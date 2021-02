Euroopan unioni

EU-johtaja von der Leyen esitti kantansa Suomen elpymis­paketti­keskusteluun: ”Se on kerta­luontoinen”

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää eurooppalaista rokotteiden yhteishankintaa ainoana oikeana ratkaisuna.

Bryssel

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on joutunut viime päivinä käyttämään runsaasti aikaa tulipalojen sammuttamiseen.

Vaikka Euroopan lääkevirasto on hyväksynyt jo kolme koronarokotetta, rokotustahti on ollut kiusallisen hidas. Rokotesopimukset solminut komissio on joutunut sekä puolustamaan omia sopimuksiaan että tiukentamaan otetta lääkeyhtiöistä.

Suurin arvosteluryöppy nousi Astra Zenecan rokotteesta, jonka piti kansanrokotteena varmistaa massarokotukset. Komissio odotti, että 300 miljoonan annoksen sopimuksen toimitukset saadaan hyvään vauhtiin heti myyntiluvan jälkeen.

Yritys kertoi kuitenkin viime hetkellä, että ei pysty toimittamaan edes puolta luvatusta ensierästä. Näkymä tulevaisuuteen on edelleen sumuinen, eikä komissio ole edelleenkään tyytyväinen yrityksen selityksiin.

”Aliarvioimme tuotannon kasvattamisen vaikeudet. Keskityimme aluksi enemmän siihen, että rokote todella saadaan”, von der Leyen sanoo eurooppalaislehtien yhteishaastattelussa.

”Olemme oppineet läksymme. Uskoimme siihen, että sovituista tuotantomääristä pidetään kiinni.”

”Nyt kun katson taaksepäin, jos jotain, olisi pitänyt toistaa, että rokotukset tulevat olemaan hitaita, meillä tulee olemaan ongelmia ja viivästyksiä. Kyseessä on kuitenkin täysin uusi prosessi”, hän jatkaa.

Rokotekritiikin tyrmääminen on von der Leyenille tärkeää, sillä hänen mielestään sitä on esitetty osittain väärin perustein.

Britannian nopea hyväksymisprosessi siirtää vastuun mahdollisista haittavaikutuksista valtiolle, hän muistuttaa. EU:ssa vastuu on itse lääkeyhtiöllä.

”Valitsimme toisen tien eteenpäin, ja mielestäni se oli oikea.”

”Emme halunneet, että Euroopan lääkevirasto oikoo testi- tai turvallisuusvaatimuksissa. Terveeseen ihmiseen pistetään biologisesti aktiivisia ainesosia. Se tuo suuren vastuun.”

Britannian lisäksi EU:ta on verrattu Israeliin, jossa yli kolme miljoonaa ihmistä on saanut ensiannoksen rokotetta. Riskiryhmistä on siirrytty jo laajempaan aikuisväestöön.

”Israel nostetaan usein esimerkiksi. Ero on, että järjestelmä perustuu siellä täysin digitaalisuuteen. Se on hyvä, mutta Israel on myös antanut luvan henkilötietojen luovuttamiseen yrityksille. Emme tekisi sitä täällä EU:ssa.”

Rokotteiden eurooppalainen yhteishankinta oli von der Leyenin mielestä ainoa oikea ratkaisu.

”Ensinnäkään en voi kuvitella, mitä olisi seurannut, jos EU:ssa olisi ollut vain muutama jäsenmaa, joilla olisi ollut pääsy rokotteisiin. Mitä se olisi tarkoittanut sisämarkkinoille ja EU:n yhtenäisyydelle?”

Ursula von der Leyen saapui Euroopan parlamenttiin syyskuussa.­

Von der Leyenin mukaan tähän mennessä rokotteita on jaettu EU-maihin 20 miljoonaa annosta. Helmikuussa annoksia odotetaan 33 miljoonaa ja maaliskuussa 55 miljoonaa.

Komission tavoite oli, että 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi rokotettu kesään mennessä. Nyt tavoitetta on siirretty kesän loppuun.

