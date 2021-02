Presidentti Niinistö: ”Meillä suomalaisessa eikä eurooppalaisessa oikeusjärjestyksessä ei edes teoriassa tunneta, että ehdonalaista tuomiota voitaisiin panna täytäntöön valvontarikkomuksen takia niin kuin tässä.” Angela Merkel: ”Navalnyi on vapautettava välittömästi.”

Useat eurooppalaiset johtajat ovat tuominneet venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin vankeustuomion ja vaatineet tämän vapauttamista. Navalnyi tuomittiin tiistai-iltana kahdeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen.

Suomen presidentti Sauli Niinistö kuvasi tiistai-iltana venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin vankeustuomiota Ylen uutisissa näin:

”Tämä on kova ratkaisu. Meillä suomalaisessa eikä eurooppalaisessa oikeusjärjestyksessä ei edes teoriassa tunneta, että ehdonalaista tuomiota voitaisiin panna täytäntöön valvontarikkomuksen takia niin kuin tässä. Ja jos ajatellaan tuota valvontarikkomusta, niin nyt näyttää siltä, että Navalnyi, joka siis myrkytettiin ja jonka sallittiin lähteä Saksaan, palasi sieltä vapaaehtoisesti kaksi viikkoa myöhässä. Että juuri tämä kaksi viikkoa myöhässä on tämä rike ja aiheuttaa todella kovan seuraamuksen.”

Toimittaja: Tuliko Navalnyistä nyt poliittinen vanki?

”Niin. Hän kärsii tietysti aikaisempaa tuomiotaan joka sekin on kyllä kyseenalaistettu. Tämän tuomion täytäntöönpano näillä perusteilla on todellakin kova ja kovin vieras länsimaiselle rikosoikeuskäsitykselle.”

Toimittaja: Mikä on teidän käsityksenne Putinin osallisuudesta Navalnyin tuomion takana?

”Sitä en lähde arvioimaan ollenkaan. En tunne Venäjän lainsäädäntöä ollenkaan. Se saattaa olla varsin kovin kirjoitettukin.”

Eurooppalaisten maiden johtajat kuvasivat Navalnyin tuomiota seuraavasti:

Britannian pääministeri Boris Johnson vaati Navalnyin välitöntä vapauttamista.

”Aleksei Navalnyin päätös palata Venäjälle myrkytyksen jälkeen oli todella rohkea ja epäitsekäs teko. Sen sijaan tämänpäiväinen päätös oli silkkaa pelkuruutta eikä se täytä edes oikeuden perusstandardeja.”

Saksassa liittokansleri Angela Merkel kommentoi asiaa hallituksen tiedottajan Steffen Seibertin kautta.

”Aleksei Navalnyin tuomio on kaukana mistään oikeusvaltioperiaatteesta. Navalnyi on vapautettava välittömästi. Väkivallan rauhallisia mielenosoittajia vastaan on loputtava”, Merkel sanoi Seibertin mukaan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuvasi Navalnin tuomiota ”mahdottomaksi hyväksyä”.

”Poliittinen erimielisyys ei ole koskaan rikos. Vaadimme hänen välitöntä vapauttamistaan. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja demokraattinen vapaus eivät ole neuvoteltavissa.”

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell arvioi, että Navalnyin tuomitseminen on vastoin Venäjän kansainvälisiä sitoumuksia.

”Se on vastoin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiota, joka piti hänen tapaustaan mielivaltaisena ja kohtuuttomana.”

Viron pääministeri Kaja Kallas piti Navalnyin tuomiota ”kyynisenä”.

”Kaikki pidätetyt rauhanomaiset protestoijat ja journalistit pitää vapauttaa heti.”

Ruotsin pääministerin Twitter-tilillä vaadittiin Venäjää noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan.

Presidentti Niinistö on vaatinut Navalnyin vapauttamista tammikuussa, kun Navalnyi palasi Venäjälle ja viranomaiset ottivat hänet kiinni.

”Navalnyin kiinni ottaminen pitää päättyä mahdollisimman äkkiä. Samalla on todettava, ettei ole mitään laillista aihetta pitää häntä edes kiinni otettuna”, Niinistö sanoi Helsingin Sanomille 18. tammikuuta.