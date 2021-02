Sosiaalinen media

Puheenjohtaja Juha Marttila sanoo, että karjankasvattajia kutsutaan verkkokeskusteluissa lehmien raiskaajiksi ja tilallisten lapsia kiusataan kouluissa eläintenrääkkääjien lapsiksi.

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton (MTK) puheenjohtajan Juha Marttilan mielestä poliitikkojen pitäisi pohtia rikoslain uudistamista, jotta eri ihmisryhmien järjestelmällinen ja vakava häirintä eritoten sosiaalisessa mediassa saataisiin kuriin.

Marttilan mukaan moni ryhmä kärsii järjestelmällisestä halventamisesta, pelottelusta ja syrjimisestä, mutta väestöryhmää vastaan kiihottamista koskeva laki määrittelee väestöryhmän hänen mielestään liian tiukasti ja suppeasti.

Marttila sanoo, ettei laki esimerkiksi ota huomioon, kun eläinaktivistit määrätietoisesti hyökkäävät verkkokeskustelussa karjatilallisia kohtaan.

Hän otti asian esille ensimmäisenä Suomen Kuvalehden (SK) haastattelussa.

”Karjankasvattajat on vain yksi ja aika pieni ryhmä, joka joutuu sietämään tosi kovaa kritiikkiä, mutta totta kai kysymys on laajempi. Ei tarvitse kuin seurata, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, kun eri foorumeilla käydään julmaa keskustelua ja yhteiskunnan eri ryhmät eriytyvät”, Marttila sanoo.

Marttilan arvostelun taustalla on kauniaislaisen papin Kari Kuulan Kirkko ja kaupunki -lehteen kirjoittama kolumni, jossa Kuula arvosteli eläinten tehotuotantoa. SK:n mukaan MTK on tehnyt ensimmäisestä kolumnista valituksen tuomiokapituliin. Järjestö vaati tuomiokapitulia selvittämään, onko Kuula rikkonut kolumnissaan kirkon tunnustusta.

Kuulan alkuperäinen kolumni poistettiin Kirkko ja kaupunki -lehden sivuilta. Kuulan uusi kolumni samasta aiheesta julkaistiin tiistaina.

Nykyään voidaan tuomita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi, jos jokin taho uhkaa, panettelee tai solvaa jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella.

Pitäisikö karjankasvattajat lisätä omana ryhmänään lakiin kansanryhmää vastaan kiihottamisesta?

”Ei tietenkään, mutta pitäisi keskustella, miten laki kyettäisiin muotoilemaan sillä tavalla, että pystytään tunnistamaan järjestelmällisen hyökkäyksen kohteeksi joutunut väestöryhmä. Niitä on maa täynnä. Onhan se hurjaa, etteivät ihmiset uskalla lähteä edes kuntavaalien ehdokkaiksi, kun keskustelu on karannut niin käsistä.”

Hän sanoo, että fyysisen väkivallan suhteen laki on paljon selkeämpi kuin henkisen väkivallan suhteen, vaikka seuraukset voivat olla yhtä vakavat.

”Tässä on herkkä tasapaino sananvapauden ja sen suhteen, miten miten lainsäädäntö suhtautuu, kun tiettyä vähemmistöryhmää kohtaa hyökätään järjestelmällisesti. Tätähän tapahtuu poliittisella kentällä laidasta laitaan.”

Marttila sanoo, että MTK on kannustanut karjankasvattajia kertomaan sosiaalisessa mediassa, millaista eläinten arki tiloilla on.

”Varsinkin monet tilojen naiset ovat kertoneetkin sosiaalisessa mediassa työstään, mutta kyllä siellä pitää olla todella kovanahkainen. Hyökkääminen on ihan järjestelmällistä.”

Onko kyseessä jokin tunnistettava ryhmä, joka hyökkää?

”Nämä ovat olleet näitä eläinaktivistien porukoita. Aika moni on kertonut, kuinka tosi rajua tämä on. Kaikkein tympeimpiä esimerkkejä on alueilta, joissa karjatiloja on vähän. On tapauksia, joilla maatilojen lapsia järjestelmällisesti kiusataan koulussa ja sanotaan, että heidän vanhempansa ovat eläinrääkkääjiä. On tämä aika lailla tunnekysymys minullekin”, Marttila sanoo.

Marttilalla on nautakarjatila Simossa. Hän on agronomi ja maatalous- ja metsätieteiden tohtori, ja hän on toiminut MTK:n puheenjohtajana vuodesta 2009.

Marttila sanoo, että keskustelupalstojen perusviesteissä karjankasvattajia kutsutaan lehmien raiskaajiksi, jotka ryöväävät vasikoita.

”Tämä on tätä lainausmerkeissä tehotuotantoon liittyvää viestintää. Uskon, että kyseessä on aika pieni porukka, mutta yksikin ihmisen saa aika paljon aikaiseksi. Eikä tämä todellakaan ole pelkästään maatalouden tai karjankasvattien ongelma. On lukematon joukko ihmisiä, jotka eivät tiedä, ovatko heitä kohtaan tehdyt hyökkäykset pahan olon purkamista vai jotain todellisempaa. Haluan vain, että poliitikot katsoisivat, onko lainsäädäntö ajan hermolla.”