Von der Leyen ei suostu kommentoimaan mahdollisten massarokotusten alkamisajankohtaa. Hänen mukaansa ”hyvin varovaisen arvion mukaan meillä on toisen vuosineljänneksen aikana 300 miljoonaa rokoteannosta”.

Lue myös: Von der Leyenin ensimmäinen vuosi Euroopan johtajana

Yksi viime päivien sammutettavista tulipaloista oli komission aloite rokotevientirajoituksista. Komissio hyväksyi viime perjantaina mekanismin, joka antaa jäsenmaille ja komissiolle vallan kieltää rokotteiden vienti EU:n ulkopuolelle.

Komissio on perustellut rajoituksia läpinäkyvyydellä. EU haluaa tietää, mihin sen rahoittama rokotetuotanto päätyy. Poikkeuksellinen ja protektionistinen päätös on kiristänyt Britannian ja EU:n välejä.

Alkuperäisen muotoilun ongelma oli, että se rikkoi Britannian ja EU:n Pohjois-Irlannin rajan avoimuutta koskevaa sopimusta. Mekanismin kirjausta muutettiin vielä samana iltana, mutta von der Leyen on joutunut selittämään virhettä.

”Otan tästä täyden vastuun. Itse päätöstä [mekanismista] pidän onnistuneena.”

Von der Leyen kommentoi myös viime päivinä Suomessa käytyä keskustelua elpymispaketista.

Julkisuudessa on nähty puheenvuoroja, joiden mukaan EU:n elpymispakettipäätös on velkavipu, jota tullaan käyttämään myös jatkossa. Paketin kertaluontoisuuden ovat kyseenalaistaneet esimerkiksi kokoomuksen Petteri Orpo ja sosiaalidemokraattien Erkki Tuomioja.

”Tämä on kertaluontoinen ja poikkeuksellinen toimi koronaviruskriisiin vastaamiseksi”, pääministeri Sanna Marin (sd) vastasi kyselytunnilla.

Perussuomalaiset puolestaan valmistautuu jättämään hallitukselle välikysymyksen, mikäli hallitus edelleen sitoutuu pakettiin. Suomen saama osuus on pienentynyt, sillä Suomen talousluvut eivät ole olleet niin huonot kuin alkuperäisessä arviossa.

Von der Leyen korostaa, että paketin rakenne on hyvin selkeä: ”Se on kertaluontoinen.”

”Mielestäni on kysymys neuvoston, komission ja parlamentin päätöksen kunnioittamisesta. Tämä on [jäsenmaiden] neuvoston päätös. Toki neuvosto voi tehdä erilaisen päätöksen joskus eri olosuhteissa, mutta nyt päätös on tämä.”

Von der Leyeninin mukaan nyt on aika keskittyä paketin toimeenpanoon.

”On yhteinen tehtävämme ja velvollisuutemme tehdä tästä paketista vahva. Kansallisten investointi- ja elpymissuunnitelmien pitää kunnioittaa eurooppalaisia prioriteetteja: vihreää kasvua, digitalisaatiota ja kriisinkestävyyttä.”

”Eikä tarkoitus ole vain onnistua eurooppalaisella tasolla, vaan vaikutus täytyy tuntua myös paikallistasolla.”

Suomi toimittaa ensimmäisen suunnitelmaluonnoksensa komissiolle maaliskuun puolivälissä. Lopullinen versio toimitetaan huhtikuun lopussa.

Komissio ja Euroopan unionin instituutiot työskentelevät edelleen poikkeusoloissa, ja esimerkiksi helmikuun lopun huippukokous järjestetään videoyhteydellä.

Onkin kiinnostavaa kysyä, milloin von der Leyen saa itse oman koronarokotepiikkinsä.

”Hyvä kysymys. Hmm, minä en itse asiassa sitä tiedäkään”, von der Leyen kääntyy avustajansa puoleen.

”Taidan olla Belgian järjestelmässä, joten täytynee kysyä heiltä.”