihen pääsemisen vaatiikin uusia avauksia.”

Viime aikoina erimielisyyttä on herättänyt muun muassa vihreiden esitys polttoaineverojen sitomisesta indeksiin.

Hallitusohjelmassa ei ole sovittu enää uusista korotuksista polttoaineveroihin, mutta vihreät pitää indeksiin sitomista yhtenä toimivana keinona liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Keskusta taas on paaluttanut, että lisäkorotuksista polttoaineiden verotukseen on turha yrittää edes neuvotella puolueen kanssa, koska se ei niitä tule hyväksymään.

”Yhdessä asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii uusia päätöksiä, ja tässä näkyy se, että keskustalle niiden tekeminen on vaikeaa”, Pitko arvioi Kurvisen lausuntoja.

Pitkon mukaan puolueiden välille on syntynyt kitkaa, koska vihreät vastaavasti kokee keskustan jarruttavan ilmastotoimia hallituksessa.

Pitko vertaa avauksia ilmastotoimista työllisyyskeskusteluun: hallitus on sopinut ohjelmassaan työllisyystavoitteesta muttei keinoista sen saavuttamiseksi, joten eri puolueet voivat tuoda omia ehdotuksiaan työllisyystoimiksi myös julkisuuteen.

”Me emme ylipäätään ole kokeneet keskustan avauksia millään tavalla kiusallisina. Meidän puolueitamme tuntuu erottavan se, että vihreät ei keskity siihen, mitä muut tekevät. Me keskitymme ajamaan omaa linjaamme. Keskustallekin tekisi hyvää keskittyä joskus omaan tekemiseensä sen sijaan, että he jatkuvasti analysoivat muiden tekemistä ja menettävät siitä malttinsa.”

Pitkon mukaan keskustan julkiset valitukset esimerkiksi vihreiden toiminnasta vaikeuttavat hallitusyhteistyötä.

”Totta kai se niin on. Kyllä me olemme näistä asioista nyt keskustelleet, ja välillä päästäänkin toimivaan keskusteluyhteyteen. Mutta sitten tulee tällaisia lausuntoja, ja aina ne ihmetyttävät”, Pitko sanoo Kurvisen sanomisiin viitaten.

Hän lisää toivovansa ”koko sydämestään”, että vihreät ja keskusta pystyisivät hallituksessa hyvään yhteistyöhön. Pitkon mukaan se ajaisi molempien puolueiden ja koko Suomen etua paremmin kuin jatkuva erimielisyyksien korostaminen.