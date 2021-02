Pääministeri Marin: Pakollisista koronatesteistä rajoilla on poliittinen sopu

Hallitus on kokoontunut aamulla koronatoimia koskeviin neuvotteluihin Säätytalolle.

Pakollisista koronatesteistä rajoilla on poliittinen sopu, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd) mennessään hallituksen neuvotteluun Säätytalolle torstaiaamuna.

”Tänään ei käsitellä rajakokonaisuutta, tästä on olemassa jo poliittinen sopu”, hän sanoi.

”Tätä esitystä viimeistellään eduskunnalle annettavaksi.”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti arvioi, että pakollisiin koronatesteihin velvoittava laki on mahdollista saada voimaan, mutta se täytyisi kirjoittaa hyvin huolellisesti.

”Nyt on enemmän valmisteluvoimaa, ja ministeri on ollut tiiviisti mukana. Perustuslakivaliokunta on antanut myös aika yksityiskohtaisia lausuntoja”, hän sanoi mennessään Säätytalolle.

HS kertoi hallituksen pakkotestausaikeista ensimmäistä kertaa 26. tammikuuta.

Myös sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) toivoi torstaiaamuna, että lakia koskeva esitys saadaan mahdollisimman nopeasti eduskunnan käsiteltäväksi ja voimaan.

HS:n tietojen mukaan valmistelussa lähdetään siitä, että laissa määritellyt matkustajat joutuisivat rajoilla koronavirustestiin, jos heillä ei ole osoittaa pätevää syytä, miksi heidän ei tarvitse joutua testiin.

Hallituspuolueet ovat päässeet poliittiseen sopuun, että pakkotesti koskee kaikista maista tulevia ja myös ulkomailta saapuvia suomalaisia.

Matkustaja olisi tarkoitus ohjata pakolliseen testiin, jos hänellä ei ole osoittaa todistusta lähiaikoina otetusta testistä, sairastetusta koronavirustaudista tai otetusta rokotteesta.

Neuvotteluiden asialistalla ovat epidemiologinen tilannekuva, maa- ja metsätalouden kausityöntekijöiden maahantulon järjestäminen terveysturvallisella tavalla sekä valtioneuvoston kanslian kriisijohtamisselvitys.

Marinin mukaan hallitus käy läpi onnistumisia ja epäonnistumisia sekä sitä, miten kriisistä voidaan oppia.