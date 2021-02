Eduskuntatyö käynnistyy jälleen tällä viikolla. Valtiopäivien avajaiset järjestetään keskiviikkona ja puhemiehet valittiin jo tiistaina. HS listaa teemoja, jotka työllistävät kansanedustajia kevätistuntokaudella.

Sote-uudistus, EU:n elpymispaketti ja koronavirustoimet kuuluvat kärkiteemoihin, kun eduskunnan kevätistuntokausi pyörähtää käyntiin tällä viikolla.

Puhemiehistö valittiin tiistaina, ja valtiopäivien avajaiset järjestetään keskiviikkona. Poikkeuksellisten aikojen vuoksi paikalla avajaistilaisuudessa eduskunnassa ei ole läsnä yleisöä. Sen sijaan presidentti Sauli Niinistön ja eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen (kesk) puheita voi seurata etänä.

Avajaisten jälkeen eduskuntatyö pääsee kunnolla käyntiin.

HS avaa Arkadianmäen kevättä värittäviä keskusteluja.

Sote-uudistus pääsee valiokuntien syyniin

Eduskuntakevään painokkaimpia teemoja on luonnollisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus (sote), jonka valiokuntakäsittely pääsee kunnolla käyntiin heti istuntokauden alussa.

Kansanedustajilla on edessään iso urakka. Lakiesityksillä on mittaa yli 1 600 sivua.

Kysymys on, saadaanko 15 vuotta tekeillä ollut sote viimein maaliin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa työtahti on ainakin kova. Keskustan Markus Lohen johtama valiokunta urakoi paketin kimpussa kolmen istunnon päivävauhtia pienillä tauoilla.

Yksin asian­tuntija­lausunnoissa riittää tekemistä. Suullisesti kuultavaksi on kutsuttu vajaat 130 tahoa ja kirjallisesti suurin piirtein saman verran.

Toive on, että uudistus pääsisi eduskunnan suureen saliin kesäkuussa. Kun kyseessä on sote, aikatauluihin kannattanee silti suhtautua varauksella.

Ratkaisun käsittelyssä esimerkiksi perustuslakivaliokunnan kantoja seurataan tarkkaan. Viime hallituskaudella uudistus ei läpäissyt perustuslakivaliokunnan seulaa ja hallitukselta lopulta loppui aika korjausten tekemiseksi.

Tällä kertaa perustuslakivaliokunnan lausuntoa voidaan odottaa aikaisintaan keväällä, tämän hetken veikkauksen mukaan huhti–toukokuussa.

Yksi vaikeus kokonaisuudessa on Uudenmaan erillisratkaisu, jonka perusteella noin kolmasosa suomalaisista saa eri tavalla järjestetyt sote-palvelut kuin muu Suomi. Uudellemaalle tulee neljä hyvinvointialuetta ja Helsinki, minkä lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus järjestää pääosan erikoissairaanhoidosta. Muilla hyvinvointialueilla ei tarvita näin monimutkaista rakennetta.

Myös sote-palveluiden rahoituksen jakautuminen Suomen sisällä sekä yksityisten palveluntuottajien asema voivat nousta esiin sote-käsittelyssä.

Oppositiossa viime aikoina erityisesti kokoomus on pitänyt kovaa ääntä uudistuksesta. Se vastustaa niin sen keskiössä olevaa maakuntamallia kuin uudistuksen rahoitusmalliakin. Puheenjohtaja Petteri Orpo vaati hiljattain, että koko sote-käsittelyssä otettaisiin aikalisä.

EU:n elpymispaketti kuumentaa tunteita

Toinen eduskunnan kevään polttavista kysymyksistä on EU:n elpymispaketti, jota eduskunta pääsee ruotimaan vielä kerran. Hallitus lähetti esityksensä EU:n niin sanotun omien varojen päätöksen hyväksymisestä eduskuntaan viime viikolla. Esityksestä on määrä käydä lähetekeskustelu 10. helmikuuta.

Esityksessä määritellään muassa Suomen jäsenmaksut vuosien 2021–2027 budjettikaudelle ja enimmäismaksut EU:n uudesta elpymispaketista.

Eduskunnassa käsitellään lisäksi hallituksen selontekoa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, eli siitä, miten elvytysvaroja käytetään Suomessa.

Kiinnostavaa eduskuntakäsittelyssä on ennen muuta, miten perustuslakivaliokunta suhtautuu elpymispakettiin.

Mikäli valiokunta katsoisi, että hätärahoitukseen osallistuminen tarkoittaa Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa EU:lle, pitäisi paketti hyväksyä suuressa salissa kahden kolmasosan enemmistöllä.

Siihen hallituksen omat äänet eivät riitä.

Tällöin ääniä pitäisi yrittää haalia oppositiosta, jossa erityisesti perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat suhtautuneet pakettiin hyvin kriittisesti.

Kokoomus puolestaan on kipuillut. Puolue on perustaltaan vahvan EU-myönteinen. Hallituksen neuvottelemaa ratkaisua se ei kuitenkaan ole halunnut varauksettomasti tukea. Puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi vastikään Ylen puoluejohtajakeskustelussa, että ratkaisu on huonosti neuvoteltu, ja puolue päättää kantansa eduskuntakäsittelyn yhteydessä.

Elpymispaketissa EU valtuuttaa komission hankkimaan rahoitusmarkkinoilta lainaa enintään 750 miljardia euroa, josta 390 miljardia euroa annetaan jäsenvaltioille vastikkeettomina avustuksina. EU:n myöntämien lainojen enimmäismäärä on 360 miljardia euroa.

