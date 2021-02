Jussi Saramo: ”Me aiomme pitää huolen, että Suomessa on myös jatkossa maailman parhaat lähikoulut. Korona ei saa olla tekosyy koulutusleikkauksille.”

Uusi opetusministeri Jussi Saramo on ministerikautensa ajan myös hallituksen johtoviisikon jäsen.­

Vasemmistoliitto tavoittelee koulutuksen ja sivistyksen avulla tasa-arvoa ja hyvinvointia, puolue kertoo tiistaina julkaisemassaan kuntavaaliohjelmassa. Sen kärkiteemoihin kuuluvat koulutus, kunnat ilmastonmuutoksen ratkaisijoina sekä toimivat ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut.

”Pienten puolella!” puolue julistaa vaaliohjelmassaan.

Ohjelmaa esitteli vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo. Varsinainen vaalistartti puolueella on vuorossa 17. helmikuuta. ”Olen mukana kampanjastartissa ja joissakin tenteissä huhtikuussa”, viestittää puheenjohtaja Li Andersson vanhempainvapaalta HS:lle.

Kevään kuntavaalit ovat vasemmistoliiton mukaan ratkaisevassa asemassa siinä, miten kunnissa toivutaan koronakriisistä, joka on koetellut erityisesti koulutus- ja terveyspalveluita.

Puolue haluaa varmistaa, että kunnissa panostetaan hyvinvointiin ja julkisiin palveluihin leikkausten sijaan.

”Meidän Suomessamme kaikilla on oikeus hyvään terveyteen, tasa-arvoiseen koulutukseen ja ympäristön kannalta järkeviin valintoihin”, Saramo sanoo.

Saramon mukaan joistakin kunnista on kantautunut erittäin huolestuttavia tietoja leikkauksista ja lomautuksista.

”Jos nyt ryhdytään karsimaan elintärkeistä palveluista, on lasku tulevina vuosina moninkertainen”, Saramo sanoo.

Kunnat vasemmistoliitto nimeää myös ilmastonmuutoksen ratkaisijoiksi. Muita teemoja vaaliohjelmassa ovat työllisyys sekä kulttuuri, liikunta ja sivistys.

Terveyspalveluissa jokaisen suomalaisen pitäisi voida luottaa siihen, että terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsee korkeintaan viikossa. Myös terveyskeskusmaksujen ja hoitojonojen poistamista puolue tavoittelee.

Varhaiskasvatuksessa yksityistämisen kasvu johtaisi puolueen mukaan isompiin eroihin palveluiden laadussa, lasten valikointiin ja naisvaltaisen henkilöstön yhä heikompaan palkkaan.

”Varhaiskasvatusta ei tule yksityistää voittoa tavoitteleville toimijoille, vaan alan työolot on viimein laitettava kuntoon huolehtimalla siitä, että ryhmäkoot pysyvät riittävän pieninä ja työssä jaksaminen paranee. Tarvittaessa on myös paikallisesti korotettava palkkoja”, Saramo sanoo.

Peruskoulussa vasemmistoliitto pitää tärkeänä lähikouluperiaatetta. Tosin siinä on myös vaaransa silloin, jos asuinalueiden eriytyminen on edennyt liian pitkälle niin, että koulussa on hyvin vähän suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia.

Vasemmistoliiton mukaan monissa isoissa kaupungeissa on saatu hyviä kokemuksia, kun oppilaaksioton alueet on suunniteltu esimerkiksi niin, että tietylle alueelle sijoittuu kolme eri koulua.

”Me aiomme pitää huolen, että Suomessa on myös jatkossa maailman parhaat lähikoulut. Korona ei saa olla tekosyy koulutusleikkauksille”, Saramo sanoo.

Lukioissa ongelmana ovat vasemmistoliiton mukaan usein liian suuret, jopa 40 oppilaan ryhmät, kun ammatillisella puolella ongelmana on riittämätön määrä lähiopetustunteja: ”Kunnan pitää huolehtia siitä, että kaikille nuorille pystytään tarjoamaan tarpeeksi lähiopetusta toisella asteella.”

Kunnan on asetettava omat laatukriteerinsä niin lukio- kuin ammatilliselle koulutukselle. Kunnissa pitää myös edistää lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten välistä yhteistyötä esimerkiksi tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja toisessa toisen asteen oppilaitoksessa, vasemmistoliitto vaatii.

Ilmastonmuutosta kuntien tulisi hillitä vasemmistoliiton mukaan kohtuuhintaisella ja vähäpäästöisellä joukkoliikenteellä, joka mahdollistaisi autottoman elämän. Kaikkiin kuntiin pitäisi laatia kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Riittävän suurissa kunnissa olisi yhteiskäyttöpyöriä.

Vasemmistoliitto sitoutuu tekemään kaikista Suomen kunnista hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Ohjelma vaatii kunnallisia energiayhtiöissä luopumaan kivihiilen ja turpeen käytöstä vuoteen 2025 mennessä ja tuottamaan energiansa ensisijaisesti polttoon perustumattomilla ratkaisuilla.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa vasemmistoliiton ääniosuus oli 8,8 prosenttia, jolla irtosi 658 valtuustopaikkaa.

Puoluekannatusmittauksissa vasemmistoliiton suosio on jäänyt viime aikoina alle kahdeksan prosentin, viimeksi se oli HS:n mittauksessa 7,7 prosenttia.

Ehdokkaita puolueella on kasassa nyt noin 2 000. Viime kuntavaaleihin heitä kertyi yhteensä 3 200, ja vastaavaa ehdokasmäärää tavoitellaan myös tänä keväänä.