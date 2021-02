Kuntavaalit

Keskusta avasi vaalikampanjansa lauantaina. Annika Saarikon mukaan hallituksen tai EU:n kaataminen ei kuulu kuntapolitiikkaan.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ehdottaa, että valtion virat avattaisiin paikasta riippumattomiksi. Se tarkoittaisi, että kun uusi virka laitetaan hakuun, työntekijältä ei pääsääntöisesti edellytettäisi jatkuvaa fyysistä läsnäoloa viraston päämajassa.

Saarikko nosti asian esiin keskustan kuntavaalikampanjan avauksessa lauantaina. Saarikon mukaan keskusta esittelee ensi viikolla erillisessä tilaisuudessa lisää ideoita, miten ihminen voisi asua useammalla paikkakunnalla.

Tätä ”monipaikkaisuutta” rummutettaneen keskustan kuntavaalipuheissa paljon.

Keskusta lähtee kevään kuntavaaleihin poikkeuksellisen heikoista asetelmista.

Ylen kevään ensimmäisessä kuntavaaligallupissa puolue oli neljäntenä noin 13 prosentin kannatuksella. Kyselytulos on noin 4,5 prosenttiyksikköä heikompi kuin puolueen tulos viime kuntavaaleissa. Edellä olivat Sdp, perussuomalaiset ja kokoomus.

Puolueiden ehdokasasettelu on vielä kesken. Ehdokaslistat menevät kiinni maaliskuun alkupuolella, mutta keskustalla on vielä paljon kirittävää viime kuntavaaleihin nähden. Puolueella oli tuolloin eniten eli yli 7 400 ehdokasta, nyt sillä on koossa noin 4 000 ehdokasta.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoo olevansa ehdokkaiden tämänhetkiseen määrään ”erittäin tyytyväinen” ja uskovansa, että puolue saavuttaa tavoitteensa eli saa ehdokkaita enemmän kuin viime kuntavaaleissa.

Saarikko sanoi linjapuheessaan lauantaina, että kuntavaaleissa on kyse kotimaisista asioista. Hän vertasi kuntavaaleja paikallislehteen:

”Paikallislehdissä ei kaadeta hallitusta tai Euroopan unionia. Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, että nuo asiat eivät kuntapolitiikkaan kuulu, vaikka monen paikallisen linjauksen taustalla on valtakunnallisen tason päätökset.”

Puheessa oli muitakin verhoiltuja piikkejä keskustaa haastavien perussuomalaisten suuntaan puoluetta nimeltä mainitsematta.

”Kuntavaaleissa annettu ääni ei ole koston tai kumouksen väline. Ääni vaikuttaa sen antajan omaan ja lähimpien ihmisten elämään. Ääni kannattaa antaa sellaiselle, jolle olisi valmis antamaan kotinsa avaimet”, Saarikko sanoi.

Saarikko nosti puheessaan yhdeksi teemaksi vanhustenhoidon nyt, kun lakiin on kirjattu sitova henkilöstömitoitus tehostettuun ympärivuorokautiseen hoitoon.

”Tarkoittaako tämä, että vanhuksillamme olisi nyt kaikki hyvin? Ei”, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan vanhuksille on kehitettävä kodin ja laitosmaisen asumisen väliin uusia asumismuotoja.

”Riittävän hoivan turvaamiseksi kotihoitoon kannatamme sitä, että avustavat tehtävät avattaisiin muillekin kuin sote-koulutuksen saaneille. Kotitöistä ja ulkoilusta huolehtiminen sekä muu avustava työ voidaan erottaa varsinaisesta hoivatyöstä. Näin koulutettujen ammattilaisten aika säästyisi ammattiosaamista edellyttäviin tehtäviin.”

Saarikon mukaan omaishoitajille kuuluvien vapaapäivien takia vanhuksille tarvittaisiin sijaishoitopaikkoja. Hän ehdottaa, että perhehoitoa voitaisiin käyttää nykyistä enemmän sijaishoitomuotona.

Saarikko esittää omaishoitolakiin myös uutta kulukorvausta läheisille, jotka eivät ole varsinaisia omaishoitajia eivätkä saa omaishoidontukea.

”Kulukorvaus koskisi omaisia, joilla on merkittävä rooli ikäihmisen hoitosuunnitelman toteuttamisessa. Jos omaisille aiheutuu tästä tehtävästä esimerkiksi matkakuluja, ne voitaisiin korvata.”

Lisäksi Saarikon mukaan toimivat ja nopeat nettiyhteydet ovat maaseudun ja maakuntien nousun edellytys. Hänen mukaansa keskusta ei hyväksy sitä, että Suomessa on kymmeniä kuntia, joissa kaikilla asukkailla ei tällaisia yhteyksiä ole.