Keskustelu rahojen jaosta otti tulta uudelleen, kun HS kertoi hiljattain, että Suomen saatavat paketista ovat pienentymässä.

Suomen piti saada EU:n elpymispaketista 3,2 miljardia euroa, mutta tuoreen arvion mukaan tulossa onkin puoli miljardia euroa vähemmän. Syy on laskukaavassa, jossa osa saatavista määräytyy sen mukaan, miten paljon maan talous on kärsinyt koronaviruksesta. Suomen arvioitu maksuosuus elpymispaketista on pysynyt ennallaan, noin 6,6 miljardia eurossa.

Perustuslakivaliokunta otti kesällä alustavaan pakettiin hyvin kriittisen kannan. Se kiinnitti tuolloin huomiota ennen muuta EU:n perussopimuksen artiklaan 310, jonka mukaan unionin tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. Huolena oli, että velanotto ehdotetulla tavalla voisi olla perussopimuksen vastaista.

Lisäksi perustuslakivaliokunta katsoi, että komission ehdotus saattaisi olla osin ristiriidassa perussopimuksen artiklan 125 kanssa. Sen mukaan EU tai yksittäinen jäsenvaltio ei saa ottaa vastakseen toisen valtion taloudellisia sitoumuksia.

Myöhemmin kesällä valiokunta viestitti, että huolet olivat lievittyneet EU:n neuvoston oikeuspalvelun lausunnon johdosta. Se ei kuitenkaan muuttanut kantaansa virallisesti tuossa vaiheessa. Nyt valiokunta siis pääsee käymään asiaa läpi vielä kerran.

Draamaa elpymisvälineestä käytävään keskusteluun tuovat koko politiikan kevättä dominoivat kuntavaalit, joiden alla opposition houkutus höykyttää hallitusta kunnolla on ilmeinen.

Sekä perussuomalaiset että kristillisdemokraatit ovat pitäneet teemaa esillä kuntavaaliohjelmiensa esittelyn yhteydessä, vaikkei asia suoraan kuntatasolle kuulu. Hallitukselle istuvalle keskustallekin ratkaisu on vaikea, sillä sen kentällä on paljon elvytyspakettiin kriittisesti suhtautuvia.

Lue lisää: Keskustan Saarikko hämmästelee Suomen EU-saamisten vähenemistä: ”Vaikuttaako tämä reilulta? No ei sinnepäinkään”

Koronavirustoimet työllistävät eduskuntaa yhä

Selvää on, että myös koronaviruksen vuoksi tehdyt rajoitustoimet työllistävät eduskuntaa edelleen kevätkaudella.

Ensimmäiseksi, heti kuluvan viikon lopulla, odotetaan, että pitkään ja hartaasti valmisteltu tartuntatautilain väliaikainen muutos pääsisi sosiaali- ja terveysvaliokunnan syynistä.

Valiokunta on näillä näkymin esittämässä pakettiin vielä joitakin selkeitä muutoksia. Perusperiaate on joka tapauksessa, että lain tultua tällä tietoa myöhemmin helmikuussa voimaan kunta tai aluehallintavirasto voisi laittaa pandemian leviämisvaiheen alueilla kiinni esimerkiksi yksityiset liikuntapaikat, yleiset saunat ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

Lisäksi eduskunta saa heti ensimmäisellä työviikollaan pöydälle ravintolarajoitusten jatkon. Nykyiset ravintolarajoitukset perustuvat väliaikaiseen tartuntatautilain muutokseen, joka umpeutuu 28. helmikuuta. Niitä ollaan jatkamassa nykymuodossaan kesäkuun loppuun saakka.

Samalla sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan jo myös mahdollisia tiukempia rajoituksia, joita hallitus on väläytellyt julkisuudessa. Esimerkiksi ravintoloiden sulkeminen kokonaan vaatisi kuitenkin poikkeusolojen toteamisen.

Koronatoimista odotetaan myös esitystä kolmannesta kustannustuesta ja hallituksen uutta esitystä pakkotestauksesta rajoilla.

Toistaiseksi hallitus on arvioinut, ettei poikkeusolojen toteaminen ja valmiuslain käyttöönotto ole ajankohtaista. Mikäli siihen kuitenkin päädyttäisiin, teettäisi sekin luonnollisesti paljon työtä eduskunnassa.

Suurta riitaa hallituksen koronatoimista tuskin saadaan eduskunnassa aikaan, vaikka yksityiskohdista käydään varmasti taistoa.

Koronatoimet ovat lisänneet hallituksen suosiota, ja oppositiopuolueissa laskettaneen, että niiden on helpompi saada kuntavaalikeväänä pisteitä keskittymällä muihin aiheisiin.

Kokoomuksessa fokus tuntuu olevan taloudessa ja perussuomalaisissa EU-paketissa ja esimerkiksi ilmastotoimissa.

Kolmen mainitun kokonaisuuden lisäksi eduskuntaa puhuttavat kevään mittaan monet muut isommat ja pienemmät asiat.

Lähetekeskusteluun tulee pian esimerkiksi hallituksen esitys, jonka tarkoituksena on hillitä sähkön siirtohintojen nousua.

Keväämmällä laajaa keskustelua herättävät varmasti hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaan liittyvät toimet, joita oppositio on arvostellut toistuvasti. Uusia linjauksia odotetaan kuntavaalien jälkeen huhtikuussa pidettävästä kehysriihestä.

Myös liikenteen päästövähennyksistä tehtävät linjaukset nostattavat liki varmasti edelleen keskustelua.