Presidentti Sauli Niinistö: Suomi on jo vuosien ajan ottanut Kiinan uiguurien ihmisoikeustilanteen esille suoraan Kiinan kanssa

”Siis nimenomaan suoraan Kiinan kanssa”, Niinistö korostaa HS:lle lähettämässään viestissä.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan Suomi on johdonmukaisesti jo vuosien ajan ottanut uiguurien erittäin huolestuttavan ihmisoikeustilanteen esille suoraan Kiinan kanssa.

”Siis nimenomaan suoraan Kiinan kanssa. Valtiovierailullani Pekingissä kävin tästä aiheesta pitkän, tunnin kestäneen keskustelun presidentti Xi Jinpingin kanssa tammikuussa 2019”, Niinistö kertoo Helsingin Sanomille lähettämässään viestissä.

”Ministeri- ja virkamiestasolla suoraa keskustelua kiinalaisten vastinparien kanssa on käyty sitä ennen ja sen jälkeen. Kahdenvälisten yhteyksien lisäksi Suomi on yhtä lailla johdonmukaisesti pitänyt uiguurien asiaa esillä niin EU:n kuin YK:n puitteissa”, Niinistö kertoo.

”Myös jatkossa tulen esittämään toisen valtion toimien nostattaman kritiikin aivan suoraan kollegalleni. Näin tapahtui myös puhelinkeskusteluissamme presidentti Vladimir Putinin kanssa 21.8. ja 28.12.2020 sekä 21.1.2021 koskien Aleksei Navalnyin tapausta.”

Uiguurien asema nousi laajalti esille jälleen keskiviikkona, kun Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi, että Kiinan perustamilla uiguurien keskitysleireillä raiskataan ja kidutetaan naisia järjestelmällisesti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) laittoi Twitteriin keskiviikkona linkin HS:n uutiseen, joka oli julkaistu alle tuntia aikaisemmin. Samalla hän kirjoitti näin:

”Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Kiinan politiikalta, joka polkee ihmisoikeuksia ja sortaa vähemmistöjä. Kauppa tai talous eivät ole syitä kääntää katsetta pois näistä julmuuksista. Ihmisoikeuksien on oltava keskiössä kahdenvälisissä ja monenvälisissä keskusteluissa.”

Helsingin Sanomien torstaina haastattelemat kolme Kiina-tuntijaa pitää Marinin ulostuloa poikkeuksellisena, sillä yleensä Suomi on kauppapoliittisista syistä pidättäytynyt kovista kommentoinneista Kiinan ihmisoikeustilanteesta.

Perustuslain mukaan ”Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa”.

Pääministerin kabinetista viestitään, että Marinin tviitti on Suomen pitkän linjan mukainen. Se on yhdensuuntainen myös Eurooppa-neuvoston lokakuussa hyväksymien Kiina-päätelmien kanssa. Suomen kannassa Eurooppa-neuvoston päätelmiin todetaan, että ihmisoikeudet ovat merkittävä osa EU:n ja Kiinan vuoropuhelua ja niitä on käsiteltävä myös korkealla poliittisella tasolla.

Oikaisu 5.2. kello 16.40: Uutisessa kirjoitettiin aiemmin Euroopan neuvoston lokakuussa tekemästä Kiina-kannanotosta, kun kyse on Eurooppa-neuvoston hyväksymistä Kiina-päätelmistä.